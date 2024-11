Wakatobis Tauchyacht Pelagian

Erstklassiges Tauchen an Bord der Pelagian offenbart die unendlichen Reichtümer der indonesischen Unterwasserwelt

Jeden Abend kurz vor Sonnenuntergang erwachen die mit Korallen besetzten Felshaufen rund um den Fuß des Magic Pier zum Leben, wenn Scharen von Mandarinfischen aus ihren Verstecken kommen, um ihr Ritual in der Dämmerung durchzuführen. Die Weibchen versammeln sich in kleinen Gruppen von 3 bis 5 und warten auf das Erscheinen der Männchen. Wenn ein Freier auftaucht, beginnt er eine Art komplizierten Paarungstanz und flattert mit seinen Brustflossen. Zwecke wie ein Kolibri, während er um ein oder zwei der etwas kleineren Weibchen kreist.

Balzender Mandarinfisch (Synchiropus splendidus), ein Mitglied der Leierfischfamilie.

Sobald ein männlicher Darsteller erfolgreich die Aufmerksamkeit eines willigen Weibchens erregt, beginnt das Paar einen spiralförmigen Tanz, während es zwei bis drei Fuß über die Koralle steigt. Diese Choreographie erfordert präzises Timing, da Mandarinfische im Flug laichen; sowohl die Eier als auch das Sperma werden gleichzeitig in die Wassersäule abgegeben, um von der Strömung davongetragen zu werden.

Um eine optimale Befruchtung zu erreichen, bleibt das Weibchen in der Nähe des Beckens des Männchens Zwecke während sie kreisen. Dann, auf dem Höhepunkt ihres Aufstiegs, wird sie ihre Eier freigeben. Sobald ihre Mission erfüllt ist, flattern die beiden zurück zum Boden, wo das Männchen seine Balz wieder aufnimmt und sich der nächsten verfügbaren Partnerin zuwendet. Man kann davon ausgehen, dass einige Männchen einfach Glück haben.

Diese abendliche Show ist nur einer der vielen Höhepunkte einer Kreuzfahrt an Bord der Tauchyacht Pelagian.

Vintage-Luxus mit Fünf-Sterne-Service

Pelagian Dive Yacht vor Anker (oben), Innenansicht des Hauptsalons (unten links), Chefs bei der Arbeit in der Kombüse (unten rechts).

Die Pelagian ist kein gewöhnliches Hausboot. Mit einer Länge von 115 Fuß/36 Metern, einer Breite von 24 Fuß/7.5 Metern und einem abgerundeten Heck war die Pelagian ursprünglich eine elegante, weltumspannende Motoryacht, die 1965 in der Werft Batservice Verft A/S in Mandal, Norwegen gebaut wurde.

Anfang der 1980er Jahre gestalteten neue Eigentümer das Hauptdeck der Yacht um, um Tauchbetrieb zu ermöglichen, und stationierten das Boot im Roten Meer. Die damals als Fantasea bekannte Yacht wechselte ihren Einsatzort, um einige Jahre lang die Seychellen und den Indischen Ozean zu befahren, bevor sie in Indonesien ein neues Zuhause fand. Nach einer vollständigen Überholung und Modernisierung wurde die Fantasea als Pelagian wiedergeboren und wurde bald zur perfekten Ergänzung für Wakatobis landgestützte Tauchbetriebe.

Kameraraum auf der Pelagian Dive Yacht

Während die Linienführung der Pelagian nostalgisch ist, sind die Unterkünfte und Gemeinschaftsbereiche so modern wie auf jeder Luxusyacht der Spitzenklasse. Wakatobi hat keine Kosten gescheut, um die Pelagian auf denselben akribischen Standard zu bringen, für den das Resort so bekannt ist. Die Yacht ist in einem gehobenen Stil gehalten und bietet alle erwarteten Annehmlichkeiten wie eine individuell regulierbare Klimaanlage und ein modernes Medienzentrum mit Flachbildschirm-Unterhaltung.

Pelagian-Mastersuite-Kabine (oben), Superlux-Sabin (unten links) und Standardkabine (unten rechts).

Wer ein außergewöhnliches Luxuserlebnis sucht, findet in der Master-Suite der Pelagian eine Unterkunft, die eines Luxushotels würdig ist. Sie ist eine der größten und am besten ausgestatteten, die man auf einem Tauchsafari-Boot finden kann. Diese Suite erstreckt sich über die gesamte Breite des Schiffes und nimmt den gesamten vorderen Teil des Hauptdecks ein und bietet sowohl Privatsphäre als auch einfachen Zugang zu allen Teilen der Yacht.

