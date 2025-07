Millimetergenaues 3D-Endurance-Modell beim Festival of Speed

Das erste 3D-gedruckte Schiffswrackmodell von Sir Ernest Shackletons ikonischem Ausdauer und sein digital Gegenstück wurden auf der Future Labs-Ausstellung beim Goodwood Festival of Speed ​​in West Sussex enthüllt, die gestern (11. Juli) eröffnet wurde und bis zum kommenden Wochenende läuft.

Die Ausstellung zeigt, wie „modernste Scan-, KI- und Visualisierungstechnologien den Zugang zu einigen der entlegensten und fragilsten Kulturerbestätten der Welt revolutionieren“, sagt Elena Lewendon, COO des Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT), die in Großbritannien registrierte Wohltätigkeitsorganisation, die hinter dem von ihr als „bahnbrechende Ausstellung“ des Schiffswracks in der Antarktis bezeichneten Projekt steht.

Ausdauer wurde 1915 vom Eis zerquetscht und sank, und 100 Jahre nach Shackletons Tod wurde es 3 km tief im Weddellmeer von der FMHT gefunden Endurance22 Expedition, der Höhepunkt einer jahrzehntelangen Suche.

Ausdauer-Photogrammetrie (FMHT)

Ausdauer-Photogrammetrie (FMHT)

Der 3D-gedruckte Ausdauer Das Modell gilt als millimetergenau und ist eines der detailliertesten Wrackmodelle aller Zeiten. Es wurde mithilfe hochpräziser Scandaten der Expedition erstellt. Besucher können zudem den Entstehungsprozess verfolgen.

Daneben laden interaktive Touchscreens die Öffentlichkeit dazu ein, das Wrack selbst zu erkunden und über das Schiffsdeck und den Meeresboden zu navigieren, um in der Zeit eingefrorene Artefakte freizulegen.

Zusammengenäht

Die Arbeiten zur Herstellung der Modelle wurden durchgeführt von Voyis-Bildgebung und Tiefseesuche. Mehr als 25,000 hochauflösende Fotos wurden mittels Photogrammetrie zusammengefügt und mit Daten aus Laserscans kombiniert, um das Wrack in seiner ursprünglichen Form darzustellen, bis hin zur Maserung des Schiffsholzes.

Laserscan (FMHB)

Spezielle Farbkorrekturtechniken wurden eingesetzt, um zu zeigen, wie Ausdauer bei Tageslicht aussehen würde und hebt Merkmale hervor, die sonst in der pechschwarzen Tiefe verloren gehen würden.

„Dieser neue Standard der digital Wiederaufbau öffnet Wracks wie Ausdauer „Wir möchten der Öffentlichkeit, Wissenschaftlern und Studenten auf der ganzen Welt eine wirkungsvolle neue Möglichkeit bieten, das fragile Unterwassererbe zu erforschen, zu studieren und zu schützen“, sagt Saul Pitaluga, Vorsitzender des FMHT.

Heck der Endurance nach der Kolorierung (Voyis / FMHT)

Future Labs, die immersive Ausstellung des Festival of Speed, präsentiert Spitzentechnologie in den Bereichen Robotik, Mobilität und Raumfahrt mit Exponaten, die so konzipiert sind, dass sie Menschen jeden Alters die Möglichkeit zur Beteiligung bieten.

Die neuen Technologien, die auf Endurance22 zum Einsatz kommen, sollen direkte Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Meeresbodenkartierung, Meeresbiologie, Offshore-Energie, Verteidigung und Naturschutz finden. Allerdings dürfte dies die Nachfrage nach Taucherdiensten in für Menschen befahrbaren Tiefen verringern, insbesondere in Hochrisikosituationen.

Ebenfalls Teil der 2025 Future Labs ist „Seabed 2030: Mapping Earth‘s Unseen Oceans“, das das Seabed 2030-Projekt der Nippon Foundation und GEBCO widerspiegelt, bei dem in den nächsten fünf Jahren der gesamte Meeresboden mithilfe einer Kombination aus Tiefsee-AUVs, Mehrstrahlsonar, Fernerkundungssensoren, KI und Crowdsourcing-Daten kartiert werden soll.

Der Festival of Speed Goodwood House in der Nähe von Chichester in West Sussex lockt jedes Jahr über 200,000 Besucher an. Der Eintritt kostet 75 £ für Erwachsene, Kinder haben freien Eintritt.

Auch auf Divernet: ENDURANCE-SCHIFFBRUCH ZEIGT SEIN WAHRES GESICHT, LEBENDIGE AUSDAUERBILDER IN EINER DOKUMENTATION ÜBER ZWEI EXPEDITIONEN, Suche nach der Suche: Verlorenes Shackleton-Boot gefunden, SHACKLETONS SCHIFFBRUCH DER ENDURANCE IN AKTEM ZUSTAND GEFUNDEN