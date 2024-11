Verlängertes Tauchwochenende in der Dominikanischen Republik

Die Gelegenheit, für ein paar Tage in die Dominikanische Republik zu reisen, ergab sich plötzlich und war für MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER B WEAVER unwiderstehlich – aber würde es unter Wasser genug zu sehen geben, um die Ansprüche von Tauchern zu befriedigen, die schon mehr als nur ein bisschen herumgekommen sind?

Es dauerte einen dreieinhalbstündigen Direktflug von New York nach Punta Cana und unser langes Tauchwochenende begann.

Vor vielen Jahren waren wir durch dieses Land gereist. Es war der Ausgangspunkt einer Tauchsafari zu den sagenumwobenen Silver Banks, die zwischen der Insel Hispaniola, die sich die Dominikanische Republik mit Haiti teilt, und den Turks- und Caicosinseln liegen.

Die Silver Banks sind im Winter das Brutgebiet der Buckelwalpopulation im Nordatlantik, und zu dieser Zeit lag unser gesamtes Augenmerk auf den Walen. Im Laufe unserer langen und umfangreichen Tauchkarriere, die auf diese Reise folgte, waren wir nie wieder in die Dominikanische Republik zurückgekehrt, und dieser Wochenendausflug war eine Gelegenheit, endlich auf dieser (von Tauchern) oft übersehenen Insel zu tauchen.

Wir haben uns für die Region Bayahibe entschieden, weil sie in der Nähe eines bemerkenswerten Schiffswracks liegt, der St George. Bei der Ankunft haben wir schnell Kontakt aufgenommen mit Tauchen in der Karibik, einem der örtlichen Tauchanbieter, und arrangierte unseren Tauchplan. Früh am nächsten Morgen waren wir auf einem Boot unterwegs zu unserem ersten Tauchplatz, einem Riff namens Guaraguao1.

Der Strand von Bayahibe

Einsteigen ins Tauchboot

Guaraguao1 ist ein flaches, welliges Riff mit Sandflecken, die mit Riffstreifen vermischt sind. Uns fiel sofort auf, dass einige Korallen ausbleichen, eine Folge eines brutal heißen Sommers und eine Erinnerung an die verheerenden Auswirkungen, die der globale Klimawandel auf die empfindlichen Korallenriffsysteme der Welt hat. Wir hoffen, dass sich die Korallen mit dem nahenden kühleren Winterwetter erholen werden.

Allerdings gedeihen hier viele Korallen und die Riffe sind Heimat der üblichen Vielfalt karibischer Riffbewohner. Schwarzstreifen-Soldatenfische suchten zusammen mit den hübschen Langstachel-Eichhörnchenfischen Schutz unter Korallenüberhängen.

Schüchterner Langstachel-Eichhörnchenfisch

Weißfleckiger Feilenfisch

Zwischen den Korallenriffen huschten mehrere Papageienfischarten umher, und erfahrene Taucher konnten die Riffputzstationen mit leuchtend gelben Putzerfischen entdecken, die auf ihren nächsten Einsatz warteten. Wir folgten auch Paaren von Vieraugen-Falterfischen, die sich ihren Weg zwischen den Gorgonien und Gorgonien bahnten.

Redband-Papageienfische sind auffallend gefärbt

Für geschichtsinteressierte Taucher bietet das Guaraguao-Riff ein einzigartiges Unterwasser-Schiffswrackmuseum. Kanonen, ein großer Anker, Musketen und Kanonenkugeln wurden von nahegelegenen spanischen Galeonenstandorten hierher gebracht.

Kanonenkugel am Ende einer Kanone im archäologischen Unterwasserschutzgebiet Guadalupe

Tatsächlich befanden sich direkt vor der Küste von Bayahibe die Überreste des Unsere Liebe Frau von Guadalupe Schiffswracks gefunden wurden und heute als lebendiges Museum des archäologischen Unterwasserschutzgebiets Guadalupe dienen.

