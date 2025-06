Orcas laden Menschen zum Mittagessen ein und geben Massagen

Mehr als 30 Fälle von wilden Killerwalen, die versuchten, ihre Beute mit Menschen zu teilen, sind Gegenstand einer heute (30. Juni) veröffentlichten Studie. Die Vorfälle, die sich über vier Ozeane erstrecken, wurden über zwei Jahrzehnte hinweg dokumentiert. Dabei boten die Orcas den Menschen frisch erworbene Fische, Säugetiere und Wirbellose an.

Die Orcas näherten sich den Menschen, ließen den Gegenstand fallen und warteten auf eine Reaktion, berichten Wissenschaftler, die dieses Verhalten selbst beobachtet und viel Zeit damit verbracht haben, es zu erklären.

Ein Orca in Neuseeland bietet einem Taucher ein Stück Leber eines Adlerrochens an (Orca Research Trust)

Ein Orca bietet einer Person auf einem Boot vor der mexikanischen Küste einen ganzen Mobularochen an, von und unter der Oberfläche gesehen (Lucia Corral / Leonardo Gonzalez)

Sie kamen zu dem Schluss, dass die Orcas die Gelegenheit nutzten, erlerntes kulturelles Verhalten auszuüben, die Umgebung zu erkunden oder zu spielen, um etwas über Menschen zu lernen und möglicherweise Beziehungen zu ihnen aufzubauen.

„Orcas sind sehr gesellig, und wir sehen sie häufig beim Teilen von Nahrung“, sagte die Zweitautorin der Studie, Dr. Ingrid Visser. „Ihr Verhalten beim Versuch, Nahrung mit Menschen zu teilen, an verschiedenen Orten der Welt zu dokumentieren und zu beschreiben, ist faszinierend.“

„Orcas sind Spitzenprädatoren, die oft andere große Säugetiere fressen, aber wenn es um Menschen geht, teilen sie gelegentlich lieber, was auf ihr Interesse am Aufbau von Beziehungen außerhalb ihrer eigenen Art hinweist“, fügte die Drittautorin Vanessa Prigollini hinzu.

Orca interagiert gerne mit Menschen (Orca Research Trust)

„Diese Fälle scheinen ein prosoziales Element aufzuweisen, das auf eine allgemeine interspezifische Reziprozität hindeutet, die bei keinem anderen Tier als dem Menschen zu beobachten ist und auf eine evolutionäre Konvergenz zwischen Orcas und Menschen schließen lässt“, sagte der Hauptautor Jared Towers.

Theorie des Geistes

Der Ökologe und Autor Dr. Carl Safina, der nicht an der Studie beteiligt war, kommentierte: „Von den vielen und unterschiedlichen Intelligenzen im Meer sind die Orcas wahrscheinlich die größten. Es gibt zahlreiche Geschichten über ihre fast surreale Intelligenz.“

Doch hier haben diese Wissenschaftler systematisch eine beeindruckende Litanei von Beispielen zusammengetragen, in denen freilebende Orcas gezeigt haben, dass sie über eine „Theory of Mind“ verfügen, das heißt, ihr Verstand versteht, dass auch Menschen einen Verstand haben. Psychologen haben oft betont, dass die „Theory of Mind“ nur dem Menschen zuzuschreiben sei.

Orcas sind da anderer Meinung. Orcas haben immer wieder versucht, mit uns zu interagieren, und sie sind neugierig auf uns. Nachdem wir Millionen von Jahren im Meer gelebt haben, müssen wir in unseren Booten für sie wie Außerirdische wirken.

„Und tatsächlich sind wir Fremde an einem fremden Ort, den wir kaum kennen und über den wir noch fast alles lernen müssen.“ An der Forschung waren die Organisationen Bay Cetology, Orca Research Trust und Marea beteiligt, und Die Studie ist veröffentlicht offener Zugang in der Journal of Comparative Psychology.

Orcas teilen sich Futter (Jared Towers)

Eine Hand wäscht die andere

Unterdessen machte eine Orca-Population Schlagzeilen, weil sie unerwartet dazu neigte, sich gegenseitig mit Seetang zu massieren – angeblich der erste Beweis für die Herstellung von Werkzeugen bei Meeressäugern.

Drohnenaufnahmen von Orcas in der Salish Sea, einem Binnengewässer im US-Bundesstaat Washington, zeigen dieses Verhalten. Die Orcas beißen das Ende eines Kelp-Stängels ab, klemmen ihn zwischen ihren Körper und den eines Partners und rollen ihn über längere Zeit zwischen sich hin und her.

Obwohl die Population seit 50 Jahren offiziell untersucht wird und als „die am besten erforschte Orca-Population der Welt“ gilt, konnte dieses Verhalten aufgrund der relativ schlechten Auflösung auf früheren Aufnahmen aus Flugzeugen nicht beobachtet werden.

