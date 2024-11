Wakatobis fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Taucher tauchen an einem der vielen Steilwand-Tauchplätze in Wakatobi ab.

Kleine Dinge sind in Wakatobi eine große Attraktion.

Die unberührten Riffe von Wakatobi beherbergen eine erstaunliche Sammlung kleiner und farbenfroher Meereslebewesen, sehr zur Freude von Tierbeobachtern und Makrofotografen. Fotografie Enthusiasten.

Die Tauchführer von Wakatobi sind Experten darin, diese kleinen Schätze zu finden und darauf hinzuweisen, aber Sie können auch selbst ziemlich erfolgreich auf die Suche nach Lebewesen gehen – Sie müssen nur wissen, wo Sie suchen müssen.

Nemos Mitbewohner

Flase-Clown-Anemonenfische mit ihrer Wirtsanemone.

Suchen Sie eine Seeanemone und Sie werden wahrscheinlich auf einige von Nemos Cousins ​​stoßen, die mit ihm zusammenleben. Nachdem Sie einige obligatorische Fotos dieser farbenfrohen Clownfische geschossen haben, bleiben Sie noch ein wenig und werfen Sie einen genaueren Blick auf die wellenförmigen Tentakeln.

Ein Paar Porzellankrabben (Familie Porcellanidae) auf einer Anemone.

Während Sie höchstwahrscheinlich eine oder zwei Porzellankrabben (Familie Porcellanidae) finden, könnten Sie auch zufällig auf eine Harlekin-Krabbe (Lissocarcinus laevis) stoßen, die gerade auf der Suche nach Essensresten von den Abendessensresten ihres Wirts ist.

Harlekinkrabbe (Lissocarcinus laevis)

Im Austausch für kostenlose Mahlzeiten und den Schutz, den die Tentakeln der Anemone bieten, leisten diese Krabben auch den wertvollen Dienst, überschüssigen Schleim und abgestorbenes Gewebe vom Körper der Anemone zu entfernen.

Und dann sind da noch die Garnelen. Anemonen beherbergen eine bunte Sammlung kryptischer Krebstiere. Da wäre zum Beispiel die Weißpunkt-Anemonengarnele (Periclimenes brevicarpalis), die auch als Pracht-Anemonengarnele, Pfauenschwanzgarnele und Clown-Anemonengarnele bekannt ist, und die wunderschöne, aber unglücklich benannte Scharlach-Putzergarnele (Lysmata amboinensis), um nur einige zu nennen.

Weißpunkt-Anemonengarnele (Periclimenes brevicarpalis), auch Pfauenschwanz-Anemonengarnele genannt.

Scharlachrote Stinktierputzergarnele (Lysmata amboinensis), auch Scarlet Lady und Scharlachrote Streifenputzergarnele genannt.

Eine Squat-Garnele (Thor amboinensis), auch Sexy-Garnele genannt, da sie oft mit dem Schwanz wedelt.

Ein beliebter Fund ist die sexy Anemonengarnele (Thor amboinensis) – so benannt nach dem suggestiven Schwingen ihres Schwanzes, das die wellenförmige Bewegung der Tentakeln der Anemone nachahmt.

Fan Favoriten

Gorgonien sind ein allgegenwärtiger Anblick an den Wänden und Außenriffen von Wakatobi. Diese abgeflachten Weichkorallen strecken verzweigte Netzwerke aus Polypen aus, um ein Sammelsurium an strömungsgetriebenem Plankton zu ernten. Und sie sind nicht die einzigen, die darauf warten, dieses sich bewegende Festmahl aus winzigen Snacks zu genießen. Gorgonien sind der Ort, an dem man einige der prächtigsten Miniaturen von Wakatobi finden kann – die Zwergseepferdchen. Diese kleinen Kerle können sich so gut verstecken, dass sie der Wissenschaft bis vor wenigen Jahren unbekannt blieben.

Bargibant-Zwergseepferdchen (Hippocampus bargibanti)

Pontohs Zwerg-Seepferdchen (Hippocampus pontohi)

Bis heute sind sieben Arten von Zwergseepferdchen im Meer bekannt, von denen fünf auf den Gorgonien von Wakatobi zu finden sind. Man braucht ein scharfes Auge, um ein Zwergseepferdchen zu finden, und sie werden oft nicht größer als ein menschlicher Fingernagel und haben eine ausgezeichnete Tarnung, die ihnen hilft, sich unter ihren Wirt zu mischen. Die gute Nachricht ist, dass Zwergseepferdchen in der Nähe ihres Zuhauses bleiben und ihr ganzes Leben auf derselben Gorgonie verbringen können. Bitten Sie einfach einen Tauchführer um Hilfe, und er kann Sie wahrscheinlich zum richtigen Ast führen.

Raubtiere im Perpetuum Mobile

Gorgonien sind ein beliebter Aufenthaltsort des Langnasen-Büschelbarsches (Oxycirrhites typus). Das charakteristische rot-weiße Schraffurmuster dieses scharfäugigen kleinen Raubtiers macht ihn zu einem beliebten Motiv für Unterwasserfotografen. Obwohl sie eine Größe von drei bis vier Zoll erreichen können, sind Büschelbarsche oft schwer zu entdecken, da ihr Farbmuster perfekt mit den verschlungenen Zweigen einer roten oder orangefarbenen Gorgonie harmoniert. Halten Sie Ausschau, denn es wird nicht lange dauern, bis ein Büschelbarsch seinen Standort verrät.

