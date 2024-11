Wakatobis Double Dip Taucherlebnis

Dies könnte der perfekte Tauchurlaub sein: Beginnen Sie mit einem Besuch in einem der berühmtesten Tauchresorts der Welt, wo Sie unberührte Korallenriffe erkunden und dabei tadellosen Service, erstklassiges Essen und erstklassige Unterkünfte genießen. Anschließend besteigen Sie eine luxuriöse Tauchyacht, die durch die Bandasee segelt, und besuchen Unterwasserlandschaften, die nur wenigen bekannt sind, während Sie den gleichen beispielhaften Service und die gleichen Annehmlichkeiten genießen, die Sie an Land hatten. Dieses Doppelerlebnis aus außergewöhnlichen Unterwassererlebnissen und Entspannung an Land ist exklusiv für Gäste von verfügbar. Wakatobi Tauchresort.

In Wakatobi dreht sich alles um die Riffe und die Art und Weise, wie man dort tauchen kann.

„Sehr hohe Standards sind auf der Pelagian die Norm. Das Tauchen war atemberaubend, die Crew ist einfach großartig, das Essen und der Service auf der Pelagian übertreffen jedes Mal die Erwartungen. Ich werde sicherlich bald eine weitere Reise buchen!“ ~ Simon Bowen, Oktober 2022

ES BEGINNT AUF BALI

Die Reisfelder, die sich über Bali erstrecken, sind ebenso interessant wie schön. Die meisten dieser Felder wurden von Hand angelegt, und zwar in Terrassenform, einer fast 2000 Jahre alten landwirtschaftlichen Methode.

Wakatobi ist der Inbegriff von „weg von allem“. Dieses idyllische Strandresort liegt auf einer kleinen Insel in den Gewässern der indonesischen Bandasee, weit weg vom Alltag. Obwohl es abgelegen ist, ist es überraschend einfach zu erreichen über die Direkte Charterflüge des Resorts und Concierge-Transferdienste.

Wenn Gäste landen bei Der internationale Flughafen von Bali, werden sie von Wakatobi-Vertretern empfangen, die sich um alle Details der Ankunft, Transfers und Übernachtungen kümmern. Das Wakatobi-Team kann auch Unterkünfte und Ausflüge für Gäste organisieren, die ein paar zusätzliche Tage auf Bali verbringen möchten, bevor sie nach Wakatobi aufbrechen. Am Morgen des Fluges nach Wakatobi warten die Gäste in einer VIP-Lounge, bevor sie ein großes Pendlerflugzeug besteigen, um bequem zum privaten Flugplatz von Wakatobi zu fliegen.

ENTSPANNUNG IM RESORT UND AUSSERGEWÖHNLICHES TAUCHEN

Wakatobis Double Dip Taucherlebnis 13

Wakatobi Tauchresort liegt in einem privaten Meeresschutzgebiet, das einige der unberührtesten und artenreichsten Korallenriffe der Welt beherbergt. Direkt vor dem Strand liegt das Hausriff, das zum besten Strandtauchplatz der Welt gekürt wurde. Taucher und Schnorchler können diesen riesigen Unterwassergarten Tag und Nacht erkunden. Jeden Tag bietet eine Flotte geräumiger, speziell angefertigter Tauchboote exklusiven Zugang zu mehr als drei Dutzend außergewöhnlichen Tauch- und Schnorchelplätzen. Aufmerksame Tauchführer bieten sowohl auf den Booten als auch unter Wasser einen Concierge-Service.

Riffleben in Wakatobi. Foto von Marco Fierli

„Das Tauchen in Wakatobi ist unschlagbar. Unberührte Riffe und jede Menge Leben überall. Dieser Ausflug hätte nicht besser sein können.“ ~ Michael und Barbara Mayfield, September 2022

An Land können die Gäste in traditionell gestalteten Bungalows in einem Kokosnusshain am Strand entspannen oder den Sonnenuntergang vom Deck einer Villa am Wasser aus genießen. Die Unterkünfte verbinden zeitlosen indonesischen Charme mit modernem Komfort und sorgen so für ein erholsames Urlaubserlebnis. Zu den Aktivitäten an Land gehören Wassersport, Wellnessangebote und Aktivitäten wie Inseltouren und indonesische Kochkurse.

Essen am Meer in Wakatobi

Wakatobi ist für seinen persönlichen Service auf höchstem Niveau und seine Küche bekannt. Das talentierte Küchenteam des Resorts hebt das kulinarische Erlebnis auf Gourmet-Niveau und serviert eine verlockende Mischung aus internationalen Klassikern und regionalen Angeboten sowie maßgeschneiderte Menüs für Gäste mit besonderen Ernährungswünschen. Das Personal kann ein privates Abendessen bei Kerzenschein am Strand oder ein spezielles Picknick-Mittagessen arrangieren. Das Resort bietet eine Reihe zusätzlicher Spezialservices wie private Tauch- und Schnorchelführer oder ganztägige Charterfahrten auf einem privaten Boot.

Drei der großen, geräumigen Tauchboote des Wakatobi Dive Resorts liegen zusammengepfercht am Steg.

Eine andere Art von Liveaboard

Die Luxus-Tauchyacht Pelagian von Wakatobi fährt vor dem Resort vorbei, das auch seinen Heimathafen bedient.

