Höllenglocken und andere Höhlenbesonderheiten in Yucatan

PIERRE CONSTANT war in Mexiko, immer daran interessiert, tiefer in seine cenotes – insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem zumindest einige von ihnen bedroht sein könnten. Er hat den Bericht geschrieben und alle Bilder gemacht …

Yucatan ist nicht nur wegen seiner Kultur, seiner einzigartigen Natur und Tierwelt oder der alten archäologischen Stätten der Maya ein faszinierendes Land, sondern auch, weil es ein Paradies für Höhlentaucher ist.

Es war mein fünfter Besuch in den letzten fünf Jahren. 2017 nahm ich an einem TDI Sidemount-Höhlenkurs in Playa del Carmen teil. 2018 tauchte ich in cenotes um Merida herum und kam im folgenden Jahr zurück, um mehr zu erfahren.

Im Jahr 2020, meine Höhle-TAUCHERAUSBILDUNG wurde mit einem Etappenkurs in Playa und DPV einen Schritt weiter gebracht TAUCHERAUSBILDUNG in Tulum. Es war spannender, aber auch anspruchsvoller – auf diesem Niveau kann man keine Unterwasserkamera verwenden, weil man beide Hände braucht, um die Ausrüstung zu bedienen.

Elliot in der Tiefe der Salzwasser-Alexis-Passage in Regina

Man kann kaum behaupten, Yucatan nach einer einzigen Reise durchgemacht zu haben. Open Water Taucher in einem Cenote ist nur erlaubt, Höhlentauchgänge durchzuführen, bei denen immer Tageslicht zu sehen ist. Alles in einer Umgebung über Kopf erfordert spezielle Höhlen TAUCHERAUSBILDUNG gefolgt von fortgeschrittener Höhle TAUCHERAUSBILDUNG, alles gut, bevor das volle Höhlen-Sidemount-Niveau erreicht wird und so weiter.

Die meisten Taucher erleben cenotes zum ersten Mal nur begrenzten Zugang genießen und die klassischen Tauchplätze der meisten Touristen kennenlernen. Mit Tausenden von cenotes Es würde ein Leben lang dauern, alles zu erkunden.

Die engagiertesten, hardcore, ansässigen Höhlentaucher werden weiterhin neue entdecken cenotes hin und wieder, oder dringen Sie tiefer in die unbekannten Bereiche bestehender Höhlensysteme vor.

Elliott zwischen Säulen in Tortuga

Gondwana

Vor dem Zerfall des alten Gondwana, das die Kontinente Nord- und Südamerika sowie Afrika umfasste, war Yucatan zeitweise mit dem Land verbunden, das später Venezuela werden sollte. Als sich vor 140 Millionen Jahren der Protoatlantik und der Golf von Mexiko zu bilden begannen, löste es sich und wurde zu einer isolierten Platte.

Yucatan rotierte 50 Millionen Jahre lang gegen den Uhrzeigersinn und driftete nach Westen. Dann kollidierte es mit Mexiko. Im Osten der Halbinsel entstand eine Bruchzone, und das Yucatan-Becken bildete sich.

Das Yucatan-Plateau besteht aus Kalkstein aus der Kreidezeit. Es gibt dort keine Flüsse an der Oberfläche, aber einen Untergrund, durch den Wasser sickert. Ein Meteoriteneinschlag, der in Yucatan einen riesigen Krater hinterließ und das zweite Massenaussterben der Welt verursachte, schuf auch ein riesiges Netz von Rissen im Untergrund, und über Millionen von Jahren löste der Regen den Kalkstein weiter auf, wodurch unterirdische Wasserläufe und Dolinen entstanden.

Die längsten unterirdischen Flüsse der Welt, die als „Systeme“ klassifiziert werden, befinden sich in der Küstenregion von Quintana Roo, östlich von Yucatan.

Max beleuchtet eine Säulensammlung bei Xulo

Zwischen 150,000 und 20,000 Jahren vor heute gab es auf der Halbinsel Eiszeiten. In der letzten kamen Menschen aus Asien über eine Landbrücke über die Beringstraße. Die extreme Kälte zwang sie dazu, unter der Erde zu leben. Der Meeresspiegel lag damals 65 m niedriger als heute.

