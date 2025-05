Entdeckung einer Taucherglocke widerlegt Schiffswrack-Mythos

Ein „Mythos der Glocke“ umgab die Korvette der Royal Canadian Navy Trentonisch, das laut dem bekannten britischen technischen Wracktaucher Dom Robinson im Februar 1945 von einem deutschen U-Boot im Ärmelkanal versenkt wurde.

Gerüchten zufolge wurde das Artefakt bereits vor Jahren beim ersten Tauchgang zu dem 65 Meter tiefen Wrack entdeckt, aber nicht gehoben. Danach wurde es nie wieder entdeckt und galt als für immer im Meeresboden verschollen.

„Ich hätte nie im Traum geglaubt, dass ich sie tatsächlich finden würde – aber manchmal sind Mythen wahr“, sagt Robinson, dem es vor kurzem gelungen ist, die Glocke zu bergen und der seine Erfahrung auf seiner beliebten Tiefsee-Wracktaucher YouTube Kanal (siehe unten).

Darüber hinaus meldete Robinson die Glocke innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Bergung dem Konkursverwalter und gab sie an Vertreter der kanadischen Marine zurück. Sie wird nun restauriert und im Marinemuseum von Halifax ausgestellt.

HMCS Trentonian

HMC-Erweiterung Trentonian (K368) war eine modifizierte BLÜTEN-Klasse-Korvette und die letzte, die im Zweiten Weltkrieg verloren ging. Sie war in der Schlacht um den Atlantik im Einsatz und diente als Konvoi-Begleitschiff unter dem Plymouth Command, als sie vom deutschen U-Boot torpediert wurde. U-1004 unweit von Falmouth. Die Korvette sank in weniger als zehn Minuten, wobei sechs ihrer Besatzungsmitglieder starben.

Zum dritten mal Glücklich

Robinson hatte bereits die Trentonian zweimal und besuchte es ein drittes Mal nur, weil andere Taucher in der Gruppe unbedingt die Überreste des 63 m langen Kriegsschiffs sehen wollten.

Zurück auf dem Tauchboot – ein begeisterter Dom Robinson (Deep Wreck Diver / YouTube)

Das Wrack liegt schwer beschädigt und leicht auf der Backbordseite. Robinsons Video führt die Zuschauer an den Yarrow-Kesseln vorbei zu einem explodierten Feuerlöscher am Heck. Dort sind Reste eines Bullauges und von Rohrleitungen sowie einer möglicherweise aufgebrochenen Wasserbombe zu sehen.

Näher am Bug beschreibt Robinson einen „Raum aus Bronze“ oder einem anderen Nichteisenmaterial, vermutlich ein Kompassraum. Weiter vorne befindet sich eine Masse aus Kabeln, Verteilerkästen und Rohrleitungen. Doch als er den Rand der Glocke entdeckt und versucht, sie herauszuziehen, bricht der Schlamm aus.

Da seine GoPro ohnehin keinen Strom mehr hatte, war der Unterwasserfotograf Rick Ayrton glücklicherweise zur Stelle und konnte an diesem Punkt die Aufnahme übernehmen.

Die Glocke in den gelb behandschuhten Händen von Dom Robinson (Rick Ayrton)

Das Wrack ist nicht geschützt, und ein Marinehistoriker namens Roger Litwiller reagierte auf die Nachricht von der Entdeckung, indem er dem kanadischen Sender CTV News sagte, dass er glaube, dass die Trentonian sollte als Kriegsgrab behandelt werden, wobei „Altgegenstände“ wie Messingartefakte an Ort und Stelle belassen werden sollten.

Litwiller sagte, Taucher hätten in den vergangenen Jahren bereits viele Artefakte aus dem Wrack geborgen. „Wenn die Mitarbeiter eines Friedhofs in der Normandie morgens zur Arbeit kämen und überall auf dem Friedhof Löcher und entfernte Messinggriffe an den Särgen vorfänden, wie würden sie reagieren? Es gäbe einen internationalen Aufschrei“, sagte er dem Sender.

Das richtige

Robinson stimmt zu, dass das Wrack „seit mindestens Anfang der 2000er Jahre häufig betaucht wurde“ und dass „viele Taucher, mich eingeschlossen, erfolglos versucht haben, die Glocke zu finden – bis zu diesem Tauchgang“.

„Ich war etwas nervös, als ich all diese kanadischen Offiziere traf, weil ich das Gefühl hatte, sie würden ziemlich verärgert sein, weil wir die Glocke aus einem Schiffswrack geborgen hatten, bei dem offensichtlich Mitglieder der kanadischen Marine ums Leben gekommen waren“, sagt er.

Treffen mit den Kanadiern im Vereinigten Königreich (Aidan Davies Webb)

Ein Mitglied der Royal Canadian Navy untersucht die Glocke während der Übergabe (Aidan Davies Webb)

Diese Befürchtungen zerstreuten sich jedoch schnell, als ihm einer der Beamten sagte: „Sehen Sie, was Sie getan haben, war absolut richtig. In kurzer Zeit wird da unten nichts mehr übrig sein. Diese Dinge verrotten und fallen ab, und irgendwann werden sie Teil des Meeresbodens.“

Der kanadische Offizier sagte zu Robinson: „Es ist viel besser, die Glocke an der Oberfläche aufzuhängen, in einem Museum, wo viele Menschen hingehen und sie sehen können und wo der Menschen gedacht wird, die gestorben sind und gedient haben.“

„Ich bin unglaublich stolz, nicht nur, weil ich die Glocke gefunden habe – obwohl das natürlich erstaunlich ist –, sondern auch, weil sie an Bord eines anderen kanadischen Kriegsschiffs nach Kanada zurückkehrt“, sagt Robinson. „Und sobald sie dort ist, wird sie in einem Museum ausgestellt, um an die Gefallenen und auch an diejenigen zu erinnern, die gedient haben.“

„Es war ein absolut epischer Tauchgang, es war eine großartige Erfahrung und, wissen Sie, ich denke, ich habe das Richtige getan.“ Sehen Sie sich die Trentonian Tauchen und andere Wracktauchvideos at Tiefsee-Wracktaucher.

