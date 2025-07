Satelliten/KI bringen das „Geschützte“ in Meeresschutzgebiete

Eine Studie, die erste ihrer Art, hat ergeben, dass es Meeresschutzgebieten (MPAs) gelingt, die industrielle Fischerei einzudämmen – allerdings nur denjenigen, deren Schutz weltweit am besten durchgesetzt wird und die Hilfsmittel wie Satellitenortung und künstliche Intelligenz in vollem Umfang nutzen.

Die von Experten begutachtete Forschung trägt den selbstbewussten Titel In vollständig und streng geschützten Meeresgebieten findet kaum bis gar keine industrielle Fischerei stattSatellitenbilder in Kombination mit KI-Technologie können bisher unauffindbare Schiffe aufspüren, die für illegale Fischerei verantwortlich sind, heißt es darin. Dies wirft die Frage auf, warum ein im 21. Jahrhundert als Meeresschutzgebiet ausgewiesenes Gebiet ein „Park auf dem Papier“ bleiben sollte.

Dem Bericht zufolge gab es in 78.5 % der 1,380 untersuchten Meeresschutzgebiete keine kommerzielle Fischerei. Von den Meeresschutzgebieten, in denen Satellitenbilder illegale Fischereiaktivitäten aufdeckten, wurde in 82 % im Durchschnitt weniger als 24 Stunden pro Kalenderjahr gefischt.

Jack bei Roca Partida, Revillagigedo-Inseln (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

In stark geschützten Meeresschutzgebieten gab es im Durchschnitt neunmal weniger Fischereifahrzeuge pro Quadratkilometer als in ungeschützten Küstengebieten.

Zu den Meeresschutzgebieten, die als streng geschützt gelten, in denen jedoch erhebliche Fischereiaktivitäten stattfinden, zählen die Meeresschutzgebiete im Chagos-Meeresschutzgebiet, in Südgeorgien und den Südlichen Sandwichinseln sowie im Great Barrier Reef Marine Park (zusammen mit dem Great Barrier Reef Coast Marine Park), in denen in jedem Gebiet rund 900 Stunden pro Jahr gefischt wird.

„Da streng geschützte Meeresgebiete illegale Fischerei verhindern, gibt es innerhalb ihrer Grenzen viel mehr Fische; sie bringen viel mehr Nachwuchs hervor und tragen zur Wiederauffüllung der umliegenden Gebiete bei“, bemerkt der Co-Autor der Studie, Enric Sala, National Geographic Explorer in Residence und Gründer von Unberührte Meere„Mit anderen Worten: Die Fischereiindustrie profitiert von der Einhaltung der Vorschriften.“

Langusten, Roca Partida, Revillagigedo-Inseln (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Überlauf von Fisch

Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass das Eindringen von Fischen und Wirbellosen aus Meeresschutzgebieten die Fänge außerhalb ihrer Grenzen um 12 bis 18 % erhöhen kann.

„Illegale Fischerei findet in geschützten Meeresgebieten statt. Mithilfe von Satellitendaten haben wir jedoch zum ersten Mal herausgefunden, dass das Schutzniveau darüber entscheidet, wie viel Risiko die industriellen Fischer bereit sind einzugehen“, sagt Sala.

Illegale Fischerei gefährdet laut der Studie sowohl die Gesundheit der Meeresökosysteme als auch die wirtschaftliche Stabilität der Fischereiindustrie. Streng geschützte Meeresschutzgebiete stellen das Meeresleben innerhalb ihrer Grenzen wieder her, verbessern die lokale Fischerei, schaffen Arbeitsplätze und wirtschaftliche Vorteile und stärken die Widerstandsfähigkeit gegen die Erwärmung der Meere.

In Meeresschutzgebieten, die nur geringfügig oder leicht geschützt sind, verschwinden die Vorteile praktisch.

Fisch- und Korallenriff bei Pulo Anna, Palau (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

„Der Ozean ist nicht mehr zu groß, um ihn zu beobachten. Mit hochmodernen Satelliten und KI machen wir illegale Fischerei sichtbar und beweisen, dass starker Meeresschutz funktioniert“, sagt Juan Mayorga, Co-Autor der Studie und Wissenschaftler bei Pristine Seas.

Um zu ihren Schlussfolgerungen zu gelangen, analysierten die Forscher fünf Milliarden Schiffspositionen des Automatischen Identifikationssystems (AIS), einem GPS-basierten Sicherheitssignal, das von vielen industriellen Fischereifahrzeugen gesendet wird.

Sie kombinierten diese Daten mit Satellitenbildern, die von Synthetic Aperture Radar (SAR) generiert wurden, das Schiffe unabhängig von Wetter- und Lichtverhältnissen erkennen kann.

Durch die Kombination der Datensätze mithilfe von KI-Modellen, die von Global Fishing Watch ermöglichte es den Forschern, die meisten Fischereifahrzeuge mit einer Länge von über 15 m zu orten, darunter auch „dunkle“ Fahrzeuge, die es vermeiden, ihren Standort bekannt zu geben.

Barrakuda im Bikar-Atoll auf den Marshallinseln (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Das ganze Bild

„Kein einzelner Datensatz kann die Herausforderung der Überwachung der Fischereiaktivitäten auf See lösen; jeder hat seine blinden Flecken“, sagt Mayorga. „Aber wenn wir sie kombinieren, entfaltet sich ihr Potenzial.“

„Durch die Kombination von AIS-Tracking mit Satellitenradarbildern und KI sind wir nun einem viel umfassenderen Bild der menschlichen Aktivitäten auf der anderen Seite des Ozeans näher gekommen.

„Das ist besonders wichtig in den Kronjuwelen der Ozeane – den am stärksten geschützten Gebieten der Welt –, wo die Durchsetzung der Vorschriften und der Schutz der Artenvielfalt am wichtigsten sind.“

Kaiserfisch, San Benedicto, Revillagigedo-Inseln (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Den Autoren zufolge wurden in den AIS-Daten fast 90 % der per SAR-Verfahren erkannten Fischereifahrzeuge in den Meeresschutzgebieten nicht erfasst. Die neue Methodik hingegen bietet eine wirkungsvolle Möglichkeit, die Einhaltung der Fischereivorschriften zu beurteilen und blinde Flecken in den derzeitigen Überwachungsmethoden zu schließen.

„Durch die Nutzung von Satelliten zur Ortung von Fischereifahrzeugen können Länder die Standorte illegaler Aktivitäten vorhersagen und Patrouillenmaßnahmen gezielter durchführen. Dadurch werden sowohl Arbeitskräfte als auch Geld gespart“, so das Fazit der Studienleiterin Prof. Jennifer Raynor von der University of Wisconsin-Madison. Der Forschungsartikel ist veröffentlicht in der Zeitschrift Forschung.