Prähistorische Tiere wie Bären, Riesenfaultiere und Säbelzahntiger teilten sich die Höhlen, während über der Erde Mammuts, Mastodonten und Glyptodonten sowie Lamas, Kamele und Pferde umherstreiften.

Am Ende der letzten Eiszeit vor etwa 8,000 Jahren stieg der Meeresspiegel und die meisten Höhlen wurden von Meerwasser überflutet. Süßwasser aus Regenfällen stieg als deutlich erkennbare Schicht nach oben und bildete die verschwommene Halokline, in der sich Salz- und Süßwasser vermischen.

Max steht vor Stalaktiten und Säulen in Xulo

Viel später spielten Höhlen eine wichtige Rolle in der Maya-Kultur. Das Wort Cenote stammt aus der Maya- Abonnieren, was Abgrund oder Höhle voller Wasser bedeutet und einen Eingang zu Xibalba symbolisiert, der Unterwelt der Toten, aber auch den fruchtbaren Ort, an dem das Leben entsteht – ein symbolischer Pfad zwischen der Erde und der Unterwelt.

Große Akropolis, Yaxchilan

In den Dolinen wurden Töpferwaren und die Überreste von Opfergaben, beispielsweise von jungen Mädchen, gefunden. Cenoten manchmal Begräbnisstätten für ältere Menschen oder Würdenträger. Heutzutage betrachten die Mayas die cenotes mit Respekt, als Ort für Höhlengeister.

Meine Auffrischung

Der Air France-Flug landete nachts in Cancun. Ich kümmerte mich um den Mietwagen und erreichte, während es auf der Autobahn regnete, eine Stunde später das Hotel in Playa del Carmen. Ich ging erst weit nach Mitternacht ins Bett.

Ein Übergangstag war Pflicht, um meine Tauchausrüstung und Unterwasserkamera vorzubereiten. Am nächsten Tag sollte ich Max, meinen Höhlentauchführer, treffen. Wir hatten uns vier Jahre zuvor auf der Merida-Reise kennengelernt.

Höhlentaucher Max

Sehr professionell begann Max mit einer gründlichen Überprüfung meiner Ausrüstung und bemängelte einige Aspekte wie das Fehlen eines langen Schlauchs an meinem zweiten Regler, einen Schnurschneider und Spulen.

Ich war seit zwei Jahren nicht mehr in Höhlen getaucht, also war eine Auffrischung nötig. Der Gedanke, wieder in einer Umgebung mit hohem Wasserstand zu sein, machte mich etwas angespannt und ich wusste, dass ich mich voll konzentrieren musste. Wenn man nicht regelmäßig übt, kann man Dinge vergessen, und bei dieser Art von Aktivität gibt es keinen Raum für Fehler.

Ich hatte 25 gemacht cenotes / Höhlen und war auf der Suche nach etwas Neuem, Aufregendem und, wenn möglich, „Besonderem“.

Unsere erste Fahrt führte uns nach Norden nach Puerto Morelos, von wo aus wir nach Westen auf die Ruta de los Cenotes abbogen. Der Dschungel von Yucatan ist ziemlich trocken, die Bäume sind maximal 15 m hoch und er ist die Heimat erstaunlicher Vögel und faszinierender Tiere wie Jaguare und Pumas, die Max gerne mit Infrarotkameras an abgelegenen Orten fotografiert.

Zapote: Baum und Glocken

Schild bei Zapote Cenote

Zapote Cenote im Sonnenlicht

Wir wollten in Zapote tauchen, einem sanduhrförmigen Dolinenloch, das sich unter Wasser als ziemlich dunkel erwies und in 30-35 m Tiefe eine giftige Schicht Schwefelwasserstoff enthielt. Wie ein Geist tauchte der Stamm eines 4,500 Jahre alten Zapote-Baums auf, der aus dem 54 m tiefen Bett wuchs.

Max und die umgedrehten Pilzstalaktiten bei Zapote

Was Zapote einzigartig macht, sind die „Höllenglocken“, also umgekehrte pilzförmige Stalaktiten, die an den Wänden hängen. Diese Formationen entstehen im Wasser durch einen biogeochemischen Mechanismus, obwohl es Bakterien sind, die in der Schwefelwasserstoffschicht eingeschlossen sind und die Glocken bilden.