Die perfekte Ergänzung zu einem Aufenthalt im Wakatobi Resort ist eine Reise an Bord der Pelagian Tauchyacht. Von weitem betrachtet könnte dieses strahlend weiße 36-Meter-Schiff wie eines der privaten Vergnügungsschiffe aussehen, die die Kais glamouröser Häfen wie San Tropez oder Newport säumen. Und anders als die meisten Tauchboote, auf denen man auf einem Boot leben kann, ist die Pelagian nicht auf die Massen ausgerichtet und für maximal zehn Gäste ausgelegt. Dies ermöglicht eine komfortable, yachtähnliche Unterbringung, die eher einem Hotelzimmer als einer engen Kabine ähnelt. Zur zwölfköpfigen Besatzung gehören ein Chefkoch und Stewards, was ein gehobenes Speiseerlebnis und Fünf-Sterne-Service ermöglicht.

Zum Reiseplan der Pelagian gehört auch ein Besuch der Pasarwajo-Bucht auf der Insel Buton. An einem Tauchplatz namens Magic Pier bietet sich bei einem Tauchgang in der Abenddämmerung eine großartige Gelegenheit, Mandarinfische (Synchiropus splendidus) bei der Paarung zu fotografieren. Foto von Walt Stearns

Aber obwohl die geräumigen Kabinen und Gemeinschaftsräume die Innenausstattung einer gehobenen Yacht aufweisen, ist die Pelagian vor allem ein Tauchboot. Das Schiff kreuzt einen breiten Streifen des Wakatobi-Archipels und wagt sich in den südlichen Teil der Insel Buton. Siebentägige Reiserouten und saisonale 10-tägige Reisen führen zu einer Vielzahl von Unterwasserumgebungen, von den Wänden von Karang Kaledupa und Karang Kapota bis zu den außergewöhnlichen Möglichkeiten zum Schlammtauchen in der Pasarwajo-Bucht der Insel Buton. Die Route der Pelagian führt auch an den südwestlichen Rändern der Inseln Wangi Wangi und Kaledupa vorbei und bietet eine weitere Runde großartiger Riffe, dramatischer vertikaler Abhänge und Felsnadeln, die jeweils eine kaleidoskopische Menagerie des Meereslebens offenbaren.

Salon der Pelagian Dive Yacht Pelagian-Master-Kabine Pelagian Galeere (Küche) Taucher rüsten eines der beiden 18 Fuß/5.5 m langen Schlauchboote mit Festrumpf der Pelagian aus.

Die Tauchaktivitäten werden von zwei speziell angefertigten Tauchbooten aus durchgeführt, wobei die Besatzung die gesamte Ausrüstung verwaltet. Die Tauchgänge werden von einem der erfahrenen Guides von Wakatobi geleitet, die auf Anfrage oder bei Bedarf Unterstützung im Wasser leisten und Experten darin sind, seltene Meeresobjekte zu finden. Da die Tauchgänge entweder in seichtem Schlamm oder an Strukturen mit deutlichen vertikalen Reliefs durchgeführt werden, die sich ideal für mehrstufige Profile eignen, beträgt die Grundzeit normalerweise mehr als 70 Minuten und der Zeitplan sieht bis zu vier Tauchgänge pro Tag vor, einschließlich Nachttauchgängen.

HERSTELLEN DER VERBINDUNG

Da alle Pelagian-Kreuzfahrten im Wakatobi Resort beginnen und enden, ist die Verbindung von Land- und Seerouten problemlos möglich. Flüge von Bali kommen normalerweise vor Mittag im Resort an., sodass die Resortgäste ausreichend Zeit haben, ihr Mittagessen zu genießen, sich einzurichten und vor dem Abendessen ihren ersten Tauchgang der Reise zu machen. Taucher, die direkt an Bord der Pelagian gehen, haben auch die Möglichkeit, sich zu entspannen und ihr Mittagessen im Speisesaal am Strand zu genießen, während das Personal sie überführt Gepäck und Tauchausrüstung in Kabinen und Schließfächer. Am frühen Nachmittag ist alles an seinem Platz und die Pelagian legt zu einem örtlichen Riff ab, wo die Gäste einen Check-out-Tauchgang durchführen können, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Aber selbst dieser erste Tauchgang dauert oft 70 Minuten oder länger und gibt den Ton für die kommende Woche an.

Wenn die Pelagian am Ende jeder Kreuzfahrt wieder am Dock von Wakatobi ankommt, können die abreisenden Gäste sich entspannen und die Annehmlichkeiten des Resorts genießen, bevor sie den Nachmittagsflug nehmen. Gäste, die zum Resort wechseln, können weiter Grundzeit sammeln, indem sie auf ein Boot am späten Vormittag oder Nachmittag springen oder einen Tauchgang am Hausriff machen. Bei all diesen Transfers müssen sich die Gäste nie um das Umsteigen kümmern. Gepäck oder Ausrüstung, denn das Personal von Wakatobi kümmert sich um alle Details, nimmt Ihnen den Reisestress ab und lässt Ihnen nur die Entspannung.

Möchten Sie Ihr eigenes Wakatobi Double Dip-Urlaubserlebnis gestalten? Besuchen Sie wakatobi.com, wo Sie eine schnelle Reiseanfrage ausfüllen und mit der Planung Ihrer Reise beginnen können.

