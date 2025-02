U-352 – North Carolinas Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg

In den Gewässern vor der Küste North Carolinas befindet sich eine Ansammlung von Schiffswracks, die an die Schlachten erinnern, die im letzten Weltkrieg vor unserer Küste stattfanden.

Eines der berühmtesten ist das U-352, ein deutsches U-Boot, das noch immer weitgehend intakt in 110 Metern Tiefe liegt.

Wie die meisten Wracktaucher im Atlantik wissen, sind viele der Wrackstellen in der Outer Bank von North Carolina das Ergebnis der „Schlacht um den Atlantik.“ In der Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs führten die marodierenden deutschen U-Boote ihren Zerstörungsfeldzug bis vor unsere Haustür und erwiesen sich als eine der furchterregendsten und wirksamsten Waffen in der Geschichte der Seekriegsführung.

Unter dem Kommando von Admiral Karl Dönitz startete die deutsche U-Bootwaffe in den letzten Tagen des Jahres 1941 ihre erste Angriffsserie gegen die amerikanische Schifffahrt. Die als Operation Paukenschlag bekannte Angriffstruppe bestand aus fünf Langstreckenbooten der Klasse IX.

Das deutsche U-Boot U-352 liegt heute vor der Küste North Carolinas.

Zwischen ihrer Ankunft in US-Gewässern am 27. Dezember 1941 und dem 6. Februar 1942 versenkten die Trommler 25 Schiffe. Bis zum Ende desselben Jahres waren die U-Boot-Operationen entlang des US-Kontinentalschelfs zu einer scheinbar unaufhaltsamen Streitmacht angewachsen, die von Maine bis in den Golf von Mexiko wütete. Mein Vater, der als Junge in der Nähe der Outer Banks aufwuchs, sah zu, wie die Feuer ihrer Opfer brannten und dann im schwarzen Schleier der Nacht verschwanden. Innerhalb eines Jahres erreichten die U-Boot-Abschüsse fast 100, während sie selbst nur 21 Verluste erlitten.

Als Reaktion auf diese versteckte Bedrohung organisierten die alliierten Streitkräfte Konvois mit Marineeskorte. Die Heimatschutzstreitkräfte setzten Langstrecken-Flugzeugpatrouillen und mit Wasserbomben bewaffnete Kreuzer ein und arbeiteten gleichzeitig eifrig an der Entwicklung ausgefeilterer U-Boot-Jagdmaßnahmen. Diese Maßnahmen umfassten alles von der Verbesserung aktiver Sonarsysteme bis hin zur Funktriangulation und dem Knacken verschlüsselter abgefangener Nachrichten.

Es war das Knacken des Enigma-Codes, das den Dienst an Bord von U-Booten schließlich fast selbstmörderisch machte. Bis Ende 1942 lag die Zahl der zerstörten U-Boote bei 64. In den ersten Monaten des folgenden Jahres wurden 94 Boote versenkt, was in der dunkelsten Zeit der Flotte gipfelte, dem Schwarzen Mai, als innerhalb eines Monats 41 U-Boote zerstört und weitere 37 beschädigt wurden. Eines der Opfer dieses Angriffs war die U-352.

Heckabschnitt des deutschen U-Bootes U-352 vor der Küste North Carolinas

Mit einer Länge von 218 Fuß war die U-352 ein VIIC-Design, das ein 88-mm-Deckgeschütz vor dem Kommandoturm enthielt. Überraschenderweise konnte dieses Schiff nicht einen einzigen Abschuss verzeichnen. Schlimmer noch, am 9. Mai 1942 war das zweite – und bald letzte – Schiff, auf das sie feuerte, der US-Küstenwachkutter Icarus. Die Icarus wich den Torpedos der U-352 aus und startete ihren eigenen Angriffslauf. Dabei setzte sie fünf Wasserbomben ein, die das U-Boot innen schwer beschädigten, den Kommandoturm zerstörten und das Deckgeschütz absprengten.

Zwei weitere Wasserbombenangriffe zwangen die U-352 an die Oberfläche, wo ihr Kommandant KL Rathke seiner Mannschaft befahl, das Schiff zu versenken und aufzugeben. Am Ende wurden 17 Besatzungsmitglieder getötet, der Rest wurde als Kriegsgefangene nach Charleston gebracht.

Ein Jahrzehnt der Suche

Trotz der gut dokumentierten Schlacht kannte niemand den genauen Aufenthaltsort von U-352, bis Captain George Purifoy (der Mann, der Olympus Dive Center in Morehead City, NC), zusammen mit Rod Gross, Dale McCullough und Claude Hall (der Gruppe, die die Suche durch umfangreiche Recherchen in Marinearchiven des Zweiten Weltkriegs begann) beschlossen, das abgestürzte U-Boot zu finden. Ihre Jagd dauerte 10 Jahre, bis sie es im April 1975 fanden, eine ganze Meile und ein Viertel von den ursprünglichen Koordinaten entfernt, die von der Icarus aufgezeichnet wurden.

