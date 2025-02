Auf Kosten des Hauses – Wakatobis Hausriff

Was genau macht das Hausriff von Wakatobi seiner zahlreichen Auszeichnungen würdig?

Ausschlaggebend hierfür ist eine Kombination verschiedener Faktoren, zu denen unter anderem die einfache Erreichbarkeit, die Gesundheit des Lebensraums, die Vielfalt der Ökosysteme, eine Fülle einzigartiger Meereslebewesen und die schiere Größe des Standorts gehören.

Am Hausriff von Wakatobi finden Sie verschiedene Arten von Einsiedlerkrebsen. Anstatt ein weggeworfenes Schneckenhaus als Zuhause zu nutzen, leben Koralleneinsiedlerkrebse (Gattung Paguritta) tatsächlich in einem winzigen Loch in der Koralle. Man braucht ein scharfes Auge, um einen dieser Kerle zu entdecken, da sie selten größer als ein Sonnenblumenkern sind.

So verbringen Gäste nachweislich ganze Tage und Nächte mit Küstentauchgängen vor dem Resort und viele kommen jedes Jahr wieder, um dieses Erlebnis zu wiederholen.

Der Flachwasserspielplatz

Zwischen dem Strand und dem tiefen Wasser liegt ein ausgedehnter Flachwasserabschnitt mit Grasbetten, Sandbänken, bunten Weichkorallenbeständen und vereinzelten Hartkorallenformationen, die alle bemerkenswert gesund und stellenweise recht dicht sind. So etwas würde man so nah an einem Resort nicht erwarten. Dieses Gebiet ist viel mehr als nur ein Zwischenstopp zwischen Ufer und Riff, es ist der ideale Ort für eine Fülle von Meereslebewesen, darunter Anglerfische, Steinfische, verzierte, robuste und Halimeda-Geisterpfeifenfische, Muränen, Blaupunktrochen, eine Vielzahl von Kopffüßern (Tintenfisch, Kalmare, Sepien), Kieferfische, Garnelen- und Grundelpaare, eine Vielzahl von Nacktkiemern, Tintenfische, Adlerrochen, die zu bestimmten Jahreszeiten durch die Gegend schweben, und mehr.

Schnorcheln im seichten Wasser des Hausriffs.

Die geringen Tiefen dieses Bereichs des Hausriffs lassen reichlich Sonnenlicht auf den Meeresboden fallen und bringen leuchtende Farben zum Vorschein, die in größeren Tiefen verloren gehen würden. Diese großzügige Versorgung mit Umgebungslicht bietet Fotografen in Kombination mit der Fülle an Motiven ein ideales Unterwasserstudio. Die Untiefen sind auch für Schnorchler besonders reizvoll, da sie den Meeresboden aus nächster Nähe betrachten können, ohne sich weit vom Ufer entfernen zu müssen.

Tauchen am Abgrund

Der Anlegesteg von Wakatobi erstreckt sich bis zum Rand der Abbruchkante des Hausriffs.

Etwa 70 Meter vom Strand entfernt beginnen die Konturen des Hausriffs abrupt mit dem seichten Wasser. Eine beeindruckende Wand fächert sich vom Ende des Wakatobi-Anlegers nach Norden und Süden auf. Hier beginnt der Riffkamm nur zwei Meter unter der Oberfläche und fällt in Tiefen von mehr als 80 Metern ab. Diese dramatische Topographie bietet die ultimative Gelegenheit für Tauchgänge auf mehreren Ebenen. Dieser Unterwasserwall ist mit Überhängen und Spalten durchsetzt. Eine blühende Ansammlung von Schwämmen, Hart- und Weichkorallen beherbergt eine vielfältige Population von Wirbellosen und Fischen, wobei sich die Artenmischung mit zunehmender Tiefe ändert.

Wo das Flachwasser auf den Abhang am Hausriff von Wakatobi trifft.

