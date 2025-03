Eintauchen in den äußersten Westen Kubas

PIERRE CONSTANT hat einen weiteren seiner epischen Tauchtrips zu unerwarteten Orten unternommen – dieses Mal begegnete er abseits der ausgetretenen Pfade, von Westkuba bis hinunter zur Schweinebucht, Meeres-, Land- und Luftbewohnern

Kuba ist ein Archipel mit 4,195 Inseln und Inselchen im nördlichen Karibischen Meer am Zusammenfluss des Golfs von Mexiko und des Atlantischen Ozeans.

Key West liegt 150 km entfernt auf der anderen Seite der Floridastraße im Nordwesten, die Bahamas liegen 22 km nördlich, Haiti 77 km östlich, Jamaika 140 km südlich und Mexiko 210 km westlich auf der anderen Seite des Yucatan-Kanals.

Kuba, die größte Insel der Karibik, ist 1,250 km lang und überwiegend flach, weist aber auch einige hügelige Ebenen auf. Der höchste Punkt liegt im Gebirge der Sierra Maestra im Südosten. Die 11.3 Millionen Einwohner sprechen hauptsächlich Spanisch, haitianisches Kreolisch und Englisch.

Die karibische Strömung bringt warmes Wasser vom Äquator und Kuba hat ein tropisches Klima, wobei fast das ganze Jahr über Nordost-Passatwinde wehen. Die Trockenzeit dauert von November bis April und die durchschnittlichen Lufttemperaturen liegen im Januar bei 21 °C und im Juli bei 27 °C.

Der Westen und die Mitte Kubas bilden einen „orogenen Gürtel“ – eine Gebirgskette, die durch Hebungen entstanden ist – und der während der Kreidezeit entstand. Kalkstein aus der Jura- und Kreidezeit ist im Westen in Form massiver Gebirgsketten und Felsvorsprünge auffällig.

Angehobenes Korallenriff, Bahia de Corrientes

Aktive Verwerfungssysteme verursachen jedes Jahr mehrere Erdbeben und das letzte große Beben – eines mit einer Stärke von 7 oder höher – ereignete sich im Januar 2020.

Reise von Havanna

Der chinesische Bus Yutong von Viazul schaffte es in drei Stunden von Havanna nach Pinar del Rio. Von dort dauerte die Fahrt über die kurvenreiche Straße durch die Berge nach Vinales 45 Minuten.

Eingebettet in die üppig grüne Berglandschaft war das Städtchen ein Highlight auf jeder Touristenkarte. Ich hatte mir für meine Weiterreise nach Maria La Gorda im äußersten Westen ein Auto gemietet und ging am Nachmittag zur Agentur, um zu prüfen, ob das Auto am nächsten Morgen gleich bereitstehen würde.

„Wir können den Vertrag jetzt nicht am Computer abschließen, da wir keinen Strom haben“, wurde mir gesagt. „Drei Stunden ist er an und neun Stunden aus. Kommen Sie vor 6 Uhr wieder.“ Der Mann war nicht freundlich.

"Bienvenidos a Cuba, viva la Revolucion!“, dachte ich.

Nachdem der Strom wieder da war, dauerte es über eine Stunde, den Vertrag abzuschließen. Der Mann war ein Tyrann, und ich kam völlig aufgewühlt heraus. Der Hyundai Grand i10 – für den ich einen hohen Preis bezahlt hatte – war von allen Seiten verbeult und zerkratzt. Das war kein vielversprechender Start.

Hotel Maria La Gorda am Strand

Am nächsten Tag machte ich mich früh auf den Weg. Dreieinhalb Stunden dauerte es über eine Straße voller Schlaglöcher, bis ich Maria La Gorda und ein staatliches Hotel an der Bucht von Corrientes erreichte.

Es lag im Westen an der Straße von Yucatan und im Süden an der Karibik. Es hatte einen weißen Sandstrand und eine Reihe von Kokospalmen, die das türkisfarbene Wasser säumten. Die Sonne stand hoch und es war kaum eine Menschenseele zu sehen.

Mein Zimmer im oberen Stockwerk des alten gelben Betongebäudes war ok. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt, nachdem ich dem entspannten Tauchzentrum neben der Strandbar und dem Restaurant einen Besuch abgestattet hatte. Nach dem hektischen Havanna war alles sehr entspannend.