Diese als „Extremophile“ bekannten Bakterien gedeihen in extremen Umgebungen, verarbeiten Schwefel und erhöhen den pH-Wert des Wassers, um einzigartige Formationen oberhalb der Halokline zu bilden. Die Glocken sind also an der Außenseite lebendig und schwefelbetriebene Organismen tragen zur Kalkablagerung bei.

Die Glocken der Hölle aus nächster Nähe

Taucher zwischen Pilzstalaktiten

Die Glocken benötigen eine Umgebung mit wenig Licht und bilden sich nur in der Nähe der Schicht bis zu 35 m Tiefe. Im Jahr 2020 stellte ein Forscher die Theorie auf, dass sie auf diese Weise entstanden, weil Kohlendioxidblasen aus der Tiefe aufstiegen und an der fast horizontalen Decke gefangen wurden.

Die radiometrische Datierung einiger Glocken deutet darauf hin, dass sie während des mittleren und späten Holozäns gewachsen sind. Einige dieser lustigen CO 2 -verzehrende Pilze können 1-2 m lang und 80 cm breit werden, und benachbarte Dolinen enthalten ähnliche Strukturen. Der Zapote-Baum selbst weist „Babyglocken“ auf.

Zapote-Baumstamm mit absteigenden Tauchern

Max beim Sicherheitsstopp in Zapote

Maravilla-Kuppel

In der Nähe lag der Cenote Maravilla – ein kreisrundes Dolinenloch, das vom Eigentümer teilweise gesprengt wurde und in das eine steile Holztreppe hinabführte. Unter Wasser wurde die auffällige Kuppelform sichtbar.

Es gab keine nennenswerten Formationen, aber die Sicht war hervorragend und ein prächtiger Strahl frühnachmittaglichen Lichts drang bis in die Tiefe.

Der Standort bietet Ambiente für Unterwasserfotografie und ist auch ein TAUCHERAUSBILDUNG Ort für Freitaucher. Die Wassertemperatur betrug 25°C.

Freitaucher-Ausbildung in Maravilla

Muschelfossil an der Wand, Maravilla

Wir fuhren die nächsten paar Tage Richtung Süden, in die Nähe von Dos Ojos und dem Sac Actun System. Das war Sie war Teil eines mit Wasserkraft betriebenen Sägewerks zur Förderung der Holzproduktion. als das längste bekannte Unterwasserhöhlensystem der Welt, das 187 cenotes und unglaubliche 365 km lang.

Im März 2008 erkundeten drei Mitglieder des Proyecto Espeleogico de Tulum die Grube Hoyo Negro und fanden in 60 m Tiefe die Überreste eines Mastodons. In 43 m Tiefe wurden der Schädel und die Knochen einer jungen Maya-Frau, einer Paläoamerikanerin, die heute als Naia bezeichnet wird, auf ein Alter von 12 bis 13,000 Jahren datiert.

Plattform nach Tak Be Ha Cenote

Geheimes Wasser

Im Cenote Tak Be Ha (Geheimes Wasser) wurden unsere Tanks mit Seilen durch ein Kaminloch in der Decke auf Wasserniveau gebracht. Über eine steile Steintreppe gelangten wir in eine große, weite Kammer mit viel Dekoration und künstlichem Licht.

Durch die Stalagmiten von Tak Be Ha schlendern

Säulen am Tak Be Ha

Warnschild, Tak Be Ha

Unter einer Decke aus Stalaktiten und Heliktiten, Tak Be Ha

Weiter entfernt führte eine 8 km lange, mit Schlaglöchern übersäte Schotterstraße durch den Wald zur Concha-Stätte, einem halb eingestürzten Erdloch, aus dem ein riesiger Alamo-Baum seine Wurzeln ausstreckte wie die Tentakeln eines kriechenden TintenfischDas Dschungelgefühl war überwältigend.

Säulen und Stalaktiten bei Concha

Unter den Heliktiten bei Concha

Max fährt in den Tunnel bei Concha

Höhlentaucher kommen von einem Tauchgang in der Cenote Concha zurück

Der Zugang zum Wasser war sehr flach und führte über weißen Sand. Außerhalb der Höhle standen hohe, belaubte Bäume und wunderschöne Motmot-Vögel flogen vorbei. Wir schlichen uns durch ein schmales Tor im Kalkstein und stürzten sofort auf eine Tiefe von 14 m für den Rest des Tauchgangs. Die Sicht war kristallklar.

