Taucher spüren Unfallopfer aus den 1850er-Jahren auf, das Fahrerflucht beging

Ein französischer Transatlantikdampfer, der vor 168 Jahren unter ungewöhnlichen Umständen sank und die meisten seiner 132 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben kamen, wurde von einem Tauchteam aus New Jersey 320 km vor der Küste von Massachusetts entdeckt.

Der Kapitän des Schiffes, das kollidierte mit Die Lyoner im Jahr 1856 hatte seinen Weg fortgesetzt, obwohl er behauptete, nicht gewusst zu haben, dass dieser zum Scheitern verurteilt war.

Die Atlantic Wreck Salvage-Taucher operieren von New Bedford aus auf ihrem Expeditionsschiff Zäh, hatte mehrere Jahre lang nach dem Wrack gesucht. Seine genaue Tiefe und Lage wurde nicht bekannt gegeben, aber es soll in „tiefem Wasser“ liegen und größtenteils im sandigen Meeresboden vergraben sein.

Teammitglieder (von hinten links) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; und (vorne links) Tim Whitehead, Eric Takakjian und Jennifer Sellitti mit Bullaugen, die aus dem Wrack geborgen wurden (Francois Merle, Rick Simon und Joe St Amand nahmen an früheren Suchexpeditionen teil) (Atlantic Wreck Salvage)

Im Übergang

Die Lyoner wurde 1855, im Jahr vor ihrem Untergang, in England für die Compagnie Franco-Americaine von Laird & Sons aus Birkenhead gebaut. Sie war eines von sechs Schiffen, die für den Transport von Passagieren und Post über den Atlantik vorgesehen waren – in diesem Fall zwischen Le Havre und New York.

Der Schiffbau befand sich damals im Umbruch, und Die Lyoner wurde sowohl mit Segeln als auch mit einer Dampfmaschine gebaut.

„Als eines der ersten französischen Passagierdampfschiffe mit einer regelmäßigen Überfahrt

der Atlantik und ein frühes Übergangsdampfschiff machen Die Lyoner„Die Entdeckung war bedeutsam“, sagt Eric Takakjian, das Mitglied des Tauchteams, das am längsten an der Suche nach dem Wrack gearbeitet hatte.

„Ihre Eisenrumpfkonstruktion gehörte zu den frühesten bekannten Beispielen dieser Art von Rumpfkonstruktion für Hochseeschiffe.

Koloriert Illustrierte Zeiten von London Zeichnung von Die Lyoner Untergang (Sammlung Jennifer Sellitti)

„Ebenso ist ihre Antriebsmaschinerie insofern einzigartig, als sie eine von mehreren Motorkonstruktionen darstellt, die ausprobiert wurden, bevor es Präzedenzfälle für die Maschinerie von Ozeandampfschiffen gab.

"Die Lyoner„Der direkt wirkende horizontale Motor war älter als die umgekehrten Verbundmotoren, die kurz darauf zur Norm wurden“, sagt Takakjian.

Der „Hit-and-Run“-Untergang

Die Lyoner war auf ihrer ersten Rückreise nach Frankreich, als sie am 2. November 1856 mit der US-Bark kollidierte Adria, das von Maine nach Georgia fuhr. Das Schiff beförderte eine Reihe von Passagieren aus prominenten New York und Bostoner Familien.

Adria wurde beschädigt, konnte aber den Hafen in Massachusetts zur Reparatur erreichen. Ihr Kapitän ging davon aus, dass Die Lyoner war intakt, da sie ihren Kurs beibehalten hatte und den Vorfall nicht meldete.

Doch das kleine Loch im Rumpf des Die Lyoner Schließlich drang so viel Meerwasser ein, dass das Schiff überflutet wurde, und es sank Tage später.