Zwei große Tauchboote mit Stahlrumpf lagen am Steg festgemacht, und es gab neue Aluminiumtanks. Rafael, der Tauchmanager, hatte eine kubanische Zigarre in der Hand und das coole Gesicht von Richard Gere.

Tauchboot bei Maria La Gorda

6,000 Jahre Geschichte

Das Volk der Guanahatabey, ein Jäger und Sammler aus dem Nordosten Südamerikas, ließ sich vor 6,000 Jahren auf Kuba nieder und verursachte dabei das Aussterben endemischer Tiere wie zum Beispiel des Faultiers.

Dann, vor 1,700 Jahren, kamen die Arawak sprechenden Vorfahren der Taino. Sie betrieben Ackerbau und stellten Töpferwaren her. Nach Westen gedrängt, durchstreiften die Nachkommen der Guanahatabey das westliche Kuba, während die Taino Maniok, Baumwolle und Tabak anbauten.

Christoph Kolumbus erkundete 1492 die Nordostküste und zwei Jahre später die Südküste. Kuba wurde 1508 von Sebastian de Ocampo vollständig kartografiert.

Nach dem Sieg über die wilden Taino fiel die Insel 1514 an die Spanier und es wurde eine Siedlung an der Südküste gegründet. Die einheimische Bevölkerung war zwar freundlich, wurde aber dennoch von den Invasoren abgeschlachtet oder versklavt.

Im Jahr 1519 startete Hernan Cortès seine Eroberung des Aztekenreichs von Santiago de Cuba über Yucatan aus. Die einheimische Bevölkerung wurde nach 1550 durch Krankheiten wie Masern und Pocken weitgehend ausgerottet, während die Invasoren lernten, Tabak anzubauen und ihn in Zigarren zu rauchen.

Spanische Kolonisten hatten DNA mit einheimischen Frauen gemeinsam. Sie errichteten Zucker- und Tabakplantagen und importierten Sklaven aus Afrika. Das koloniale Kuba war ein häufiges Ziel von Freibeutern und französischen Korsaren.

Blaugestreifter und französischer Grunzvogel, Alejo de Moro

1741 eroberten die Briten Guantanamo Bay und später Havanna und übernahmen die Kontrolle über den Westen. Sie begannen den Handel mit den Kolonien in Nordamerika und der Karibik. Anschließend tauschten die Briten Kuba gegen Florida.

Spanien folgte Großbritannien und schaffte den Sklavenhandel 1820 offiziell ab. In Kuba blieb die Sklaverei jedoch bis ins 19. Jahrhundert bestehen. Gegen Ende des XNUMX. Jahrhunderts kam es zu einem Boom des kubanischen Zuckers. Der Großteil davon ging in die USA und wurde für den Bau neuer Straßen und Eisenbahnen verwendet.

Nach dem Erfolg der Französischen Revolution und dem Aufstand der schwarzen Sklaven in Haiti erklärte Kuba 1868 seine Unabhängigkeit, es folgte ein Unabhängigkeitskrieg (1895) und die Übergabe an die USA (1898). Schließlich wurde 1902 eine unabhängige Republik Kuba geboren.

Die kubanische Revolution fand zwischen 1953 und 1959 statt, dem Jahr, in dem der marxistische Führer Fidel Castro zusammen mit Che Guevara ein neues Kapitel der kubanischen Geschichte aufschlug.

Paraiso Perdido

Es war mein erster Tauchtag, die Sonne schien, der Himmel war blau und die Bucht sah aus wie ein See, kaum ein Lüftchen wehte. Eine Gruppe von 12 amerikanischen Studenten, die im Naturschutz arbeiten, kam mit ihrem Universitätsprofessor an Bord. Da sie kaum Taucherfahrung hatten, dauerte es lange, bis sie sich für ihren „Auffrischungskurs“ fertig machten.

Paraiso Perdido war eine 25-minütige Bootsfahrt in Richtung Cabo Corrientes entfernt und folgte der Küstenlinie aus Korallenkalkstein. Das Wasser war mit 27 °C warm, sodass ich keinen Shorty brauchte.