An der ersten T-Kreuzung folgten wir der Linie nach links und schlängelten uns durch verschiedene Kammern mit Säulen, Stalagmiten, Stalaktiten und Heliktiten, die wie Pfeile von der Decke hingen.

Nach 30 Minuten, als meine Messgeräte 140 bar anzeigten, zeigte Max auf einen Überhang über dem Höhlenboden. Zu meiner Überraschung sah ich das vollständige Skelett eines Riesenfaultiers, Xibalba-Oviceps, und liegt dort, wo es vor über 10,000 Jahren während der letzten Eiszeit starb.

Skelett eines Riesenfaultiers in Concha

Riesiges Erdfaultier (Museo de la Prehistoria)

Auf dem Rückweg führte mich Max in eine kleine Kammer. Ein kleines Schild mit der Nummer 285 kennzeichnete die Knochen eines kleinen Gomphotheriums, Cuvieronus tropicus, ein beeindruckendes Mastodon mit geraden, nach vorne gerichteten Stoßzähnen.

Als ich mit einer Flasche auf der Schulter dem schmalen Dschungelpfad zurück zum Auto folgte, bemerkte ich voller Ehrfurcht eine kleine Schlange, die sich ordentlich auf einem Felsen zusammengerollt hatte, und eilte zurück, um ein Foto zu machen.

„Seien Sie sehr vorsichtig, das ist ein na klar!“, warnte ein vorbeikommender mexikanischer Höhlentaucher. Die ultimative Grubenotter Bothrops asper ist eine hochgiftige Schlange, auch bekannt als Lanze das Gift über Entfernungen von bis zu 2 m spucken kann. „Ein Freund von mir wurde gebissen und lag vier Tage auf der Intensivstation …“.

Ultimative Grubenotter ruht auf einem Felsen in Concha

Ich war nicht mehr als 50 cm entfernt, als ich das Foto machte. Kurz darauf stieß Max auf eine haarige Yucatecan-Vogelspinne, Brachypelma epicureanum, auf dem Waldboden. Schwarz mit rötlichem Hinterleib versteckte es sich rasch in seinem Loch.

Spektakuläres Tannin

An meinem vierten Tag des Höhlentauchens nahm mich Max mit zu einem seiner Lieblingsplätze, 20 km von Tulum und 8 km landeinwärts. Eine weitere Vogelspinne begrüßte uns auf dem Parkplatz, als wir unsere Ausrüstung und Tanks vorbereiteten, und auf dem 50 m langen Spaziergang nach Koi Cenote eine 60 cm lange, variable Korallenschlange aus Süd-Yucatan, Micrurus apiatus, glitt über den Waldboden.

Haarige Vogelspinne kommt vorbei, um sich Koi anzusehen

Dunkelrot mit schwarzen Bändern, umrandet von schmalen gelben Bändern, war es ein wunderschönes Geschöpf, eher scheu, aber giftig.

Eine rostige Eisentreppe führte spiralförmig hinunter in den Cenote's kleine Öffnung, direkt zum Grundwasserspiegel. Zementblöcke halfen beim Ablegen der Tanks im seichten Wasser. Es gab eine breite Kuppel, eine niedrige Decke mit Stalaktiten und ein paar Fledermäusen – der Boden bestand aus schwarzem, flüchtigem Fledermausguano, während die Wände aus weißem Kalkstein bestanden.

Doppelte Lichtbrechung bei Koi Cenote

In einer Tiefe von 10-14m führte mich Max unter Wasser zu Xuxi cenote. „Ich zeige dir etwas Besonderes“, hatte er gesagt, und jetzt staunte ich über den Anblick.

Max aus nächster Nähe gegen das Tannin in der Cenote Xuxi

Während der Regenzeit führt die Anwesenheit von Erde und Blättern dazu, dass viel Tannin in den Untergrund des Wassers sickert. Dies führt zu atemberaubenden Rot-, Orange-, Gelb- und Grüntönen in der Wassersäule – eine apokalyptische Vision. Wir drangen weiter in verschiedene Kammern vor.

