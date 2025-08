„Rücksichtslose Missachtung der Sicherheit“: Bericht kritisiert Titan-Pilot Rush

Der katastrophale Verlust der Titan Tauchboot und seine fünf Insassen beim Tauchen in die 3.8 km tiefe Titanisch Der Absturz an der Wrackstelle im Juni 2023 sei vermeidbar gewesen, erklärte das Marine Board of Investigation (MBI) der US-Küstenwache am Dienstag in einem eindringlichen Bericht über die Hintergründe des tödlichen Vorfalls.

Die Ereignisse wurden ausführlich beschrieben in Divernet Berichte zu der Zeit und im Nachgang des VorfallsDas „auslösende Ereignis“ war ein Verlust der strukturellen Integrität, der die katastrophale Implosion von TitanDer Rumpf des Schiffes ist wahrscheinlich beschädigt, wobei die Klebeverbindung zwischen der vorderen Titankuppel und dem Titansegment bzw. dem Rumpf aus Kohlefaser die wahrscheinliche Schwachstelle ist.

Mängel in der Konstruktion und im Bau des Tauchboots hatten seine strukturelle Integrität geschwächt, was sich mit der Zeit wahrscheinlich noch verschlimmerte. Die Hauptursachen für die Implosion waren laut MBI-Bericht die unzureichende Konstruktion, Zertifizierung, Wartung und Inspektion des Betreibers OceanGate für Titan.

Schiffssicherheitsingenieure untersuchen die geborgene Titan-Heckendkappe der Titan (US National Transportation Safety Board)

Neben vielen anderen Details ist die 327-seitige Bericht bezieht sich auf das Ausmaß der Täuschung beim Verkauf Titanisch Expeditionen an „Missionsspezialisten“, ein Begriff für die Bezahlung von Passagieren, die dazu bestimmt sind, Vorschriften zu umgehen, auf einem Tauchboot, das nur 11 Testtauchgänge absolviert hatte und die Tauchtiefen nicht überschritten hatte, bevor es begann, diese Passagiere in die Tiefe zu bringen Titanisch.

Überhöhte Zahlen

Der Bericht enthüllt „ein beunruhigendes Muster von Falschdarstellungen und rücksichtsloser Missachtung der Sicherheit bei OceanGates Betrieb der Titan Tauchboot“, wobei OceanGates CEO Stockton Rush, der als Pilot einer der fünf Insassen war, die bei dem Vorfall starben, „scheinbar überhöhte Zahlen verwendete, um die wahrgenommene Sicherheit und die Tauchanzahl des letzten Titan Rumpf.

„Diese absichtliche Manipulation der Daten erweckte einen falschen Eindruck von der erwiesenen Zuverlässigkeit und Sicherheit des Tauchboots und, was entscheidend ist, diese Falschdarstellung vermittelte den Missionsspezialisten ein übertriebenes Gefühl von Sicherheit“, so das MBI. „Die begrenzten Tests der endgültigen Titan Hull widerspricht direkt allen Behauptungen einer strengen Validierung.“

Als Beispiel für Rushs „Verachtung traditioneller Sicherheitsprotokolle für Tauchboote“ heißt es in dem Bericht, dass er sich im Jahr 2021 dafür entschieden habe, nur vier statt der erforderlichen 18 Bolzen zu verwenden, um Titan's vordere Kuppel zum Rest des Tauchboots, „weil es weniger Zeit in Anspruch nahm“.

Das Tauchboot Titan und seine Plattform (OceanGate)

Die Einwände des technischen Direktors wurden überstimmt, und während Titan Beim Hochziehen auf das Mutterschiff waren die Bolzen abgeschert, wodurch sich die Kuppel löste und auf die Tauchplattform fiel. Dies zeige, dass „OceanGate dazu neigt, Betriebsrisiken nicht gründlich zu bewerten und oft der Betriebseffizienz Vorrang vor der Sicherheit zu geben“.

Das Unternehmen soll es versäumt haben, bekannte Rumpfanomalien nach seiner 2022 Titanisch Expedition. TitanDas Echtzeit-Überwachungssystem von hatte Daten generiert, die hätten analysiert und bearbeitet werden sollen, aber OceanGate hatte weder eine vorbeugende Wartung durchgeführt noch die Daten ordnungsgemäß gespeichert. Titan während seiner längeren Pause vor der Expedition 2023.

„Implosion fast sicher“

Das MBI spricht von einer „toxischen Arbeitskultur“ bei OceanGate. Mitarbeiter, insbesondere in technischen und operativen Funktionen, würden „davon abgehalten und herabgewürdigt, wenn sie Bedenken äußerten. Dadurch entstand ein Umfeld, in dem die Sicherheit vernachlässigt wurde und betroffene Mitarbeiter entweder kündigten oder entlassen wurden“.

Rushs vielfältige Rollen als Mitbegründer, CEO, Vorstandssekretär, Chefpilot und Hauptinvestor „ermöglichten es ihm, seine zentralisierte und dominante Kontrolle über alle Entscheidungen und Abläufe von OceanGate schrittweise zu festigen“, heißt es in dem Bericht.

