For the underwater photographer, Roma’s magnificent collection of coral and unique fish life at Wakatobi can present a tough choice in which way to go – macro or wide-angle.

Roma is one of the most popular and celebrated dive sites found within the private marine preserve maintained by the Wakatobi Tauchresort. Numerous publications, blogs and guest reviews have labeled it as one of the world’s premier dive sites. Located just offshore of the northwestern corner of Tomia Island, this elongated sea mount rises from deep water to within two meters of the surface at low tide. The site takes its name from the fringing ring of potato coral that encircles the crest of the formation in a pattern reminiscent of the Colosseum in Rome.

Anemonenfische mit ihren Schlauchanemonen gedeihen zwischen den Kartoffelkorallenkolonien, die die flache Region des langgestreckten Meeresbergs von Roma dominieren.

Die pinnacle’s Der flache Gipfel ist oft von wirbelnden Wolken aus Füsilieren, Pyramiden-Falterfischen, Sergeant Majors, Schnappern und Rotzahn-Drückerfischen umgeben und erfreut Schnorchler, die Taucher bei Besuchen an diesem Ort gerne begleiten dürfen. Bei klarem Wasser und reichlich Sonnenlicht können Schnorchler zwischen den zahlreichen Korallenarten, die in Roma gedeihen, nach Meereslebewesen suchen. Diese obere Ebene ist die Heimat zahlreicher Anemonenkolonien und ihrer ansässigen Clownfische, und der Ort ist für seine Population gebänderter Seeschlangen bekannt, die oft dabei beobachtet werden können, wie sie durch Falten und Spalten im Meeresboden schleichen.

In den mittleren Tiefen bei Roma wird ein Taucher von einem großen Schwarm Schnapper begrüßt.

Beim Abstieg vom Gipfel können Taucher in einen großen Schwarm Schwarzflossen- und Großaugenbarrakudas eintauchen oder in eine wimmelnde Masse von Schnappern und Jack Crevalles hineinschwimmen.

Die Meeresberglandschaft von Roma ist mit einer dichten Mischung aus Steinkorallen und Schwämmen bedeckt, von denen viele mit Seelilien bewachsen sind.

Auf der 20-Meter-Marke teilen sich die üppigen Korallenkolonien den Platz mit einem Wäldchen aus großen Fassschwämmen. Ein Blick in die inneren Nischen dieser überdimensionalen Filtrierer kann eine Vielzahl winziger Krebstiere offenbaren.

Riesige Kolonien der Turbinaria mesenterina, die gemeinhin als Scheiben- oder Rollenkorallen bekannt sind, können oft eine Form annehmen, die einer riesigen Rose ähnelt. Roma weist zwei solcher Formationen auf, wobei die größte einen Durchmesser von etwa 6 Metern hat.

Kein Besuch in Roma ist vollständig, ohne einen Stopp einzulegen, um die charakteristische Formation namens „The Rose“ zu besichtigen. Diese kreisförmige Kolonie von Turbinaria-Korallen hat einen Durchmesser von etwa 6 Metern. Von oben betrachtet erwecken die geformten, blattähnlichen Falten der Formation den Eindruck einer riesigen Rosenblüte. Aufgrund der Größe dieser Korallenkolonie wird ihr Alter auf mindestens 20 Jahre geschätzt.

When it comes to wonderous treasures and treats, Roma carries them large and small, to even the tiniest like this Pontoh’s pygmy seahorse (Hippocampus pontohi).

Nachdem sie sich The Rose angesehen haben, beginnen Taucher normalerweise mit einem langsamen Aufstieg, der mehrstufige Profile von mehr als einer Stunde ermöglicht. Während sie die kammartige Seite des Meeresbergs erklimmen, können sie zwischen zwei deutlich unterschiedlichen Landschaften wählen. Auf der linken Seite wird der Gipfel zu einer fast senkrechten Wand, die mit einer dichten Mischung aus Hartkorallen und Schwämmen bedeckt ist. Seelilien sitzen an den Außenkanten verzweigter Korallen und strecken ihre gekräuselten, vielfarbigen Tentakeln aus, um vorbeiziehende Leckerbissen zu fangen, die die Strömung mit sich bringt. Bei näherem Hinsehen können Krokodilfische entdeckt werden, die am Rand eines Felsvorsprungs auf der Lauer liegen.

Für Unterwasserfotografen kann Roma eine schwierige Entscheidung darstellen, welchen Weg sie einschlagen sollen – Makro oder Weitwinkel. Wenn Sie sich für Weitwinkel entscheiden, laufen Sie Gefahr, großartige Makromotive wie diesen Drachenkopf zu verpassen.

Die gegenüberliegende Seite des Berges bietet einen sanfteren Hang, der mit Pavona-Korallen und Ansammlungen bunter Schwämme bedeckt ist, alles verstreut zwischen Flecken aus weißem Sand. Die salatartigen Arme der Korallen bieten einer Vielzahl kleiner Rifffische Schutz. Tintenfische und Tintenfisch sind an dieser Stelle mit vorhersehbarer Regelmäßigkeit zu finden. Bei näherem Hinsehen erkennt man vielfarbige Nacktschnecken, die langsam und gleitend dahinschlendern, Fangschreckenkrebse auf der Jagd und Gelbgebänderte Kieferfische, die in den Sandflecken Höhlen graben.