Nach einem Picknick von Tacos, kehrten wir zu Koi zurück, sprangen diesmal aber erst nach links und dann nach rechts zu einem undeutlichen Haufen Elefantenknochen, den wir nach einem 30-minütigen Schwimmen erreichten. Kleine weiße INAH-Zapfen (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) waren als Wegweiser für wissenschaftliche Untersuchungen aufgestellt worden.

Markierungen deuten auf versteinerte Elefantenknochen hin

Auf nach Xulo

Südlich von Tulum, kurz vor Muyil, liegt Uku Cuzam, auch Xulo genannt, nach dem lokalen Maya-Besitzer. Ursprünglich 2013 von Alvaro Roldan erkundet, ist es heute mit dem Systema Caterpillar verbunden und flussabwärts davon. „Ein Fünf-Sterne- Cenote!”, rief Max.

Treppe hinunter nach Xulo Cenote

Ein älterer Mann namens Emilio war der Hausmeister des Ortes, zusammen mit seinen beiden Hunden. Nachdem wir die 300 Pesos Eintrittsgebühr (11.60 £) bezahlt hatten, gingen wir eine Treppe hinunter in den tiefer gelegenen Cenote. Der Wassertisch lag im Dunkeln und ich musste zum Aufbau meine Helmlampe einschalten.

Sehr schnell fiel die Linie auf 10 m ab und es kamen reich verzierte Kammern mit beeindruckenden Säulen, Stalaktitenschauern, Stalagmiten in Form von Fingern oder Kronleuchtern und Wänden aus Draperien und Heliktiten zum Vorschein.

Der Zauber währte jedoch nicht lange. Max sprang plötzlich nach rechts in einen Korridor voller Engpässe unter einer niedrigen Decke. An Umdrehen war nicht zu denken, und ich musste meine Kamera mit ausgefahrenen Blitzarmen seitlich positionieren, um weiterzukommen. Es fühlte sich ziemlich unangenehm an.

Schließlich erreichten wir die Hauptleitung, die durch einen Seitentunnel verlief. Noch ein Sprung und von dort ging es in einem 56-minütigen Tauchgang zurück zur Basis. Die Blitze funktionierten nicht mehr richtig und ich vermutete, dass die Batterien schwach waren. Ich beschloss, die Kamera für den nächsten Tauchgang zurückzulassen.

Dies erwies sich als weise Entscheidung, denn mein Tauchführer machte nach einer dritten Reihe von Doppelpfeilen einen Sprung nach links und führte mich durch Engstellen und sehr enge Passagen unter dem Dach, wobei er sich ununterbrochen seitwärts schlängelte. Er signalisierte mir sogar, in wichtigen Momenten anzuhalten, damit er mit seiner GoPro ein Video von mir machen konnte.

Max kommt aus einer Höhle in Xulo

Nach 67 Minuten war Max mit meiner Leistung und meinem Auftrieb zufrieden und schüttelte mir vor dem Ausgang herzlich die Hand.

Emilio saß friedlich vor seiner Holzhütte und erwartete uns mit einem Caguas, eine 1-Liter-Flasche Bier, seine Hunde lagen flach auf dem Boden. Ein paar Tukane flogen über uns hinweg, landeten auf einem Ast, um einen Blick auf uns zu werfen, und flogen los, sobald ich meine Kamera schnappte.

Emilio genießt ein Bier vor seinem Haus in Chulo

Alexis Passage

Die nächsten drei Nächte verbrachte ich in Tulum, mein letzter Tauchtag war mit Elliot und der Cenote Regina. Ursprünglich 2004 von Robbie Schmittner erkundet, ist sie jetzt mit dem Sistema Ox Bel Ha (über Mayan Blue) verbunden, aber kaum bekannt, außer bei den Glücklichen!

In den Haupttunnel unter einem Dach aus Stalaktiten in Regina

Ein großes Wasserbecken mit einem Holzdeck war von Palmen umgeben. Das trübe Eingangsloch begann in einer Verengung und öffnete sich dann in eine ziemlich dunkle Höhle mit einem breiten Tunnel. Der Plan war T-links, T-links, bis wir tief in eine Schlucht in 25 m Tiefe eintauchten.