Andrew Donn mit X-CCR ist gerade dabei, zum Wrack zu tauchen, unterstützt von Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Die meisten an Bord befindlichen Personen hatten vermutlich Zeit, sich in Rettungsbooten zu retten, als das Schiff schließlich unterging, doch nur 18 Menschen konnten schließlich gerettet werden, nachdem sie eine Woche auf See verbracht hatten. Die Katastrophe wird im Roman erwähnt 20,000 Leagues Under the Sea von Jules Verne.

Weiter raus aufs Meer

Die Partner von Atlantic Wreck Salvage, Jennifer Sellitti und Joe Mazraani, beide von Beruf Strafverteidiger, hatten seit 2016 mit Takakjian zusammengearbeitet, um das Wrack zu finden, nachdem sie von der ungewöhnlichen Geschichte der Kollision fasziniert waren.

Trotz zeitgenössischer Zeitungsberichte, die darauf schließen ließen, Die Lyoner schließlich südöstlich der Nantucket Shoals gesunken war, stellten die Wrackforscher fest, dass die Berichte von Überlebenden und Gerichtsdokumente immer häufiger darauf hindeuteten, dass das Schiff weiter draußen auf dem Meer, bei den Georges Banks, gesunken war.

Die Wrackstelle war eine von mehreren möglichen Markierungen, die ein Entdeckerteam vor einem Jahr von der Seite abgesucht hatte, und im August dieses Jahres kehrten die Taucher zurück, um sie zu untersuchen.

Dieser Motorzylinder war der Schlüssel zur Identifizierung des Wracks (Andrew Donn)

Übereinstimmungen finden

Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer und Tim Whitehead tauchten 13 Mal zum Wrack, um Messungen vorzunehmen. Video und Standbilder. Nach Überprüfung der Daten an Deck konnten sie anhand der Größe, Lage, Eisenpanzerung, Bullaugen und Dampfmaschine des Schiffs eine vorläufige Identifizierung vornehmen.

„Einer der großen Zylinderköpfe ragte horizontal und nicht sehr hoch aus dem Sand“, sagte Mazraani. Er und Packer konnten bestätigen, dass er 145 cm lang war – „die genaue Größe für die Zylinder auf Die Lyoner' Motor".

Bei einem anschließenden Tauchgang entdeckte er außerdem ein Holzschwert, das zur Takelage verwendet wurde und darauf hinwies, dass es sich um ein Schiff mit Segel- und Dampfantrieb gehandelt hatte. „Diese Hinweise sowie die Standort-, Sonardaten und Messungen untermauerten unsere Annahme, dass wir zu dem verlorenen französischen Linienschiff getaucht waren.“

Fans von Joe Mazraani schleifen, um den erhaltenen Jungfernscheinwerfer freizulegen (Andrew Donn)

Folgepläne

Das Team plant nun, mehr Zeit in die Erforschung und vollständige Dokumentation des Wracks zu investieren. „Wir werden so bald wie möglich zum Wrack zurückkehren“, sagte Jennifer Sellitti Divernet.

„Unsere Expedition im August 2024 konzentrierte sich auf die Identifizierung des Wracks. Bei den darauffolgenden Tauchgängen werden wir uns auf die Kartierung und Dokumentation der Wrackstelle sowie auf die Bergung von Artefakten konzentrieren.

„Der Nordatlantik ist für Schiffswracks unwirtlich. Stürme, Strömungen und Fischernetze können Wracks verschütten und auseinanderreißen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, alles zu dokumentieren und zu bergen, was wir können, bevor noch mehr Zeit vergeht.“

Wrackbergung im Atlantik haben eine Reihe von Wracks entdeckt, darunter U-550, das letzte bekannte deutsche U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg, das in betauchten Gewässern des Nordatlantiks liegt.

Im Februar nächsten Jahres erscheint Sellittis Hardcover-Buch Die Adria-Affäre: Ein maritimer Fahrerfluchtunfall vor der Küste von Nantucket, wird nun um ein Kapitel mit einer detaillierten Beschreibung und Fotos des Wracks selbst erweitert.

