CITES-Einträge für Haie und Rochen werden verstärkt

Einer neuen unabhängigen Studie zufolge scheinen sich durch die CITES-Listung gefährdeter Hai- und Rochenarten der Handel und die Fischereiverwaltung „in einem bisher nicht gekannten Ausmaß und Ausmaß“ zu verbessern.

Die von der Florida International University, der Wildlife Conservation Society (WCS) und Partnern geleitete Studie wurde in Meerespolitik zeigt ermutigende Fortschritte bei der Umsetzung internationaler Handelsschutzmaßnahmen im Rahmen des CITES-Übereinkommens (Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen), hebt aber auch die Bereiche hervor, in denen zum Schutz der am stärksten bedrohten Arten dringender Verbesserungsbedarf besteht.

Schwarzspitzen-Riffhai (© Kimberly Jeffries)

Die verstärkte Initiative zum Schutz der Arten soll insbesondere in artenreichen Regionen wie den Tropen weltweit zu beobachten sein. 48 % der CITES-Unterzeichnerstaaten haben regulatorische Reformen durchgeführt, um die Listeneinträge umzusetzen. Diese reichten vom vollständigen Verbot der Ernte und des Handels aller Arten über artspezifischen nationalen Schutz bis hin zu wissenschaftlich fundierten Quoten.

Zu den anhaltenden Problembereichen zählen Teufelsrochen, die 2016 in Anhang II des CITES aufgenommen wurden und weiterhin wegen ihrer Kiemenplatten gehandelt werden. Vielen Ländern, die Teufelsrochenprodukte exportieren, fehlen nach wie vor die gemäß CITES erforderlichen wissenschaftlich fundierten Bewertungen, was Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit aufwirft.

Walhaie genießen der Studie zufolge inzwischen einen stärkeren Schutz, obwohl es in einigen Ländern weiterhin Lücken bei der Überwachung des Lebendfangs und des Handels für Aquarien gibt. Und Weißspitzen-Hochseehaie gehören zwar zu den am stärksten geschützten Arten, haben aber immer noch ihre Zwecke illegal und in einem nicht nachhaltigen Ausmaß gehandelt.

Walhai auf den Philippinen (© Steve De Neef / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)

Anhaltende Herausforderungen

Die Forscher analysierten die nationale Umsetzung in 183 CITES-Vertragsstaaten. Indonesien, einer der größten Exporteure von Haiprodukten, hatte massiv in Instrumente zur Artenidentifizierung und regulatorische Rahmenbedingungen investiert. Auch Mosambik hatte sich durch die Umsetzung nationaler Gesetze, die Verbesserung der Durchsetzungskapazitäten und konkrete Maßnahmen zur Eindämmung des illegalen Handels als Vorreiter erwiesen.

Vor der Aufnahme in die CITES-Liste wurde in neuen „Lichtblicken“ wie Bangladesch, Kolumbien, der Sonderverwaltungszone Hongkong, Indien und Peru behauptet, es gebe dort kaum oder gar kein Hai-Management, während Gabun einen starken politischen Willen zur Umsetzung von Gesetzesreformen gezeigt habe.

Andere Länder, darunter Mauretanien, Mexiko, Namibia, Oman und Trinidad und Tobago, die formelle CITES-Verpflichtungen eingegangen waren, standen jedoch bei der Durchsetzung und Rückverfolgbarkeit „anhaltenden Herausforderungen gegenüber“.

„Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt wissen, welche nächsten Schritte wir unternehmen müssen“, kommentierte Luke Warwick, Direktor für Hai- und Rochenschutz der Wildlife Conservation Society.