Ganz plötzlich wurde es wie durch Zauberhand heller in der Alexis Passage, einem unterirdischen Flussbett in Weiß und Hellblau, wo die Halokline verläuft, und für 30 Sekunden war alles verschwommen. Es war eine hypnotisierende Umgebung – aber für mich war es schon Zeit, mich umzudrehen.

Hellblauer Tunnel vorwärts

Säulen und Stalagmiten, Regina

Für den nächsten Tauchgang stand T-rechts, T-links und T-rechts auf dem Plan. Wieder tauchten wir tiefer als 18 m in einen tiefen Salzwasserdurchgang ab.

Als ich Elliot dabei zusah, wie er im Dunst der Halokline verschwand, begann mein rechtes Ohr unter dem Druck zu schmerzen und mir wurde klar, dass ich nicht tiefer gehen konnte, ohne ernsthafte Probleme zu riskieren. Das konnte innerhalb von Sekunden zu einem Albtraum werden.

Ich schwenkte meine Lampe wild in Elliots Richtung, bis er mein Signal als Abbruch des Tauchgangs verstand. Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Pierre Constant nach einem Tauchgang in Concha Cenote

Der Maya-Zug Im September 2018 kündigte der designierte mexikanische Präsident Andres Manuel López Obrador das 1,525 Kilometer lange Projekt „Maya-Zug“ rund um die Halbinsel Yucatan an. Es soll im Besitz der mexikanischen Streitkräfte sein und die Städte Palenque, Escarcega, Merida, Cancun, Tulum und Bacalar in einer Schleife verbinden. Ein Referendum in den Städten ergab, dass 92 % der Menschen dafür waren, nachdem ihnen die Entwicklung des Tourismus und andere Vorteile versprochen worden waren und die 321 Milliarden Pesos (etwa 16 Milliarden US-Dollar) hauptsächlich aus einer regionalen Tourismussteuer stammen sollen. Die Bauarbeiten begannen im Juni 2020 und sollten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Umweltaktivisten und Aktivisten für die Rechte indigener Völker protestierten gegen den Bau neuer Wege durch den Dschungel und prophezeiten eine Katastrophe für die Natur. Während das Projekt voranschritt, behaupteten sie, dass Dschungel abgeholzt würde, ohne dass Umweltstudien durchgeführt worden wären. Doch im November 2021 nahm das Innenministerium den Mayan Train und andere Infrastrukturprojekte von der Umweltprüfung aus. Im Januar 2021 legten Teams bei Ausgrabungen mehr als 8,000 antike Artefakte und Strukturen frei. Die Höhlentauchgemeinschaft prognostizierte, dass das Projekt den Zusammenbruch vieler cenotes und Höhlen, und leider soll das an mindestens 100 Punkten bereits geschehen sein. In Quintana Roo, wo es Proteste gegen die Arbeiten gab, atmen 1,800 km Höhlen und unterirdische Flüsse durch Tausende von cenotes die durch den Maya-Zug gestört werden. Wilde Tiere wie Jaguare, Pumas, Klammeraffen, Ozelots, Agutis und Vögel trinken aus cenotes Allerdings besteht für den Maya-Aquifer inzwischen eine hohe Verschmutzungsgefahr. Ursprünglich war geplant, die Züge mit Elektrolokomotiven zu ziehen, doch die Regierung kündigte später aus Kostengründen eine Umstellung auf Diesel an. Im Jahr 2020 hieß es, die Hälfte der Strecke Merida-Cancun-Chetumal werde weiterhin elektrifiziert sein. Doch die negativen Aspekte des Projekts wurden offenbar sorgfältig vor der Öffentlichkeit geheim gehalten und Mexikos Präsident AMLO ist entschlossen, die Arbeiten vor dem Ende seiner Amtszeit abzuschließen. Auf dem Weg zu den verschiedenen cenotes Ich sah die breiten Straßen der Verwüstung, die sich durch den Dschungel von Yucatan ziehen – und das Ausmaß der Abholzung erscheint erschreckend.

Auch auf Divernet: Eintauchen in Mexikos verführerische Unterwelt, Taucher finden Amerikas älteste Ockermine, Taucher finden ausgestorbene Säugetiere in schwarzem Loch, Sei der Meister! – Cenotes-Formationen