Markierung zum Gedenken an die Nuestra Señora de Guadalupe

Über Shallow

Unser zweiter Tauchgang fand bei Via Shallow statt, einem nahegelegenen Riffsystem ähnlich Guaraguao1. Hier hielten wir an, um einen wild aussehenden gefleckten Muränenaal zu begrüßen, der sein Bestes tat, um die Gruppe von Tauchern einzuschüchtern, die um eine Gelegenheit wetteiferten, einen Blick auf das wunderschöne Geschöpf zu werfen.

Gefleckte Muräne versucht, wild auszusehen

In der Nähe, versteckt unter dem violetten Gitterwerk eines Gorgoniens, fanden wir eine wunderschöne Flamingozungenkauri, ein perfektes Motiv für unsere 60-mm-Makroobjektive. Wir fanden auch eine gebänderte Korallengarnele mit einem Gelege – eine weitere schöne Fotogelegenheit.

Flamingozungenkauri

Gebänderte Korallengarnele mit einem Gelege

Wir schwammen weiter gemächlich über das Riff und beobachteten die Bewohner des Korallensystems bei ihren täglichen Ritualen. Dann entdeckten wir einen Eindringling, den invasiven Rotfeuerfisch, der reglos neben einem Korallenhügel schwebte.

Rotfeuerfische haben ihren Weg vom Indo-Pazifik in den Atlantik und die Karibik gefunden und sind trotz ihres schönen Aussehens unerwünscht, da sie gefräßige Raubtiere sind, denen selbst ein natürlicher Feind fehlt. Trotzdem können wir nicht widerstehen, ein Porträt dieses Eindringlings zu machen.

Rotfeuerfische sind invasiv und gehören nicht in die Karibik

Mehrfarbiger Kreolen-Lippfisch

Es handelte sich um relativ flache Tauchgänge mit einer maximalen Tiefe von 16 m, was sie für Taucher aller Niveaus ideal macht. Für uns schienen sie eher Tauchplätze für Anfänger zu sein und drinnen sehnten wir uns nach etwas Anspruchsvollerem.

Die Tauchplätze des zweiten Tages waren jedoch Penon Perfundo und Acuario, ein weiteres Paar flacher Riffe mit wogenden Gorgonien und Ansammlungen von Hartkorallen. Bei Penon Perfuno bedrohten Riffbarsche jeden Taucher, der sich ihren Höhlen zu nahe näherte.

Ein zweifarbiger Riffbarsch

Die Sergeant Majors wurden nervös, als wir über ihre Massen violetter Eier schwammen, und gelbe Stachelrochen flogen wie kleine arabische Zauberteppiche über die Sandflecken.

Kurz nach Beginn des Tauchgangs bei Acuario wurde ein menschengroßer Ammenhai gesichtet, der unter einem Korallenüberhang ruhte. Das erregte die Begeisterung der Taucher in der Gruppe, die noch nie zuvor einen Hai gesehen hatten.

Ein Stückchen weiter bot sich uns ein interessanteres, aber weniger offensichtliches Schauspiel. Dort, auf der Spitze einer ziemlich großen Säulenkoralle, huschte ein Haufen Barschmätzer hin und her, offensichtlich auf der Jagd nach etwas.

Pfefferminzgrundel auf einem Korallenkopf

Und ja, wir wollten „Haufen“ statt „Schule“ sagen, denn diese Fische waren wirklich eher ein chaotisches Bündel als eine organisierte Prozession. Wir konnten nicht sehen, wonach sie suchten, oder herausfinden, was sie taten, aber ein einsamer spanischer Schweinsfisch war mitten im Gedränge und schien mitzumachen!

Bevor der Tauchgang zu Ende war, begegneten uns ein Paar großer Nacktschnecken, ein gefleckter Kofferfisch, ein Feilenfisch und ein Trompetenfisch. Die bunten Farben, Formen und Größen der Korallenriffbewohner versetzen uns immer wieder in Erstaunen.

Eine Nacktschnecke kriecht am Riff entlang

Der St. Georg

Trotz dieser Begegnungen war es das St George Wrack, das uns am meisten lockte, und dieser Standort war für den nächsten Tag geplant.

Die St George wurde 1962 in Schottland gebaut und hieß ursprünglich Norbrae. Sein Zweck war der Transport von Weizen und Gerste zwischen Norwegen und Amerika und es war 20 Jahre lang im Einsatz, bevor es im Hafen von Santo Domingo stillgelegt wurde.