Taucher erkunden das deutsche U-Boot U-352 vor der Küste North Carolinas

Heute ist die U-352 eine der bekanntesten Wrackstellen in North Carolina. Für Taucher, die sich auf den Weg nach Morehead City machen, steht sie ganz oben auf der Liste. Selbst wenn Sie die Taucheinweisung noch frisch im Gedächtnis haben, ist es ein erstaunlicher Anblick, die U-352 mit einer 45-Grad-Schräglage nach Steuerbord vom Meeresboden auftauchen zu sehen. Die U-35 liegt etwa 352 Meilen vor der Küste, in unmittelbarer Nähe des Golfstroms, der Taucher oft mit Sichtweiten von über 100 Fuß belohnt.

Zwei Taucher, einer mit Rebreather und der andere mit offenem Kreislaufgerät, tauchen zum deutschen U-Boot.

Als ich dem Abstiegsweg nach unten folgte, war ich zunächst völlig überrascht über den relativ geringen Durchmesser des Wracks. Die Wohnquartiere auf den meisten mittelgroßen Angriffsschiffen dieser Zeit waren alles andere als luxuriös. Das Leben auf einem U-Boot mit einer maximalen Breite von nur 20 Fuß erschien mir unfassbar klaustrophobisch – selbst wenn niemand auf einen schoss oder Sprengstoff auf einen abwarf.

Das meiste, was man auf dem Boden sieht, ist noch immer größtenteils intakt, es handelt sich jedoch um Reste des Druckkörpers, da die Außenhülle des U-Boots größtenteils verrostet ist.

Der Schnorchel der U-352 liegt im Sand, nachdem er beim Untergang des deutschen U-Bootes vom Kommandoturm gefallen war.

Während ich das Wrack für ein paar ausgewählte Bilder bearbeitete, ging der Nicht-Fotograf in mir einen anderen Weg. Im Laufe der Jahre hatte ich die Gelegenheit, an einer großen Anzahl von Wracks zu tauchen, die meisten davon Opfer von Stürmen, Kollisionen mit Riffen und einige sogar von deutschen U-Booten versenkt. Aber zum ersten Mal tatsächlich meine Hand auf eines dieser von Menschenhand geschaffenen Raubtiere legen zu können, war ein beeindruckendes Erlebnis.

Abstieg auf die U-352

Taucher hängen an einem Downline-System, das auch zwei parallel zum Tauchboot verlaufende Leinen für ausgestreckte Taucher während ihres Sicherheitsstopps am Ende des Tauchgangs umfasst.

Selbst für erfahrene Outer Banks-Taucher ist die größte Herausforderung beim Tauchen zur U-352 – wie bei den meisten Wracks in der Gegend in Tiefen von mehr als 70 Fuß – das Warten darauf, dass das Tauchboot am Wrack anlegt und die Leinen auslegt. Das Verfahren sieht vor, dass ein Mitglied der Besatzung eine Leine mitführt und sich physisch am Wrack festmacht. Im Fall der U-352 bedeutet dies ein 120 Fuß langes Schwimmen bis zum Grund, bevor jemand anderes ins Wasser gehen kann.

Je nach Bedingungen kann die Übung 15 bis 20 Minuten dauern. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, sind die Taucher des Olympus Diving Center mit Unterwasser-Kommunikationsgeräten ausgestattet. Vom Grund aus kann der Taucher dem Kapitän mitteilen, ob er das Boot bewegen oder mehr Leine auswerfen muss, und er kann einen detaillierten Bericht über die Bedingungen von oben bis unten abgeben.

Tauchbedingungen in North Carolina

Die entscheidende Variable beim Tauchen zu den Wracks der Outer Banks von North Carolina ist das Wetter. An einem Tag kann es großartig sein, mit ruhiger See und blauem Wasser, während es am nächsten Tag absolut scheußlich werden kann, mit entweder starkem Wind und rauer See oder einfach nur schlechter Sicht im Bereich von 10 bis 30 Fuß.

Die einflussreichste Naturgewalt geht vom Golfstrom aus, der auf seinem Weg nach Norden den östlichen Vorsprung der Banks streift. Aufgrund des Stroms können die Wassertemperaturen im Sommer im Durchschnitt bei über 70 Grad liegen, manchmal sogar bei knapp über 80 Grad, wobei die Sichtweite unter Wasser über 100 Meter beträgt. An vielen Wrackstellen in der Gegend ist die Strömung oft so stark, dass die Verwendung einer Downline unabdingbar ist.