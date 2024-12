Umweltschädliche Schiffswracks sind eine tickende Zeitbombe

Sie lauern auf dem Grund unserer Ozeane, sagt FRASER STURT von der Universität Southampton

Auf dem Grund der Ozeane und Meere liegen mehr als 8,500 Schiffswracks aus zwei Weltkriegen. Diese Wracks enthalten schätzungsweise bis zu 6 Milliarden Gallonen (22.7 Milliarden Liter) Öl, sowie Munition, giftig Schwermetalle und sogar chemische Waffen.

Jahrzehntelang lagen diese Wracks weitgehend außer Sicht und aus dem Sinn. Aber die ganze Zeit über waren ihre Strukturen haben sich verschlechtert, wodurch die Wahrscheinlichkeit plötzlicher Freisetzungen giftiger Substanzen in die Meere unaufhaltsam steigt. -Umgebung.

In Teilen der Welt verschärft der Klimawandel dieses Risiko. Steigende Meerestemperaturen, Versauerung und zunehmende Stürme beschleunigen den Zerfall dieser Wracks.

Natürlich sind Wracks aus den Weltkriegen bei weitem nicht die einzigen, die auf dem Meeresgrund gefunden werden. Viele andere tragen zu diesem Problem bei. Die Kosten für die Lösung dieses globalen Problems werden auf 340 Milliarden US-Dollar (261 Milliarden Pfund).

Wie viele dieser Schiffswracks stellen eine Bedrohung für die Sicherheit der Menschen, der Küstengemeinden und der Umwelt dar? Was kann getan werden – und warum haben wir nicht schon früher etwas unternommen?

Mapping des Problems

Die reinen Zahlen in Dollar und die Anzahl der Wracks auf der Karte geben zu Recht Anlass zur Sorge. Arbeiten von Forschern wie Paul Heersink haben verschiedene Datensätze zusammengetragen, um das Ausmaß der Herausforderung zu veranschaulichen. Doch diese Zahlen und die Position der Punkte auf den Karten können auch ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln.

Es ist nach wie vor so, dass die Ozeane und Meere der Welt nicht so gut kartografiert sind, wie wir es gerne hätten. Etwa 23 % sind detailliert beschrieben und kartografiert. Selbst dieser Detailgrad reicht oft nicht aus, um ein Wrack eindeutig zu identifizieren, ganz zu schweigen davon, das von ihm ausgehende Risiko zu bestimmen.

Langsam auslaufendes Wrack von Pearl Harbor zieht immer noch Meereslebewesen an (Jill DeVito)

Es gibt einen anhaltenden globalen Vorstoß zur Verbesserung unserer Kartierung des Ozeanraums unter der Schirmherrschaft der Projekt „Meeresboden 2030“., das eine universelle Auflösung von 100 x 100 m erreichen soll. Das bedeutet, dass ein „Pixel“ an Informationen etwa zwei Fußballfeldern entspricht.

Dies wird unser Verständnis des Meeresbodens grundlegend verändern, wird jedoch nicht die Details all der Dinge enthüllen, die man auf diesen zwei Fußballfeldern verbergen könnte (darunter auch eine ganze Reihe von Wracks).

Viele der Wracks, die die größten Probleme bereiten könnten, werden in flacheren Küstengewässern gefunden, wo staatliche Kartierungsinitiativen und die Arbeit der Industrie eine viel höhere Auflösung ermöglichen, die Identifizierung jedoch weiterhin eine Herausforderung darstellt.

Was ist mit Archivunterlagen? Historische Unterlagen, wie sie beispielsweise aufbewahrt werden von Lloyd's Register Foundation in London sind von grundlegender Bedeutung, um mehr Gewissheit über das Ausmaß und die Art des Geschehens zu gewinnen. Sie enthalten Einzelheiten zu Schiffsstrukturen, beförderter Ladung und den letzten bekannten Positionen vor dem Verlust.

Die Genauigkeit dieser Positionen ist jedoch unterschiedlich, was bedeutet, dass es nicht einfach ist, genau zu wissen, wo auf dem Meeresboden sich ein Wrack befinden könnte, und wie man es untersuchen und sein Risiko einschätzen kann. Dies wird durch die Arbeit des britischen Meeresarchäologen deutlich Innes McCartney und Ozeanograph Mike Roberts, dessen detaillierte geophysikalische und archivarische Untersuchungen in der Irischen See zeigten, dass historische Wracks häufig falsch zugeordnet und verortet wurden. Das bedeutet, dass die Punkte auf der Karte oft an den falschen Stellen sind und bis zu 60 % an unbekannten Stellen auf dem Meeresboden liegen können.