„Diese Studie zeigt, dass die CITES-Listenung von Haien und Rochen eine echte Dynamik erzeugt hat. Mit der richtigen Unterstützung können wir sicherstellen, dass diese internationalen Regeln zu den Maßnahmen führen, die wir auf nationaler Ebene brauchen, um einige der symbolträchtigsten und am stärksten gefährdeten Arten der Meere angemessen zu schützen.“

Der Geschäftsführer des Shark Conservation Fund, Lee Crockett, warnte jedoch: „Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass 37 % aller Hai- und Rochenarten bedroht sind. Bei Arten, die häufig im internationalen Handel vorkommen, steigt diese Zahl auf über 70 %.“

„Die Populationen pelagischer Haie sind im letzten halben Jahrhundert um mehr als 70 % zurückgegangen, und in jedem fünften untersuchten Korallenriff sind Riffhaie praktisch ausgestorben. Wir stehen kurz vor einem Wendepunkt“, sagte er.

Weißspitzen-Hochseehai (© WCS)

Zu den nächsten entscheidenden Schritten gehörten die Verbesserung der Instrumente zur Artenidentifizierung in den Häfen, eine intensivere Ausbildung der Zollbeamten, eine verbesserte Datenerfassung zu Handelsvolumen und -quellen sowie die Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Fischerei- und Wildtierbehörden.

Vorschläge der CoP 20

Inzwischen hat CITES Vorschläge zum weiteren Schutz der am stärksten bedrohten Hai- und Rochenarten veröffentlicht und einige Arten, darunter Walhaie, Weißspitzen-Hochseehaie, Keilfleck-Rochen und Mantarochen, als „vom freien Fall in Richtung Aussterben“ bezeichnet.

Die Vorschläge spiegeln die Tatsache wider, dass ein nachhaltiger Handel mit diesen Arten nicht als machbar gilt, da ihre einzigartigen biologischen Merkmale einen ebenso hohen Schutz erfordern, wie er heute Walen und Schildkröten zusteht.

Länder treffen sich am CITES CoP20 Bei einer Veranstaltung im November in Samarkand (Usbekistan) wird man aufgefordert, die Aufnahme von Walhaien, Weißspitzen-Hochseehaien sowie Mantas und Teufelsrochen in den Anhang I des CITES in Erwägung zu ziehen, der den stärksten Schutz bietet, indem er den kommerziellen Handel verbietet.

Auch für die vom Aussterben bedrohten Keilfleck- und Gitarrenrochenarten liegen vorübergehende Handelsverbote in Form von Nullquoten-Vorschlägen vor, die laut WCS die gleichen Auswirkungen hätten wie eine Aufnahme in Anhang I.

Die neuen Listen würden dazu beitragen, Lücken in der Durchsetzung zu schließen, den illegalen Handel zu stoppen und es Regierungen und Gemeinden zu ermöglichen, wichtige Meeresarten vor Überfischung und Export zu schützen.

Riesengitarrenrochen (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

Zwei weitere Vorschläge zielen darauf ab, Hai- und Rochenarten, die derzeit weniger wegen ihrer Zwecke als für Öl und Fleisch.

„Im letzten Jahrzehnt konzentrierten sich die CITES-Maßnahmen auf die Hai-fein „Da 90 % dieses Handels mittlerweile reguliert sind, muss der Fokus auf andere Ursachen der Haiüberfischung verlagert werden“, betont WCS und lobt die Führungsrolle von Panama, Ecuador, Brasilien, Senegal, Benin, der EU und Großbritannien bei der Ausarbeitung der neuen Vorschläge.

Diese Vorschläge fordern einen verstärkten Schutz der langsam wachsenden Tiefsee-Schluckhaie, um sicherzustellen, dass der weitere Handel mit ihrem wertvollen Leberöl, das in der hochwertigen Kosmetik verwendet wird, legal und nachhaltig ist. Ebenso fordern sie einen verstärkten Schutz der Glatthaie, die überfischt und international wegen ihres Fleisches gehandelt werden.

Insgesamt wurden auf der CoP 70 über 20 Hai- und Rochenarten für die Aufnahme in die CITES-Liste vorgeschlagen, wobei sich über 50 Regierungen bereits für sieben Listenvorschläge angemeldet haben.