Die Sicht unter Wasser war ausgezeichnet. Das vorgelagerte Riff war von weißem Sand umgeben. Der Boden war voller braun aussehender Gorgonien, mit einigen rosa Vasenschwämmen, goldgelben Röhrenschwämmen und Tonnenschwämmen.

Gelbflossen-Schnapper

Das Leben im Meer war lebhaft. Zu den Fischschwärmen gehörten Blaustreifen-Grunzer (Haemulon sciurus) und französisches Grunzen (Hämulon flavolineatum) mit ihren gelben Diagonalstreifen.

Der Kreolische Lippfisch (Clepticus parrae) war eine typische karibische Art in einer Mischung aus Blau, Schwarz, Lila, Gelb und Weiß. Der kleine, aber attraktive Blaukopf-Lippfisch (Thalassoma bifasciatum) waren sehr aktiv.

Zu den Wundern gehörte der spanische Schweinsfisch (Bodianus rufus), halb lila-rosa oben und halb gelb auf dem Bauch. Der weibliche Ampel-Papageifisch (Sparisoma viride) war ein Hingucker.

Weiblicher Ampel-Papageifisch

Violette Gorgonien (Gorgonia Ventalina) gab es im Überfluss. Ein kleiner Schwarm Silberbarben (Caranx rubin) mit einem schwarzen Streifen am Hinterteil und einem weiteren auf der unteren Schwanzflosse sauste blitzschnell an mir vorbei.

Bar-Jack-Schule im Paraiso Perdido

Kreuzfahrt-Kreolen-Lippfisch, Paraiso Perdido

Trompetenfisch im Paraiso Perdido

Aquarium & Almirante

Acuario war ein echtes Aquarium in 8 m Wassertiefe. Der Glatte Kofferfisch (Lactophrys trinqueter) war exquisit, ebenso wie der schwer zu findende französische Kaiserfisch (Pomacanthus paru). Der Vieraugen-Falterfisch (Chaetodon capistratus) mit einem schwarzen Fleck auf der Rückseite waren bezaubernd. Blauer Doktorfisch (Acanthurus coeruleus) waren überall.

Weißes Grunzen im Acuario

Almirante war ein vorgelagertes Saumriff, dem ein weißer Sandboden vorgelagert war. Ich glitt über eine Prärie aus Röhrenaalen, bevor ich den Abhang erreichte, der in die Tiefe abfiel. Es gab zahlreiche filamentartige Schwämme in Orange, Purpurrot oder Braun und ich sah Büsche aus kupferbraun-schwarzen Korallen von beträchtlicher Größe.

Ein einsamer Barrakuda und ein Stachelmakrele (Caranx-Flusspferde) kreuzte im Blauen. In 34 Metern Tiefe thront ein attraktiver Schweinsfisch (Anisotremus virginicus) mit gelben Querstreifen und einem doppelten schwarzen Streifen auf seinem bläulich-weißen Gesicht hat mir den Atem geraubt.

Ich bestaunte einen Königin-Kaiserfisch (Holacanthus ciliaris), blau-gelbes Gesicht mit Wellen gelb umrandeter Schuppen an den Seiten. Kreolischer Lippfisch (Clepticus parrae), dunkelblau mit schwarzem Kopf, strömte in Formation vorbei. Bermuda-Döbel (Kyphosus sectatrix) und weißes Grunzen (Haemulon plumieri) beobachtete die Taucher neugierig.

Königin-Kaiserfisch

Patio de Vanessa war ein flacher Tauchgang. Ich landete bei einem Gorgonien, in dem sich zwei schöne Flamingozungenmuscheln befanden (Cyphoma gibbosum) in gelb-orange, mit einem quadratischen Muster entlang der Rückenkante. Gebänderter Falterfisch (Chaetodon striatus) erinnerte mich an die Galapagosinseln. Ein grauer Kaiserfisch (Pomacanthus arcuatus) sah aus wie ein Prinz.

Flamingozungen auf Gorgonie, Patio de Vanessa

Grauer Kaiserfisch „wie ein Prinz“ über dem Riff, Patio de Vanessa

Bermuda-Döbel, Patio de Vanessa

Französisches Grunzen, Patio de Vanessa

Ludo-Kopf

Ein Stückchen von Maria La Gorda entfernt lag ein alter Betonpier, auf dem sich eine Gruppe Königsseeschwalben sonnte. Der Strand erstreckte sich nach Süden in Richtung Cabo Corrientes und endete auf Korallengeröll.

