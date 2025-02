Erstickende Meere

Niedrige Sauerstoffwerte treten auf, wenn dritte Große Bedrohung für tropische Korallenriffe durch Erwärmung und Versauerung der Ozeane – das ist die Ansicht von JENNIFER MALLON von der Nova Southeastern University, ADRIAN MICHAEL BASS von der University of Glasgow und MAGGIE D JOHNSON von der King Abdullah University of Science & Technology

Die Erforschung der Korallenriffe konzentrierte sich auf die Zwillingsübel verursacht durch rekordhohe Treibhausgasemissionen: Erwärmung der Ozeane und zunehmend saureres Meerwasser.

Diese globalen Bedrohungen entstehen dadurch, dass Meerwasser die überschüssige Wärme und das Kohlendioxid absorbiert, das durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe in die Atmosphäre gelangt. Doch es gibt noch eine weitere Folge, über die selten gesprochen wird.

Weltweit nimmt der Sauerstoffgehalt der Ozeane ab, weil Meerwasser bei Erwärmung immer weniger Sauerstoff enthält. In den warmen Küstengewässern, in denen tropische Korallenriffe wachsen, können die unmittelbaren Auswirkungen niedriger Sauerstoffkonzentrationen katastrophal sein.

Immer häufiger wird über kurzfristige Hypoxie-Ereignisse berichtet, bei denen der Gehalt an gelöstem Sauerstoff plötzlich stark absinkt. Auslöser oder Verschlimmerung dieser Phänomene sind häufig chemische Schadstoffe, die vom Land abfließen, beispielsweise nährstoffreiche Düngemittel. Innerhalb weniger Tage können dadurch ganze Korallenpopulationen vernichtet und Riffe zerstört werden.

Korallen sind Tiere und atmen wie andere Wassertiere Sauerstoff aus dem Wasser ein, um ihren Stoffwechsel anzutreiben. Dank einer symbiotischen Beziehung mit mikroskopisch kleinen Algen wandeln Korallen die Energie der Sonne auch in Nahrung um – Sauerstoff ist das Nebenprodukt.

Der Sauerstoffgehalt an Korallenriffen schwankt auf natürliche Weise in einem täglichen Zyklus. Der gelöste Sauerstoffgehalt erreicht gegen Mittag seinen Höhepunkt und fällt mit abnehmendem Licht allmählich ab. Nachts, wenn die Photosynthese aufhört, atmen die Korallen weiter (verbrauchen Sauerstoff) und der Sauerstoff im Meerwasser wird aufgebraucht.

Dieser zyklische Anstieg und Abfall des Sauerstoffgehalts bedeutet, dass einige Korallen bereits Strategien entwickelt haben, um Veränderungen des gelösten Sauerstoffs zu widerstehen.

Wenn die den Korallen zur Verfügung stehende Sauerstoffmenge unter diesen natürlichen Bereich fällt, kann dies zu Stress für die Korallen führen und ihre normalen biologischen Prozesse werden gestört, was in vielen Fällen zum Tod führt.

Korallen brauchen genauso wie wir Sauerstoff zum Überleben. Aber ich (Jennifer Mallon) habe herausgefunden, dass die Auswirkungen von Sauerstoffmangel auf Korallen nicht immer mit bloßem Auge erkennbar sind und dass junge Korallen besonders gefährdet sein können.

Schwer zu erkennende Zeichen

Um die Auswirkungen eines niedrigen Sauerstoffgehalts auf Korallen zu verstehen, reiste ich im Rahmen eines Forschungsprojekts unter der Leitung von Andrew Altieri von der University of Florida und Maggie Johnson und Valerie Paul vom Smithsonian zur Smithsonian Marine Station in Florida.

Im Smithsonian simulieren 24 klimatisierte Meerwassertanks unterschiedliche Grade der Sauerstoffarmut, die bereits in Korallenriffen auf der ganzen Welt vorhanden sind, von schwerer Sauerstoffarmut, die unsere Forschung an die Karibikküste Panamas, auf normale Bedingungen, wie sie in Aquarien auf der ganzen Welt nachgebildet werden.

Die Forscher stellten die Umweltbedingungen für Korallen im Labor nach (Jennifer Mallon)

Während einige Korallen, wie die karibische Geweihkoralle (Acropora cervicornis), starben innerhalb weniger Tage an starkem Sauerstoffmangel, andere wichtige riffbildende Arten wie die Bergsternkoralle (Orbicella faveolata) überlebten, was zeigt, dass die Toleranz gegenüber niedrigem Sauerstoff war zwischen den Arten unterschiedlich.

Als wir die Korallen untersuchten, die den Sauerstoffmangel überlebt hatten, stellten wir fest, dass hypoxischer Stress nicht immer sichtbar ist. Selbst wenn sie zwei Wochen lang dem Sauerstoffmangel ausgesetzt waren, zeigten einige Korallen keine Anzeichen von Bleiche, also dem Absterben der bunten Algen und der Verfärbung der Korallen in ein geisterhaftes Weiß.