Stockton Rush: „Verachtung traditioneller Sicherheitsprotokolle für Tauchboote“

„Diese Unternehmensstruktur, verbunden mit dem Fehlen einer sinnvollen externen Aufsicht und der abweisenden Haltung des Managements gegenüber Sicherheitsbedenken, schuf ein Umfeld, das es ermöglichte Titan den Betrieb fortzusetzen, während die Gefahr einer Implosion fast zur Gewissheit wird.“

Die vier Männer, die neben Rush starben, waren französische Tauchboot-Veteranen und Titanisch Spezialist Paul-Henri Nargeolet und die britischen Staatsbürger Hamish Harding und Shahzada Dawood sowie sein 19-jähriger Sohn Suleman. Die Expedition im Jahr 2023 war als fünf separate 8- bis 10-tägige Missionen angekündigt worden, und die Missionsspezialisten auf der zum Scheitern verurteilten „Dive 88“ hatten 650,000 Pfund an Gebühren für den Tauchgang bezahlt.

OceanGate soll mit wachsenden finanziellen Engpässen zu kämpfen gehabt haben, da nervöse Sponsoren sich zurückgezogen hatten.

Die Unterzeichnung der Haftungsverzichtserklärungen durch die Missionsspezialisten erfolgte dem Bericht zufolge in der Regel kurz vor den geplanten Tauchgängen. Obwohl ihnen zuvor ein „74-stündiger interner Schulungskurs“ versprochen worden war, stellten sie zu diesem Zeitpunkt fest, dass das Ausbildungsniveau erheblich schwankte und oft weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Zudem waren die medizinischen Untersuchungen entweder unzureichend oder gar nicht vorhanden.

Vorsorge für die Zukunft

Der Bericht verweist auf einen unzureichenden nationalen und internationalen Regulierungsrahmen für den Betrieb von Tauchbooten und „Schiffen neuartiger Bauart“ sowie auf ein ineffektives Whistleblower-Verfahren im Rahmen des Seaman’s Protection Act in den USA.

Es enthält daher 17 Sicherheitsempfehlungen, die darauf abzielen, die Aufsicht über den Betrieb von Tauchbooten zu stärken, die Koordinierung zwischen den US-Bundesbehörden zu verbessern und Lücken in der internationalen Seepolitik zu schließen.

Zu diesen Empfehlungen gehört die Einschränkung der Bezeichnung „Ozeanographisches Forschungsschiff“ für Tauchboote, die Ausweitung bundesstaatlicher und internationaler Anforderungen auf alle Tauchboote, die wissenschaftliche oder kommerzielle Tauchgänge durchführen, und die Forderung nach einer Dokumentation der Küstenwache für alle US-Tauchboote.

Was mit Titan passiert ist, könnte neue Aufsicht über Tauchboote einläuten (OceanGate)

Der MBI-Bericht der Küstenwache empfiehlt außerdem, das Personal der Küstenwache zu verstärken, um die neue Aufsicht über den Bau von Tauchbooten und „Schiffen neuartiger Bauart“, einschließlich Inspektionen vor Ort, zu unterstützen.

Weitere Empfehlungen umfassen die Verpflichtung der Betreiber von Tauchbooten, Tauch- und Notfallpläne den Beamten der örtlichen Küstenwache vorzulegen, die Bewertung der Unterwassersuch- und Rettungskapazitäten der Küstenwache und die Zusammenarbeit mit der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (Meiner Meinung nach) Definition von Passagier-Tauchbooten und Ausweitung der internationalen Sicherheitsanforderungen für deren Einsatz auf hoher See.

Stärkere Aufsicht

Der Bericht fordert außerdem eine neue Arbeitsschutzbehörde (OSHA) und der Küstenwache eine Vereinbarung zur Klärung der Ermittlungsprotokolle für Whistleblower und zur Verbesserung der behördenübergreifenden Koordinierung in den USA.

„Die zweijährige Untersuchung hat zahlreiche Faktoren identifiziert, die zu dieser Tragödie geführt haben. Daraus konnten wir wertvolle Erkenntnisse gewinnen, um ein zukünftiges Ereignis zu verhindern“, kommentierte Titan MBI-Vorsitzender Jason Neubauer: „Es besteht Bedarf an einer stärkeren Aufsicht und klaren Optionen für Betreiber, die neue Konzepte außerhalb des bestehenden Regulierungsrahmens erkunden.

Neubauer äußerte sich optimistisch, dass die Ergebnisse und Empfehlungen „dazu beitragen würden, das Bewusstsein für die Risiken und die Bedeutung einer angemessenen Aufsicht zu schärfen und gleichzeitig einen Weg für Innovationen zu ebnen“.

Der Kommandant der Küstenwache muss den Bericht nun prüfen, bevor ein „finales Aktionsmemorandum“ herausgegeben wird.