Die Merkmale, die die Pelagian wirklich von den meisten High-End-Tauchsafaris abheben, sind Service und Exklusivität. Die Passagierliste ist auf zehn Gäste begrenzt, die in fünf geräumigen Kabinen untergebracht sind. Mit einer Besatzung von 12 Personen ist den Passagieren ein Höchstmaß an persönlicher Aufmerksamkeit garantiert, das eher zu einer privaten Yacht passt. Jeden Tag zaubert das Küchenteam an Bord Mahlzeiten, die eines mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants würdig sind, und integriert frische lokale Aromen in ein Menü, das auch internationale Favoriten bietet.

„Wakatobi und die Pelagian setzen weiterhin Maßstäbe für Weltklasse-Luxustauchen. Die Crew war phänomenal. Das Essen war immer absolut köstlich. Das Tauchen von der Pelagian aus ist unschlagbar. Unberührte Riffe und jede Menge Leben überall. Diese Reise hätte nicht besser sein können.“ Michael und Barbara Mayfield

Das Essen wird im Hauptsalon oder auf dem Achterdeck serviert und ist von der atemberaubenden Kulisse von Meer und Himmel umgeben. Die Yacht bietet klimatisierte Ess- und Loungebereiche, einen eigenen Kameraraum sowie überdachte und offene Loungebereiche im Freien, die sich ideal zum Lesen oder zum ruhigen Entspannen eignen.

Pelagians ultimativer Service-Ethos berührt alle Aspekte des Lebens an Bord, vom aufmerksamen Kabinen- und Speiseservice bis hin zu Tauchvorbereitungen und Unterstützung im Wasser. Die Tauchaktivitäten werden von zwei speziell angefertigten Tauchbooten aus durchgeführt, wobei die Besatzung sich um die gesamte Ausrüstung kümmert.

Eines der beiden 17 Fuß langen Tauchboote der Pelagian, mit denen Taucher zu den Tauchplätzen gebracht werden.

Tauchführer bieten auf Anfrage oder bei Bedarf Unterstützung im Wasser und sind Experten im Auffinden seltener Meeresobjekte. Da die Tauchgänge entweder in seichtem Schlamm oder an Strukturen mit deutlichen vertikalen Reliefs durchgeführt werden, die sich ideal für Profile auf mehreren Ebenen eignen, beträgt die Grundzeit normalerweise mehr als 70 Minuten und der Zeitplan sieht bis zu vier Tauchgänge pro Tag vor, einschließlich Nachttauchgängen.

Nach jedem Tauchgang erhalten die Gäste ein Minzhandtuch und Erfrischungen und werden wieder an Bord begrüßt, wo sie sich entspannen können, während die Crew alles für den nächsten Tauchgang vorbereitet.

Auf die Plätze, fertig, Tauchen

Auf den siebentägigen Kreuzfahrten der Pelagian durch das Wakatobi-Archipel erleben Sie eine große Bandbreite unterschiedlicher Unterwasserwelten, von steilen, von Überhängen durchbrochenen Wänden entlang der Außenkante der Atolle Karang Kaledupa und Karang Kapota bis hin zu den außergewöhnlichen Möglichkeiten zum Schlammtauchen in der Pasar Wajo Bay auf der Insel Buton.

Tauchplatz Fischmarkt in der Nähe von Wangi Wangi, Wakatobi, Indonesien

Die Pelagian säumt auch die südwestlichen Ränder der Wangi Wangi- und Kaledupa-Inseln und bietet eine weitere Runde herrlicher Riffe, dramatischer vertikaler Abhänge und Felsnadeln, die jeweils eine kaleidoskopische Menagerie des Meereslebens offenbaren. In die Tiefe abfallende Hänge und Wände sind mit großen, leuchtend bunten Weichkorallenbäumen und Gorgonien in Rot, Orange, Rosa und Gelb bedeckt. Mit dramatischen Abhängen und einer Sichtweite von normalerweise über 75 Metern sind diese Orte ideal, um das große Ganze zu erfassen und bieten manchmal Freiwasserarten wie Schwarzflossen-Barrakudas, Meeresschildkröten und Adlerrochen.

Neben dramatischen Meereslandschaften gibt es auch eine Fülle kleinerer Funde. Ein Höhepunkt jeder Pelagian-Kreuzfahrt sind die zahlreichen Möglichkeiten, Zwergseepferdchen zu finden, da Tauchgänge in Gebieten durchgeführt werden, in denen drei der bekanntesten Arten leben: das Bargibant-, Denise- und Pontoh-Seepferdchen.

Schlammtauchen

Ein charakteristisches Element einer Pelagian-Reise ist das Schlammtauchen an der südöstlichen Seite der Insel Buton. Orte, die das Schlammtauchen verkörpern, sind Cheeky Beach, Banana Beach und In Between. Diese Orte weisen sanfte Abhänge von der Küste bis zu 100 Fuß Tiefe auf, mit einem wüstenähnlichen Boden, der hauptsächlich aus Sand und Kies besteht, der mit etwas leichtem Sediment bedeckt ist, das leicht durch ein falsch platziertes Boot aufgewirbelt werden kann. fein.