Königsseeschwalben

Ich betrat einen Wald aus Florida-Palmen, der hier als Guano de Costa bekannt ist. Schwarze Truthahngeier mit roten Köpfen flogen hin und her über der Küste. Ein Pfad in den Palmenwald säumte den Rand einer Salzwasserlagune, in der Kaimane leben: „Sie sind nicht aggressiv!“, sagte man mir.

Truthahngeier, Palenque de los Cimarrones

Cabezo de Ludo lag in der Nähe von Cabo Corrientes und war ein Steilwandtauchgang, bei dem ich einen gefleckten Langusten von guter Größe und einen großen Tigerzackenbarsch traf (Mycteroperca tigris). Der Felsenkaiserfisch (Holacanthus tricolor) hatte einen goldgelben Kopf und einen schwarzen Körper.

Ein Adlerrochen flog vorbei, und am anderen Ende der Skala hatte ich die Überraschung, eine cremeweiße Meeresschnecke zu sehen (Elysia Crispate).

Gefleckte Languste, Cabezo de Ludo

Schwämme an der Wand, Cabezo de Ludo

Salat-Seeschnecke, Cabezo de Ludo

Gelangweilt vom Essen im Maria La Gorda, das seit Tagen kaum Auswahl, kaum Gemüse und gefrorenen Fisch bot, machte ich mich auf den Weg in ein nahegelegenes Dorf – doch dann stellte ich fest, dass das Auto nicht ansprang!

Ein vorbeikommender Mechaniker stellte fest, dass die Benzinpumpe nicht mehr funktionierte und die Batterie leer war. Ich musste die Autovermietung in Pinar del Rio anrufen, um Ersatzteile zu bekommen, und der Truck kam erst weit nach Einbruch der Dunkelheit.

Mysteriöse Kette

Cadena Misteriosa war ein weiterer Wandtauchgang, der an eine innere Lagune grenzte. Ein Diamantstachelrochen schoss mit einem Fisch an der Spitze aus dem Sand.

Gelbkopf-Lippfisch (Halichoeres garnoti) erregte meine Aufmerksamkeit, ebenso wie der Rotband-Papageifisch (Scarus aurofrenatum). Als wir über das Riff zurückkamen, wurden wir mit einer starken Strömung aus Süden konfrontiert und hatten es nicht leicht, da wir wie wild Luft in die Luft pumpten!

Ancla de François war flach und ruhig. Rafael, der Tauchführer, hielt einen zahmen jungen Rotfeuerfisch zwischen seinen Händen und zeigte auf einen beeindruckenden jungen Gefleckten Trommelfisch (Equetus punctatus) in Schwarz und Weiß mit seiner exquisiten Halbmondform.

Tauchlehrer Rafael mit jungem Rotfeuerfisch, Ancla de François

Junger Fleckentrommelfisch

Französischer Kaiserfisch, Ancla de François

Taucher in einer Schlucht, Cuevas de Pedro

Vieraugen-Falterfisch, Cuevas de Pedro

Rote Hirschkuh bei Moby Dick

Fadenschwämme und Taucher, Moby Dick

Da mein Fahrzeug nun wieder funktionierte, schaffte ich es zum Mittagessen in das Dorf La Bajada. Bei Maité Privathaus, einem kubanischen Bed & Breakfast, erklärten sie sich bereit, mir ein Fischgericht anzubieten, wenn ich bereit wäre, 90 Minuten darauf zu warten.

„Folgen Sie dem Weg entlang der Küste bis zur Poza de Agua Dulce“, wurde mir gesagt. Dies war ein Süßwasser-Dolinenloch in der Nähe der Küste im Nationalpark Guanahacabibes und perfekt zum Schwimmen. Zurück bei Maité wartete ein königliches Mahl: Schnapper mit Reis, schwarzen Bohnen, Gemüse und Papaya zum Nachtisch.

Süßwasserloch nahe der Küste von La Bajada

Mittagessen in einer Casa Particular

Nachdem ich mit meinem Tauchgang in Maria la Gorda fertig war, machte ich mich auf den Weg nach Cabo San Antonio. Der westlichste Punkt Kubas liegt 75 km entfernt in der Wildnis des Nationalparks Guanahacabibes. In der Nähe des Besucherzentrums in La Bajada stieß ich auf der Straße auf eine Migration roter Krabben.