Schiffswrack (Pascal Ingelrest / Pexels)

Ein Wettlauf gegen die Zeit

Die meisten Wracks, die die größte Sorge bereiten, sind aus Metall oder aus Metall und Holz. Der Stahl in diesen Wracks zersetzt sich langsam, wodurch die Gefahr steigt, dass Ladungen auslaufen und Komponenten kaputt gehen. Dies ist jedoch nur ein Teil des Risikos.

Auf dem Meer wird es immer geschäftiger, da wir immer intensiver fischen und immer mehr Offshore-Windparks und andere Energieanlagen bauen, um unsere Klimaziele zu erreichen. All dies wirkt sich auf den Meeresboden aus und kann die Dynamik von Wrackstellen physisch stören oder verändern.

Es gibt zunehmende globale Anerkennung der Notwendigkeit, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Bis heute ist es ungelöst, da es eine komplexe internationale und interdisziplinäre Herausforderung darstellt.

Viele der Wracks liegen in Gewässern vor Ländern, die nichts mit dem ursprünglichen Eigentümer des Schiffes zu tun. Wie können wir dann feststellen, wer verantwortlich ist? Und wer kommt für die Beseitigung der Schäden auf – insbesondere, wenn der ursprüngliche Eigentümer von der Gesetzeslücke der Staatenimmunität profitiert?

Nach diesem Konzept kann der Flaggenstaat (das Land, in dem das Schiff registriert ist) nach internationalem Recht nicht haftbar gemacht werden und ist daher auch nicht gesetzlich zur Zahlung verpflichtet.

Über diese grundsätzlichen Fragen der Verantwortung hinaus gibt es technische Herausforderungen. Es ist schwierig, genau zu wissen, wie viele Wracks es gibt und wie man sie lokalisiert. Wie können wir also ihren Zustand beurteilen und feststellen, ob ein Eingreifen erforderlich ist? Und wenn ja, wie greifen wir ein?

Jede dieser Fragen stellt eine komplexe Herausforderung dar und ihre Lösung erfordert die Beiträge von Historikern, Archäologen, Ingenieuren, Biologen, Geophysikern, Geochemikern, hydrografischen Vermessern, Geodatenanalysten und Ingenieuren.

Dies ist bereits geschehen. Regionale Projekte haben entscheidende Fortschritte gemacht und gezeigt, was erreicht werden kann. Das immense Ausmaß des Problems übersteigt jedoch den Umfang der bisher geleisteten Arbeit.

Neue Technologien sind eindeutig von entscheidender Bedeutung, ebenso wie neue Einstellungen. Im Kern des Problems geht es um eine Frage des Wissens und der Gewissheit: Ist dies das Wrack, für das wir es halten, stellt es ein Problem dar und wenn ja, in welchem ​​Zeitrahmen?

Fortschritte bei Unterwasserdrohnen, den sogenannten Autonomen Unterwasserfahrzeugen (AUVs), die mit einer Reihe von Sensoren ausgestattet sind, um den Meeresboden zu vermessen und Schadstoffe zu erkennen, könnte helfen unser Wissen über die Standorte von Wracks, ihre Ladung und ihren Zustand erweitern. AUVs können relativ kostengünstige, hochauflösende Daten liefern, die weniger Emissionen verursachen als eine vergleichbare Erkundungskampagne von einem großen Forschungsschiff aus.

Ausbringen eines AUV (MBARI)

Aber wir müssen diese Informationen auch teilen und mit Archivdaten vergleichen, um Erkenntnisse zu gewinnen und mehr Gewissheit zu gewinnen. Zu oft finden Unterwasseruntersuchungen und -erkundungen isoliert statt, wobei die Daten bei einzelnen Behörden oder Unternehmen gespeichert werden, was ein schnelles und umfassendes Verständnis verhindert.

Wie groß das Umwelt- und Sicherheitsrisiko ist, das von Wracks auf dem Meeresgrund ausgeht, und wie es sich im Laufe der Zeit verändert, ist noch nicht vollständig bekannt. Aber dieses Problem können wir lösen.

Jetzt muss gehandelt werden, und zwar durch einen soliden Regulierungs- und Finanzierungsrahmen sowie durch technische Standards für die Sanierung. Eine globale Partnerschaft – Codename Projekt Tangaroa – wurde einberufen, um diesen Rahmen anzustoßen. Um ihn jedoch Wirklichkeit werden zu lassen, bedarf es politischer Wille und finanzieller Mittel.

Durch gezielte Archivierungs- und Untersuchungsarbeit sowie durch den Austausch von Daten und Ideen können wir einen Kurs in eine Zukunft festlegen, in der das Meer kein Ort ist, an dem wir heute Dinge ignorieren, die uns morgen bedrohen.

FRASER STURT ist Professor für Archäologie an der University of Southampton. Dieser Artikel ist neu veröffentlicht von Das Gespräch unter einer Creative Commons Lizenz. Lies das Original Artikel.