Es wurde umbenannt St George nach dem verheerenden Hurrikan, der im September 1998 die Dominikanische Republik (und die gesamte Karibik und den Golf von Mexiko) heimsuchte. Im Juni 1999 sank das Schiff etwa eine halbe Meile vor dem Strand in 40 m Tiefe. Das Wrack ist 72 m lang und die Oberfläche ist in etwa 15 m erreichbar.

Geländer am Wrack der St. George

Es dauerte eine Weile, als wir die Ankerleine zum Wrack hinunterstiegen, bis wir die trüben Umrisse des gesunkenen Schiffes entdeckten, da die Sicht an dieser Stelle eingeschränkt war. Aber unser Lächeln wurde breiter, als die Oberseite des Wracks schärfer in den Fokus rückte. Ein einladender Brückenabschnitt zog unsere Aufmerksamkeit auf sich und bald befanden wir uns im Inneren und erkundeten die Überstruktur.

Das tiefe Blau des umgebenden Wassers bildete einen scharfen Kontrast zum rostbraunen Inneren des Wracks, als wir durch Türen, Luken und Fenster hinausblickten.

Draußen schwammen wir am Heck des Schiffes entlang und fotografierten ein mit bunten Meeresorganismen bewachsenes Geländer. Lila Schwämme hatten sich hier niedergelassen, zusammen mit Dutzenden kleinerer Rifffische, die im Wasser darüber herumschwirrten.

Lila Schwämme auf dem St. George

Die St George ist ein faszinierendes Wrack, das mehrere Tauchgänge rechtfertigt. Für diejenigen mit fortgeschrittenen Zertifizierungen lockt der Bug in tieferem Wasser zusammen mit den Frachträumen. Ein Tauchgang zum Wrack ist nicht genug, aber es war alles, was unser langes Wochenende zuließ, und wir sehnten uns danach, zurückzukehren.

Objektiv eines neuen Tauchers

Später, als wir unsere Ausrüstung im Hotelzimmer packten und uns auf den Heimflug vorbereiteten, dachten wir über das Tauchen in der Dominikanischen Republik nach. Wir hatten sofort den Eindruck, dass die Riffe für Taucher, die neu in diesem Sport sind, interessanter waren. Unsere Taucherfahrungen auf der ganzen Welt hatten uns gegenüber diesen Riffen vielleicht abgestumpft.

Aber je weiter wir darüber nachdachten, desto tiefer kamen wir auf etwas, das wichtiger war. Tatsächlich begannen wir, die Tauchgänge aus der Perspektive eines neuen Tauchers zu betrachten.

Spitznasen-Kugelfisch

Das böse Lächeln eines Eidechsenfisches

Wir erinnerten uns an die wundervollen Gefühle unserer ersten Atemzüge unter Wasser vor all den Jahren und an das Erstaunen, das wir verspürten, als wir zum ersten Mal über ein Korallenriff schwammen oder vom Bootsrand aus in das kristallklare Wasser der Tropen blickten.

Natürlich hatten wir das meiste, was wir in der Dominikanischen Republik gesehen haben, schon einmal gesehen; es war „nichts Neues“. Aber eigentlich gibt es immer etwas Neues. Wie zum Beispiel die Schar der Barschmätzer, die wir hektisch über den Korallen im Acuario schwimmen sahen. Wir wissen immer noch nicht genau, was sie dort machten!

Ein Schleimfisch lugt aus seinem schützenden Loch hervor

Die Tauchgemeinschaft besteht aus Tauchern aller Niveaus. Und jeder lernt ständig dazu. Selbst erfahrene Taucher sehen bei jedem Tauchgang neue Dinge und lernen dazu – und sei es nur, um neuen Tauchern die Wunder der Unterwasserwelt näherzubringen.

Unser verlängertes Wochenende in der Dominikanischen Republik ging viel zu schnell zu Ende. Und wir haben noch etwas gelernt: Wir müssen eine Rückkehr planen!

​​Auch auf Divernet: PORTAL NACH TUBBATAHA, JUPITER: NICHT VON DIESER WELT, WILDES ALASKA, WO DAS WASSER DEN HIMMEL TRIFFT