„Haben Sie ein Ersatzrad?“, fragte der Reiseführer.

"Ja warum fragst du?"

„Es besteht eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Reifen durch eine der Krabbenscheren einen Platten bekommt“, sagte man mir.

Rote Krabben auf Wanderschaft im Besucherzentrum des Guanahacabibes-Nationalparks

Rote Krabben

Es regnete und ich wollte keinen Ärger machen, also verschob ich den Ausflug und ging stattdessen mit einem örtlichen Ranger in den Wald. Die endemischen Vögel waren faszinierend: der Bienenkolibri, der Kuba-Smaragd, ein Kolibri mit dunkelgrünem Gefieder, der Unechte Karettschildkröte und der Kuba-Königstyrann. In einer flachen Höhle jagte eine Kubaboa nach Fledermäusen.

Kubanischer Smaragdkolibri, Punta Perdix

Finale in Vinales

Am nächsten Tag machte ich mich wieder auf den Weg zum Guanahacabibes-Nationalpark. Am Straßenrand streunten Wildschweine, die Desmarest-Baumratte, ein dickes braunes Nagetier mit dem Gesicht eines Wasserschweins, und Weißwedelhirsche.

Demarest-Baumwolle am Playa Giron

Ein endemischer kubanischer Leguan sonnte sich auf einem Ast und Kaimane schwammen träge auf der Oberfläche einer Lagune. Cabo Corrientes und Cabo San Antonio waren im 16. und 17. Jahrhundert Zufluchtsorte für britische, niederländische und französische Piraten.

Als Gegenbewegung zur spanischen Herrschaft und zum Handelsmonopol des Hafens von Sevilla war Schmuggel damals die Norm. In der Gegend wurden mehrere Schiffswracks gefunden.

Ich kehrte zum Auto zurück, besorgt, dass mir vor meiner Ankunft in Pinar del Rio der Sprit ausgehen könnte. Ein paar Tage in Vinales erwiesen sich als ideal für Spaziergänge in der Natur, den Besuch einer Tabakplantage und die Verkostung eines einzigartigen Rums aus winzigen Guayaba-Früchten. Zu den Kalksteinhöhlen gehörte die aufregende Cueva de Palmarito, ein unterirdischer Fluss und See.

See und Sinter in der Cueva de Palmarito

Caverna de Santo Tomas, Vinales

Herstellung kubanischer Zigarren in Vinales

Playa Giron

Playa Giron in der Bahia de Cochinos (Schweinebucht) an der Südküste war Teil zwei meiner Reise. Um dorthin zu gelangen, waren ein paar Fahrten mit dem Viazul-Bus über Havanna erforderlich.

Eins Privathaus betrieb sein eigenes Tauchzentrum und der Taucher und Besitzer Julio hatte seit langem den Ruf, einen persönlichen Service zu bieten.

Juan Carlos, Julios Assistent, kam mit seinem mattsilbernen Oldtimer, der einen selbstgebauten Anhänger zog. „Ein russischer Wolga, Modell 1989, aus dem besten Land der Welt“, verkündete er. Das 35 Jahre alte Auto hatte seine Zeit hinter sich, aber „es läuft großartig mit seinem neuen Hyundai-Motor“.

Juan Carlos mit seiner russischen Wolga

Wir erreichten Punta Perdix im Zickzack zwischen Schwärmen der roten Landkrabben, die als Zombiekrabben bekannt sind. Diese gibt es in vier Farbvarianten: schwarz, rot, gelb und grün. Sie machen sich auf den Weg zum Meer, um zu laichen. Viele werden dabei jedoch zerquetscht und sind eine kostenlose Mahlzeit für die Truthahngeier.

Die Eier derjenigen, die es schaffen, schlüpfen im Meer, wo die Larven als Plankton leben und an Land zurückkehren als Megalopa Larven.

In Playa Giron wurde vom Ufer aus getaucht. Die Taucher rüsten sich auf dem angehobenen Kalksteinfelsen aus, springen ins Meer und schwimmen 100-150 m über das seichte Sandwasser hinaus. Die Oberflächenbedingungen sind normalerweise perfekt, aber wenn der Wind weht, kann es rau werden.