Langnasen-Büschelbarsche (Oxycirrhites typus) sind auf Gorgonien und schwarzen Korallenbäumen zu finden.

Anders als die meisten Lauerjäger ist der Korallenbarsch ein Jäger, der ständig in Bewegung ist und oft nur für eine kurze Zeit innehält, bevor er sich auf die Suche nach Beute zum nächsten Ort begibt. Eine erfolgreiche Strategie zum Beobachten und Fotografieren eines Korallenbarsches besteht darin, die letzte bekannte Position des Fisches zu bestimmen und abzuwarten. Korallenbarsche kehren regelmäßig zu ihren bevorzugten Lauerplätzen zurück, und dann können Sie den Schnappschuss machen. Versuchen Sie nur nicht, zu nahe zu kommen, sonst ist er im Nu verschwunden.

Verkabelt

Möglicherweise müssen Sie etwas tiefer tauchen, um einen Seegrundel (Gattung: Bryaninops) zu sehen, da er fast ausschließlich auf einer Art schwarzer Drahtkoralle zu finden ist, die etwas Tiefe bevorzugt. Sie suchen also nicht nur bei schlechten Lichtverhältnissen, sondern auch nach einem kleinen und oft stationären Fisch, der fast unsichtbar ist. Seegrundeln haben durchsichtige Körper, die das Umgebungslicht filtern, um sie an die Farbe ihrer Umgebung anzupassen, und ihr Rumpf weist horizontale Balken auf, die die hervorstehenden Polypen ihres Korallenbarsches nachahmen. Zu den weiteren Anpassungen gehören tief an der Körperunterseite angebrachte Kiemen für minimale Sicht auf das Becken Zwecke Sie haben die Form von Saugnäpfen, um sich an ihrem Wirt festzuhalten, und große Augen, um jede vorbeiziehende Mahlzeit zu erkennen.

Seegrundel (Gattung: Bryaninops umfasst etwa 16 verschiedene Arten)

Wenn Sie eine Meerpeitschengrundel gefunden haben, kann es zu einem Versteckspiel kommen. Ihr scharfes Sehvermögen macht sie auf Ihre Annäherung aufmerksam, woraufhin sie sich wahrscheinlich auf die andere Seite ihres Astes begeben, um nicht entdeckt zu werden. Dieses Spiel kann eine Weile andauern, während sie herumflitzen, um den Ast zwischen sich und jedem blasenverlangsamenden Eindringling zu halten. Bei einem Nachttauchgang haben Sie vielleicht mehr Glück, da sie sich nach Einbruch der Dunkelheit etwas weniger bewegen. Wenn Sie eine Grundel gefunden haben, suchen Sie nach einer anderen, da diese Fische oft Paarungspaare bilden. Wenn diese Fische im Elternmodus sind, legen sie ein Gelege Eier auf einem toten Teil der Koralle ab, und einer der Eltern hält Wache. Wenn Sie die Eier finden, werden Sie wahrscheinlich auch die Grundeln finden.

Fässer mit Haaren

Ein kleiner Fund in Wakatobi, der nicht viel Suchen erfordert, ist der rosafarbene, haarige Hummer (Lauriea siagiani), auch Feenkrabbe genannt. Dieses kleine Krustentier – das technisch gesehen weder ein Hummer noch eine Krabbe ist – bewohnt einen riesigen Fassschwamm. Suchen Sie einen Schwamm, schauen Sie auf seine Unterseite und Sie werden wahrscheinlich eines dieser zierlichen Geschöpfe entdecken. Gehen Sie aber langsam vor, da sie sich bei einer wahrgenommenen Bedrohung verstecken könnten.

Die lilafarbene Steinhummerart (Lauriea siagiani) ist ein häufiger Bewohner großer Fassschwämme.

Tatsächlich gibt es in Wakatobi eine Reihe von Arten von gedrungenen Hummern, aber die rosahaarigen sind die fotogenen Favoriten. Ihre halbdurchsichtige Körperpanzerung schimmert im Licht perlmuttartig, während die zarte Beschaffenheit ihres Körpers durch ein Fell aus feinem weißen Haar, das mehr als dekorativ ist, zusätzlich betont wird. Rosahaarige, gedrungene Hummer sind Planktonfresser, und ihr Haarkleid sammelt herumtreibende Brocken, die dann von den hervorstehenden Filamenten zu einer Mahlzeit geputzt werden.

Die Seelilienkrabbe ist eine enge Verwandtschaft mit dem Haarigen Langusten und eigentlich eine andere Art von Langusten, die zum Genie Allogalathea gehört.

Wenn Sie die Fassschwämme nach haarigen Hummern absuchen, vergessen Sie nicht, die Seelilien zu beobachten, die oft oben sitzen. Unten, wo die Seelilien am Schwamm befestigt sind, befindet sich ein enger Verwandter der haarigen Hummer, die Seelilienkrabbe, eine weitere Art von Hummer, die zur Gattung Allogalathea gehört. Das Faszinierende an diesen kleinen Krebstieren ist, dass ihre Körperfärbung oft genau der ihres Wirtes entspricht, sodass sie sich perfekt einfügen können.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der fantastischen und faszinierenden Unterwasserwelt, die Sie in Wakatobi entdecken können. Taucher und Schnorchler haben hier exklusiven Zugang zu einem der am besten geschützten und artenreichsten Korallenriff-Ökosysteme der Welt.