Garnelengrundel mit ihrem Garnelen-Mitbewohner

Für einen unerfahrenen Schlammtaucher könnte die Frage lauten: „Warum bin ich hier?“ – bis man anfängt zu sehen, was da ist! Die erste Sichtung könnte das gesprenkelte rote Gesicht eines reptilartigen Schlangenaals sein, das aus dem Sand ragt. Oder vielleicht ein Wunderpus Tintenfisch, auf einem Spaziergang. Bei näherem Hinsehen erkennt man Coleman-Garnelen auf Feuerigeln und außerirdisch anmutende Pfauenmantis-Garnelen, zusammen mit Garnelengrundeln, die mit ihren Mitbewohnern, den Alpheid-Garnelen, zusammenleben, die scheinbar die ganze Arbeit machen.

Tauchen an den Piers

Jedes anständige Schlammtauchziel sollte einen Pier-Tauchgang beinhalten, und in der Pasar Wajo Bay gibt es auf der Pelagian gleich drei davon: Asphalt Pier, New Pier und Magic Pier. Jeder hat seinen eigenen Charakter und seine eigenen Attraktionen.

Zu den Favoriten der Fans zählt Asphalt Pier. Taucher können rund um die Vorderseite des Piers und die Pfähle sicher nach Garnelengrundeln, Anglerfischen, Blatt-Drachenköpfen, robusten Geister- und Seenadeln und vielem mehr suchen.

Die Pfähle am New Pier sind ein großartiger Ort, um Blaumaal, Seenadeln und Stachelteufel-Drachenköpfe zu finden. Das angrenzende Trümmerfeld ist ein guter Ort zum Jagen nach Tintenfisch und Grundeln, die in Muscheln, Dosen und Flaschen Zuflucht suchen.

Orangefarbener Anglerfisch.

Und dann ist da noch Magic Pier. Während der Standort tagsüber produktiv sein kann, sind es die Stunden zwischen Dämmerung und Morgengrauen, die wirklich magisch sind. Neben dem berühmten Mandarinfisch beherbergt der Standort eine Menagerie von Wirbellosen von Tintenfischen und Blauringen Tintenfisch über Nacktschnecken bis hin zu Plattwürmern, aber auch Anglerfischen und Doppelfleck-Feuerfischen.

Riffe, Wände und Felsnadeln

Die dritte Etappe der Route der Pelagian zielt auf die korallenreichen Untiefen, Hänge und Steilhänge zwischen der Insel Wangi Wangi und Hoga. An vielen Stellen reichen die Riffprofile bis auf ein oder zwei Meter unter die Oberfläche, sodass Taucher problemlos mehrstufige Profile nutzen können, um ihre Grundzeiten von 70 Minuten oder mehr zu maximieren.

Tauchplatz Karang Kapota

Zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten rund um Wangi Wangi gehört auch das Komang Reef. Dieser langgestreckte Meereshügel ist voller lebendiger Weichkorallen und Schwämme, die von den Strömungen genährt werden und von einer Fülle von Fischen wimmeln, die bei Gezeiten ihren Höhepunkt erreichen. Ein weiterer Ort trägt den passenden Namen „Fish Market“, da er viele Fischschwärme anzieht, darunter einen ziemlich großen Schwarm Schwarzflossen-Barrakudas.

Die Pelagian hält an Orten am äußeren Rand der Reichweite von Tagesbooten, wie zum Beispiel den messerscharfen Tiefseebergen von Blade.

Auf dem Weg zu und von seiner Heimatbasis im Wakatobi Resort kann die Pelagian an Orten am äußeren Rand des Tagesbootbereichs anhalten, wie zum Beispiel an den Tiefseebergen von Blade. Diese ungewöhnliche Struktur besteht aus einer Reihe messerscharfer Spitzen, die parallel verlaufen und durch einen unteren Grat verbunden sind, der der gesamten Struktur das Aussehen einer gezackten Messerklinge verleiht.

Dies sind nur einige der vielen unvergesslichen Orte, die Taucher an Bord der Pelagian erleben werden. Und indem sie eine Kreuzfahrt mit einem Aufenthalt im Wakatobi Resort kombinieren, können die Gäste das Beste erleben, was Indonesien zu bieten hat.

„Wie immer enttäuscht der Standard auf der Pelagian nie. Das Tauchen war atemberaubend, die Crew ist einfach fantastisch, das Essen und der Service übertreffen jedes Mal die Erwartungen. So ein tolles Team. Ich werde ganz sicher bald eine weitere Reise auf der Pelagian buchen!“ ~ Simon Bowen

Wie Sie Ihre Reise auf der Pelagian mit einem Aufenthalt im Resort kombinieren können, erfahren Sie hier: indem Sie hier klicken

Um mehr über Pelagian und Wakatobi zu erfahren, senden Sie eine E-Mail direkt an ihre Büros: office@wakatobi.com

Oder absolvieren Sie eine Schnelle Reiseanfrage at Wakatobi-Website