Die Küste von Playa Giron

In seinem 7-mm-Neoprenanzug brachte mich Julio direkt zum Abhang. Die Sicht war gut und der Abhang war voller violett-blau-roter Fadenschwämme, orangefarbener Schwämme, Vasenschwämme und der klassischen gelben Röhrenschwämme, allerdings nur wenige Fische. „Die Leute müssen ja leben“, wurde mir gesagt.

Wir kamen an einem gesunkenen Fischerboot vorbei, in dem sich zwei große Santoyo-Krabben (Mithrax spinosissimus) mit beeindruckenden Scheren versteckt. Ein grauer Kaiserfisch schwamm vorbei, als ich auf 27 m abtauchte, und ein großer Cubera-Schnapper (Lutjanus cyanopterus) war neugierig.

Taucher und das gesunkene Fischerboot, Alejo de Moro

Blauer Doktorfisch, Alejo de Moro

Eine Languste hielt vor ihrem Loch Ausschau. Eine blau-weiße Putzergarnele mit langen Scheren (Periclimenes yucatanicus) tanzte in seiner Anemone.

Putzergarnele in ihrer Anemone, Alejo de Moro

Je nach Wetterlage führte mich Julio zu Tauchplätzen mit Canyons und Durchschwimmmöglichkeiten in der Tiefe. Es war eine Gelegenheit, neue Vertreter der Hypoplektron Gattung, die nicht weniger als 18 Arten umfasst. Diese kleinen, mit dem Zackenbarsch verwandten Arten kommen von den Bahamas bis Yucatan vor.

Ich habe Aufnahmen von dem Indigo (Hypoplectrus indigo); schüchtern (H guttavarius); golden (H gummigutta); gesperrt (H puella) und Butter Weiler (H einfarbig) Sorten.

Der Tauchplatz Los Tunneles, Punta Perdix

Indigo-Weiler, Los Tunneles

Großer Barrakuda, Los Tunneles

Quallen gegen die Sonne, Los Tunneles

Fadenschwämme und Taucher am Abhang, Los Tunneles

Ein weiteres Wrack eines Fischerboots, Los Tunneles

Fischhöhle

Cueva de los Peces wurde als Höhlentauchgang beschrieben. Dieses Wasserloch, das kaum 100 m vom Meeresufer entfernt liegt, hatte oben Süßwasser und unten Salzwasser. Ein tektonischer Bruch, der entlang der Küste verläuft, verband verschiedene cenotes.

Schule des Blautangs, Cueva de los Peces

Ozean-Doktorfisch, Cueva de los Peces

Mit einer Tiefe von 70 m erschien ein dunkler Abgrund zwischen geraden Wänden, der für jemanden, der schon einmal das großartige Höhlentauchen in Yucatan genossen hat, allerdings nur von begrenztem Reiz war.

Dolinenhöhle Cueva de los Peces

In die Verwerfung zwischen den Mauern der Cueva de los Peces

Verlassen der Höhle

Lohnender war ein Spaziergang durch den Wald mit dem erfahrenen Vogelbeobachter Leoncio. Dabei konnte ich den endemischen Kuba-Sperlingskauz, den prächtigen Kubatrogon, den Nationalvogel, und den hinreißenden Kuba-Tody in Apfelgrün, Weiß und Rot sehen.

Kubanischer Trogon

Kubanischer Spielzeug im Wald bei Playa Giron

In einer Höhle voller jamaikanischer Flughunde schlich eine kubanische Boa durch die Dunkelheit. Kuba ist voller Naturwunder für diejenigen, die Zeit und Hingabe haben.

Gegen Ende meiner Reise wartete ich am Busbahnhof von Cienfuegos auf den Viazul-Bus nach Trinidad. Die Halle war überfüllt, die Leute telefonierten laut und andere schrien im Hintergrund. Ein lokaler Bus war ausgefallen und die Passagiere versammelten sich wütend um einen Mann, der die Leitung hatte.

In einem verlassenen Büro klingelte unaufhörlich ein Telefon – es klang wie in einem Irrenhaus. Ein mitfühlender Kubaner beugte sich plötzlich zu mir und flüsterte: „Entschuldigen Sie, Señor, wir sind in Kuba … es ist kompliziert.“