Genauere Messungen ergaben etwas Beunruhigendes: Trotz des äußeren Anscheins geringe Sauerstoffbelastung hatte einen gestörten Stoffwechsel der Korallen, was möglicherweise zu Wachstumsstörungen und einer riffbildenden Fähigkeit der Korallen führte.

Bestehende Methoden zur Messung der Korallengesundheit im Feld sind hauptsächlich visueller Natur und umfassen Bewertungen durch ausgebildete Taucher, die nach Anzeichen von verblassenden oder bleichenden Korallen suchen. Die hypoxischen Stressreaktionen, die wir in unserem Experiment beobachtet haben, könnten unbemerkt bleiben.

Babykorallen in Gefahr

Außerdem wollten wir wissen, welchen Einfluss Sauerstoffmangel auf die Fortpflanzungsfähigkeit von Korallen hat.

Die sexuelle Fortpflanzung von Korallen ist schon eine heikle Angelegenheit. Das Laichen, bei dem Korallen ihre Eier ins Wasser abgeben, findet nur an wenigen Nächten im Jahr statt und die daraus entstehenden Larven sind sehr empfindlich. Nur wenige überleben den mehrtägigen Weg zum Riff, wo sie sich niederlassen und in junge Korallen verwandeln.

An den heutigen Riffen der Karibik sind wilde Jungkorallen selten. Menschen, die sich mit der Wiederherstellung von Riffen beschäftigen, helfen Korallen im Labor bei der sexuellen Fortpflanzung und die Jungtiere aufziehen um sie später auf das Riff zu verpflanzen.

Juvenile corals often settle in reef crevices, where they are exposed to lower oxygen levels for longer than in offenes Wasser, because less water flows over them.

Wenn wir inkubierte Korallenlarven Wir stellten fest, dass die anfängliche Überlebens- und Ansiedlungsrate der Larven während des gesamten Ansiedlungsprozesses in sauerstofffreiem Wasser nicht signifikant beeinträchtigt wurde.

Die Situation änderte sich, als sich die Larven eingenistet hatten und begannen, junge Korallen zu bilden. Frühen Korallen, den sogenannten Primärpolypen, fehlen symbiotische Algen, die ihnen helfen, ihren Nährstoffbedarf durch Photosynthese zu decken, und sie sind daher auf die Atmung angewiesen, um Energie zu gewinnen.

Ohne ausreichend Sauerstoff können sie nicht richtig atmen und beginnen abzusterben.

Korallen-Laichereignis (Mikaela Nordborg / AIMS)

Korallenschutz in atemlosen Gewässern

Unsere Forschung kann denjenigen, die an der Wiederherstellung von Riffen beteiligt sind, dabei helfen, den Sauerstoffbedarf von Korallen zu verstehen und auf eine bislang übersehene Bedrohung aufmerksam zu machen.

Sogar Korallen, die den Sauerstoffmangel überleben, zeigen Anzeichen eines schwächeren Stoffwechsels, was die Erhaltung gesunder Riffe erschwert, da die Wiederherstellung auf gesundes Korallenwachstum angewiesen ist, um die beschädigten Riffe zu regenerieren.

Als nächster Schritt Feldmessungen des Korallenstoffwechsels Die Studie wird am Barriereriff von Florida durchgeführt, wenn in den warmen Sommermonaten ein Rückgang des Sauerstoffgehalts erwartet wird. Ziel ist es, die tatsächlichen Auswirkungen des Sauerstoffmangels auf die Gesundheit der Korallen zu erfassen.

Im Rahmen der Riffüberwachung wurden nicht immer Daten zum gelösten Sauerstoff erfasst, auch nicht während der Warmwasserbleiche, wenn der Sauerstoffgehalt niedrig ist.

Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise wird es zwingend erforderlich sein, diese Überwachung in tropischen Küstengewässern zu intensivieren. Weitere Forschungen darüber, wie bestimmte Korallenarten auf Hypoxie reagieren, sind für gezielte Schutzstrategien ebenfalls von entscheidender Bedeutung.

Indem wir der stillen Bedrohung durch Sauerstoffmangel direkt entgegentreten, können wir die Zukunft der Korallenriffe und der zahllosen Meeresarten sichern, die von ihnen abhängen.

Sie haben nicht die Zeit, so viel über den Klimawandel zu lesen, wie Sie möchten?

Erhalten Sie stattdessen eine wöchentliche Zusammenfassung in Ihrem Posteingang. Jeden Mittwoch schreibt der Umweltredakteur von The Conversation Imagine, eine kurze E-Mail, die etwas tiefer auf nur ein Klima eingeht Problem. Schließen Sie sich den über 40,000 Lesern an, die sich bisher angemeldet haben.