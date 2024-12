Dunia Baru, Nummer 35 auf Wakatobi TauchresortDie Liste der Tauchplätze steht stolz auf einer „Top Ten“-Liste, weil diejenigen, die es kennen lernen, es als ein Riff betrachten, das einem anderen Fanfavoriten fast ebenbürtig ist Die Zoo. Das liegt daran, dass dieser Ort in der Nähe des Resorts liegt und eine ähnliche Topografie wie der Zoo aufweist, mit einem mit harten Korallen bedeckten, abfallenden Profil, das zu einer Sandplattform führt, bevor es in 20 Metern Tiefe wieder an einer Wand abfällt. Dunia Baru hat eine „Ahh-Atmosphäre“, wo Taucher lange, mehrstufige Profile in mittleren Tiefen genießen können, während sie eine vielfältige und faszinierende Sammlung von Meereslebewesen entdecken.

Nur wenige Minuten vom Anlegesteg des Wakatobi Dive Resort entfernt bietet Dunia Baru ein herrliches Hartkorallenriff mit einem abfallenden Profil, das zu einer sandigen Plattform führt, bevor es 20 Meter (70 Fuß) an einer Wand wieder abfällt.

Die Tauchgänge beginnen mit einem Abstieg vom Liegeplatz auf eine Tiefe von 12 Metern (40 Fuß), wo ein Sandboden von Korallenköpfen in der Mitte des Reliefs unterbrochen wird. Der Hang über der Anlegestelle geht in korallenbedeckte Felsen über und der Oberlauf wird von einem Hirschhorn- und Fingerkorallenwald dominiert, der bis in Schnorcheltiefen reicht. Die meisten Taucher bewahren die Spitze des Abhangs für die Entgasung am Ende des Tauchgangs auf, aber Fotografen machen sich manchmal auch auf den Weg zu den Hirschgeweihen, um die zahlreichen Arten von Kardinalbarschen aufzuspüren, die zwischen den Zweigen lauern, darunter die begehrteste, der Pyjama Kardinalbarsch.

Dieses Paar Pyjama-Kardinalbarsche (Sphaeramia nematoptera) gehört zu den zahlreichen Riffbarscharten, die man in Dunia Baru sehen kann.

Der Pyjama-Kardinalbarsch ist der Favorit der Fotografen, da er eines der hellsten und ungewöhnlichsten Farbmuster aller Fische am Riff aufweist. Die auffälligen rot-orangefarbenen Augen des Fisches heben sich von einem grünlich-gelben Gesicht ab, das in der Mitte des Körpers abrupt in einen silbernen Hinterteil übergeht, der mit tiefroten Flecken geschmückt ist. Dieses ungewöhnliche Farbmuster erweckt den Eindruck eines Schläfers mit trüben Augen und gepunkteten Pyjamahosen – was angesichts der Tatsache, dass diese Fische nachtaktive Nahrungssuche sind, eine passende Analogie ist.

Taucher, die vom Liegeplatz aus dem Hang folgen, werden eine Fülle weiterer interessanter Themen vorfinden. Sandflecken sind übersät mit den Höhlen von Garnelengrundeln und ihrem zusammenlebenden Krebstierpartner. Es ist eine gute Unterhaltung, diesen fleißigen kleinen Garnelen dabei zuzusehen, wie sie den gemeinsamen Bau ausheben.

Garnelengrundeln sorgen mit ihrem mit ihnen zusammenlebenden Krebstierpartner für gute Unterhaltung, wobei die fleißige kleine Garnele die ganze Arbeit beim Ausheben ihres gemeinsamen Baus übernimmt, während die Garnelengrundel kaum etwas bis gar nichts tut, außer nach Gefahren Ausschau zu halten.

Ein Abstecher zu den Schutthaufen am Nordrand des Geländes in bis zu 20 Metern Tiefe bietet die Möglichkeit, auf Lippfischjagd zu gehen. Wird oft als einer der „heiligen Gral“ der Makrotechnik angesehen FotografieDiese prächtig geschmückten Fische können für Unterwasserfotografen eine ziemliche Herausforderung darstellen, da sie für ein Porträt selten lange genug stillhalten.

Lippfische und Papageienfische kommen regelmäßig vorbei, ebenso gelegentlich der Karettschildkröte oder die Grüne Meeresschildkröte. Dunia Baru hat auch eine Menge farbenfroher Nacktschnecken und ist einer der besten Orte im Wakatobi Marine Preserve, um nach regenbogenfarbenen Plattwürmern Ausschau zu halten.

An dieser Stelle leben auch Fangschreckenkrebse, die im Sand kunstvolle unterirdische Kammern bauen. Obwohl sie manchmal bei Tageslicht auftauchen, werden diese außerweltlichen Lebewesen häufiger bei Nachttauchgängen gesehen. Und Dunia Baru ist ein beliebter Ort zum Tauchen nach Einbruch der Dunkelheit, da es nur eine kurze Bootsfahrt vom Resort entfernt liegt und nur minimale Strömungen aufweist. Nachdem die Sonne untergegangen ist, taucht eine ganz neue Gruppe von Charakteren auf, um Taucher mit etwas zu begeistern, das viele Besucher dieser Seite als einen ihrer neuen Favoriten bezeichnen.

Alles in allem ist Dunia Baru ein großartiger Tauchgang mit einer großartigen Mischung aus wunderschönen Hartkorallen, einem tiefen Abhang und einzigartigen Meereslebewesen. Aber vergessen Sie nicht, Wakatobi hat über 50 andere benannte Tauchplätze, die einen Besuch wert sind, was es zu einem Paradies für Fotografen macht, wo Sie alles tun können, von der Verfeinerung Ihrer Fähigkeiten bis hin zum Hinzufügen neuer und aufregender Bilder – sei es Weitwinkel, Makro oder beides – zu Ihrem für Ihre privaten Foto Bibliothek.

Um mehr über Wakatobi zu erfahren, besuchen Sie Wakatobi-Website oder Wakatobi Dive Resort's Blogseite, Wakatobi Fließen.

Foto Credits: Walt Stearns