Die Wasserklarheit im Bereich von über 30 Metern lässt reichlich Umgebungslicht in die Tiefe dringen und verstärkt so die visuelle Dramatik der Wände und unterspülten Hänge. Diese abwechslungsreiche Landschaft bietet endlose Möglichkeiten für die Tierjagd zwischen den Korallen und den schattenverhüllten Rückzugsorten, die die Hänge durchziehen. Taucher können ihren Interessen bis zu einer gewählten Tiefe folgen und sich dann langsam wieder zur Oberfläche vorarbeiten, wobei sie Profile erstellen, die Grundzeiten von über einer Stunde ermöglichen und mit Sicherheitsstopps zwischen lebhaften Korallenformationen enden. Grüne Meeresschildkröten und Karettschildkröten sieht man häufig am Wasserrand herumschwimmen oder unter den Überhängen in der Wand ein Nickerchen machen.

In der Nähe des Anlegestegs

Meeresleben unter dem Wakatobi House Reef Jetty.

Der Steg in Wakatobi erstreckt sich bis zum äußeren Rand des Hausriffs und bietet Tauchern, die nicht vom Ufer aus schwimmen möchten, bequemen Zugang zum Abhang. Der Steg selbst ist auch ein bemerkenswerter Tauchgang. Die Stützpfeiler des Stegs bieten Schutz und Schatten, in denen große Fischschwärme leben. Bei näherem Hinsehen offenbart sich eine Fülle von Makromotiven. Die großen Betonsäulen und -balken des Stegs sind die Heimat einer Vielzahl von Garnelen, Krabben und Krokodilfischen, und die Umgebung ist bekannt für zahlreiche Anemonenkolonien und die dazugehörigen Clownfische und Riffbarsche. Mehr als ein halbes Dutzend Arten dieser fotogenen kleinen Fische können zwischen den Tentakeln ihres Wirts gefunden werden und bieten so die Möglichkeit, eines der ikonischsten Unterwasserbilder aufzunehmen.

Dieses Paar weißer Drachenköpfe wurde direkt am Fuße des Wakatobi-Anlegestegs gefunden.

Unter und um den Steg herum lauern auch exotischere Kreaturen, darunter Blattskorpionfische, Geisterpfeifenfische, Tintenfische (oft paarweise) und für diejenigen mit scharfem Auge Pegasus-Seespinner. Ein Bad im seichten Wasser kann auch zu einer Begegnung mit einigen der ansässigen gebänderten Seeschlangen führen, die diesen Ort zum Jagen bevorzugen.

Taxiboote und Drifts

Ein Taucher, der die Wand entlang kreuzt, stößt auf eine große Kirschblütenkoralle am Hausriff

Der Steg ist lediglich der Mittelpunkt des Hausriffs, das sich bis in andere benannte Tauchgebiete nördlich und südlich des Resorts erstreckt. Diese riesige Fläche aus Riffen und Untiefen bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zum Erkunden. Um Tauchern zu helfen, weiter entfernte Abschnitte des Riffs zu erreichen, unterhält Wakatobi eine Flotte von Taxibooten, die Taucher strömungsaufwärts vom Steg absetzen. Je nachdem, in welche Richtung sich das Wasser bewegt, setzen Taxiboote Taucher weit nördlich oder südlich des Resorts für einen ausgedehnten Strömungstauchgang ab, der an der Treppe des Stegs endet. Diese 5 bis 7 Meter langen Boote werden elektrisch betrieben, um die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten, und können bequem fünf Taucher oder Schnorchler zu einem ausgewählten Ort bringen. Taxiboote sind jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in Betrieb, und Gäste können eine Fahrt reservieren oder einfach im Tauchzentrum fragen und auf das nächste verfügbare Boot warten, um sie abzusetzen. Dies sorgt für eine atemberaubende Strömung entlang des Riffs zurück zum Steg. Erkundigen Sie sich beim Tauchzentrum nach Gezeitenwechseln.

