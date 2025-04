Gelbe Backsteinstraße führte zur Identifizierung eines dänischen Sklavenschiffs

Zwei in den 1970er Jahren in seichten Gewässern vor Costa Rica entdeckte Schiffswracks konnten mithilfe der Datierung anhand von Baumringen und einigen charakteristisch gefärbten Ziegeln schließlich als benannte dänische Sklavenschiffe aus dem frühen 1700. Jahrhundert identifiziert werden.

Lange Zeit hatte man angenommen, dass es sich bei den Wracks um Piratenschiffe handelte. Diese Annahme wurde erst 2015 in Frage gestellt, als US-amerikanische Meeresarchäologen an einer der Fundstätten in der Nähe von Puerto Limón im Cahuita-Nationalpark gelbe Ziegelsteine ​​fanden.

Im Jahr 2023 werden archäologische Taucher aus Dänemark Nationalmuseum Das Wikingerschiffmuseum und sein Museum führten Ausgrabungen an einem etwa vier Meter tiefen Wrack durch. Sie entnahmen Holz- und Ziegelproben der Ladung und bargen zahlreiche Tonpfeifen. Ihre Ergebnisse wurden jedoch erst jetzt veröffentlicht.

Grabungsloch an der Wrackstelle (John Fhær Engedal Nissen, Dänisches Nationalmuseum)

Analysiert von Experten des Nationalmuseums und der Universität von SüddänemarkDie Proben bestätigten historische Quellen, die den Verlust der berüchtigten dänischen Schiffe beschreiben Fridericus Quartus und Christianus Quintus .

Diese Schiffe hatten Kopenhagen im Dezember 1708 mit Kurs auf die Dänisch-Westindischen Inseln verlassen und Stoffe, Metallwaren und Waffen geladen, die unterwegs in Westafrika gegen fast 700 versklavte Menschen eingetauscht werden sollten.

Die beiden Schiffe scheiterten 1710 aufgrund von Navigationsfehlern an den Riffen Costa Ricas. Fridericus Quartus wurde in Brand gesteckt, während Christianus Quintus Das Ankerseil wurde durchgeschnitten, bevor es in der Brandung zerstört wurde.

Historischen Aufzeichnungen zufolge entkamen viele der Sklaven, doch 100 wurden wieder eingefangen und zur Arbeit auf Kakaoplantagen geschickt. Die Wrackstellen wurden nicht dokumentiert.

Mit einer Fluggesellschaft (Dänisches Nationalmuseum)

„Die Analysen sind sehr überzeugend und wir haben keine Zweifel mehr daran, dass es sich um die Wracks der beiden dänischen Sklavenschiffe handelt“, sagte der Meeresarchäologe David Gregory, Forschungsprofessor am Nationalmuseum, wo er die neue Norden Maritimes Forschungszentrum. Er leitete die Unterwasserausgrabungen gemeinsam mit dem Meeresarchäologen Andreas Kallmeyer Bloch.

„Die Ziegel sind dänisch, ebenso wie das Holz, das zusätzlich durch ein Feuer verkohlt und verrußt ist“, sagte Gregory. „Das passt perfekt zu den historischen Berichten, die besagen, dass eines der Schiffe abgebrannt ist.“

David Gregory (rechts) arbeitet vor Ort mit dem einheimischen Taucher Pete Stevens (Dänisches Nationalmuseum).

„Es war ein langer Prozess und ich war zwischendurch schon kurz davor aufzugeben, aber dies ist zweifellos die verrückteste archäologische Ausgrabung, an der ich je teilgenommen habe“, kommentierte Bloch. „Nicht nur, weil sie für die lokale Bevölkerung von großer Bedeutung ist, sondern auch, weil es sich um einen der dramatischsten Schiffsuntergänge in der Geschichte Dänemarks handelt und wir jetzt genau wissen, wo er sich ereignet hat.“

„Damit werden zwei Teile der Geschichte Dänemarks ergänzt, die bisher gefehlt haben.“

Die Datierung verkohlter Eichenhölzer aus einem der Wracks anhand der Baumringe ergab, dass der Baum zwischen 1690 und 1695 in der westlichen Ostsee gefällt worden war, einem Gebiet, das die deutschen Provinzen Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Dänemark und Schonen umfasst.

David Gregory dokumentiert und entnimmt Proben von Ziegeln auf dem Meeresboden (John Fhær Engedal Nissen, Dänisches Nationalmuseum)

Die Ziegel hatten die gleichen Abmessungen wie die gelben Flensburger Ziegel. Analysen des Tons zeigten, dass er entweder vom Iller Strand oder vom Egernsund an der Flensburger Förde stammte, wo im 18. und 19. Jahrhundert in großem Umfang Ziegel für Dänemark und seine Kolonien hergestellt wurden. Solche Ziegel wurden damals anderswo in Europa nicht für Gebäude verwendet.

Bei den Tonpfeifen handelte es sich um niederländischen Standardpfeifen, die auf dänischen Schiffen verwendet wurden. Ihre Größe, Form und Muster wiesen darauf hin, dass sie in der Zeit vor 1710 hergestellt wurden. Tonpfeifen hielten selten länger als fünf Jahre.

Gregory und Bloch mit ausgegrabenen Hölzern in Costa Rica. (John Fhær Engedal Nissen, Dänisches Nationalmuseum)

An der Untersuchung des Wracks waren auch beteiligt: Nationalmuseum von Costa Rica, der Archäologischen Kommission von Costa Rica und anderen costaricanischen Gremien. Das Projekt war die erste archäologische Unterwasserausgrabung des Landes.