Von mehreren Walarten ist bekannt, dass sie Kelping betreiben, also Kelp mit dem Kopf bewegen. Zwecke und Körper zum Spielen oder zur Erhaltung gesunder Haut. Bei dem mittlerweile als „Allokelping“ bezeichneten Verfahren wird der Seetang jedoch von zwei Orcas ausgewählt, zugeschnitten und bearbeitet, die gemeinsam arbeiten.

Zwei Orcas beim Allokelping – die Algen sind gerade noch zwischen ihren Körpern zu sehen (Centre For Whale Research)

Die Studie wurde vom Zentrum für Walforschung in Zusammenarbeit mit der britischen Universität Exeter durchgeführt. „Wir waren erstaunt, als wir dieses Verhalten zum ersten Mal bemerkten“, sagte CWR Forschungsleiter Dr. Michael Weiss. „Der Stängel des Riesentangs ist fest, aber flexibel, wie ein gefüllter Gartenschlauch, mit einer rutschigen Oberfläche. Ich vermute, diese Eigenschaften machen ihn zu einem idealen Pflegewerkzeug.“

Bemerkenswert an diesem Verhalten finde ich, wie weit es in der Population verbreitet ist. Männchen und Weibchen aller Lebensphasen und aus allen drei südlichen Stammesgruppen wurden dabei beobachtet, wie sie Kelp auf diese Weise nutzten. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass es ein wichtiger Bestandteil ihres Soziallebens ist.

Kann nicht aufhören, Allokelping

Das Team beobachtete Allokelping an acht von zwölf Studientagen und geht davon aus, dass es sich bei dieser Population um ein weit verbreitetes Verhalten handeln könnte. Die Orcas wählten als Allokelping-Partner am häufigsten nahe Verwandte mütterlicherseits und solche ähnlichen Alters.

„Bei Primaten – einschließlich Menschen – mildert Berührung Stress und hilft, Beziehungen aufzubauen“, kommentierte Prof. Darren Croft von der University of Exeter und Geschäftsführer des CWR.

„Wir wissen, dass Killerwale oft Kontakt mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe haben – sie berühren sie mit ihrem Körper und Zwecke – aber die Verwendung von Seetang auf diese Weise könnte dieses Erlebnis verbessern.

Im Maul des Orcas links ist ein Kelpblatt zu sehen (Centre For Whale Research)

Es könnte auch für die Gesundheit der Haut wichtig sein. Wale und Delfine verfügen über verschiedene Strategien, um abgestorbene Hautzellen abzustoßen, und dies könnte eine weitere Anpassung zu diesem Zweck sein.

Braunalgen wie Riesentang haben zudem antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften, die den Walen weitere Vorteile bieten könnten. Wir arbeiten derzeit an weiteren Forschungsarbeiten, um diese ersten Ergebnisse zu bestätigen und die sozialen und hautgesundheitlichen Vorteile dieses Verhaltens zu untersuchen.

Bei einigen Populationen wurde beobachtet, dass Orcas ihre Körper an glatten Steinstränden rieben, möglicherweise um abgestorbene Hautzellen und Parasiten zu entfernen. Bei der südlichen ortsansässigen Population ist dies jedoch nicht der Fall.

Düstere Zukunft

Bei der letzten Zählung des CWR im Jahr 2024 lebten nur noch 73 Einwohner des Südens – eine kritisch niedrige Zahl. Ihnen stehe eine „sehr düstere“ Zukunft bevor, sagt Weiss, die durch die niedrige Geburtenrate noch verschärft werde.

Ihre Hauptbeute, der Königslachs, ist aufgrund von Überfischung, Klimawandel und der Zerstörung ihres Laichhabitats rückläufig. Auch der Kelpwald, in dem die Orcas ihre Fellpflegemittel finden, ist im Schwinden begriffen. Umweltverschmutzung und Lärm durch menschliche Aktivitäten tragen ebenfalls zur Beeinträchtigung bei.

„Allokelping ist ein weiterer Beweis für die Einzigartigkeit der Bewohner des Südens“, sagt Weiss. „Wenn wir sie verlieren, verlieren wir so viel mehr als 73 einzelne Tiere oder eine genetische Linie. Wir verlieren eine komplexe Gesellschaft und ein tiefes, einzigartiges Erbe kultureller Traditionen.“

Die Studie, an der auch die Northeastern University in Boston mitwirkte, Ist veröffentlicht in Current Biology.

Auch auf Divernet: DNA BEWEIST ES: ORCAS TÖTEN WEGEN DER LEBER DES WEISSEN HAIES, Trauernder Killerwal taucht mit neuem Kalb auf, „Dummer“ Orca-Bodyslammer kommt mit Geldstrafe davon, EINSAMER ORCA TÖTETE WEISSEN HAI IN 2 MINUTEN