Das Hausriff von Wakatobi kann einige sehr seltene Funde hervorbringen, wie beispielsweise diesen Weißkopf-Grundel (Lotilia graciliosa) mit seinem Mitbewohner, der Alpheus-Garnele (Alpheus rubromaculatus).

Um Drifts zu machen, die länger als 90 Minuten dauern, können Taucher im Tauchzentrum Tanks mit großem Volumen anfordern, um eine ausreichende Gasversorgung sicherzustellen. Diese Drifts sind auch bei Rebreather-Tauchern beliebt, die ihre Tauchgänge zu mehrstündigen Exkursionen ausdehnen können. Der aktuelle Rekord für einen Rebreather-Drift-Tauchgang am Hausriff liegt bei mehr als sechs Stunden!

Die dunkle Seite des Hauses

Das Hausriff steht Wakatobi-Gästen Tag und Nacht zur Verfügung. Für manche Der Sonnenuntergang ist die beste Zeit für einen Besuch. Wenn es dunkel wird, suchen tagsüber aktive Lebewesen Schutz, während andere ihre Höhlen verlassen, um in der Dunkelheit Nahrung zu suchen. Schlaue, farbwechselnde Kopffüßer wie Tintenfische und Kalmare können eine Reihe von leuchtenden rosa, violetten, roten und gelben Farbtönen und Mustern annehmen, die zur Tarnung, Kommunikation oder sogar zur Hypnotisierung potenzieller Beute verwendet werden können.

Eingehüllt in seinen schützenden Kokon legt sich der Papageifisch für die Nacht zur Ruhe.

Tauchlampen zeigen Aale, die aus dem Wasser kommen und durch die Korallen kriechen, und Schildkröten, die mit ihren Köpfen in Überhängen an der Wand schlafen. Aufmerksame Taucher können Doktorfische und andere Mitglieder der Tagschicht entdecken, die sich tief in den Nischen und Spalten des Riffs eingenistet haben. Da Fische keine Augenlider haben, die sie schließen können, sehen sie vielleicht nicht so aus, als ob sie schlafen würden, aber sie genießen tatsächlich ihre Version einer Nachtruhe. Manche Fische tun mehr, als sich einfach nur für die Nacht hinzulegen. Papageifische vollziehen eines der bekanntesten Schlafrituale an den Riffen, bei dem sie eine geleeartige Schleimblase absondern, die ihren gesamten Körper umhüllt.

Ein Großer Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephala) fluoresziert bei einem Nachttauchgang am Hausriff unter Neonlicht in einer interessanten Kombination aus Grün und Orange.

Nachttauchgänge bieten außerdem eine einzigartige Gelegenheit, das Phänomen der Meeresfluoreszenz mit dem Fluo-Tauchprogramm des Resorts zu erleben. Anstelle herkömmlicher Tauchlampen erhalten Fluo-Taucher und Fluo-Schnorchler spezielle blaue Lampen sowie gelbe Filter, die über die Tauchmaske. Wenn die Strahlen dieser Lichter über ein Riff streichen, leuchten bestimmte Korallen und Tiere in unheimlichen leuchtenden Farben und verwandeln die Nacht in eine bizarre Lichtshow.

Möchten Sie das Hausriff zu Ihrem Tauchrepertoire hinzufügen? Wakatobi nimmt jetzt Reservierungen für 2024 und darüber hinaus entgegen. Aber da die Zeitfenster schnell belegt sind, ist es am besten, Kontaktieren Sie einen Vertreter von Wakatobi wenn Sie eine Reise planen, melden Sie sich bald. Ich kann Ihnen versichern, das Wakatobi-Hausriff und die Wände und Riffsysteme dahinter sind einen Besuch wert. Tatsächlich kehren Gäste Jahr für Jahr an diesen magischen Ort zurück, manche haben ihren Besuch mehr als ein halbes Dutzend Mal wiederholt.

Kontakt:

E-Mail-Adresse: (office@wakatobi.com)

Anfragen: (https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)