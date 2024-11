Wakatobis Turkey Beach – Tauchplatz Nr. 1

Wenn es an Wakatobis Tauchplatz Turkey Beach nicht um Truthähne geht, worum geht es dann?

Zu den Sehenswürdigkeiten, die Sie am Turkey Beach sehen werden, gehören unter anderem große Weißgefleckte Kugelfische (Arothron hispidus), Goldspate (Platax boersii) und natürlich Grüne Meeresschildkröten (Chelonia mydas).

Schauen Sie sich eine Karte von Wakatobi's Reefs und Sie werden feststellen, dass der Tauchplatz Turkey Beach als Nr. 1 aufgeführt ist. Das macht Sinn, denn — abgesehen von der Hausriff — es ist einer der beiden am nächsten zum Anlegesteg des Resorts gelegenen benannten Orte. Wie nah ist es? Wenn Sie bei Ihrem Morgenkaffee im Restaurant am Meer von Wakatobi sitzen und über das Wasser blicken würden, würden Sie direkt auf den Anfang des Wassers blicken.

Gäste, die in Wakatobis neuen Turtle Beach Bungalows übernachten, können diesen Ort von ihrer Veranda aus ebenfalls sehen, da er sich am südlichen Rand des Resortgeländes befindet. Wie der Name schon sagt, gibt es entlang der Küste einen weißen Sandstrand und dies ist ein beliebter Ort für Familien, die einen kinderfreundlichen Ort zum Schwimmen oder Schnorcheln suchen.

Wakatobis Tauchplatz Turkey Beach ist eine Fortsetzung des gleichen Riffsystems, das das Hausriff mit seinen komplett korallenbedeckten Riffhängen und senkrechten Wänden bildet.

Aus der Sicht eines Tauchers und Schnorchelers ist Turkey Beach eigentlich eine Fortsetzung desselben Riffsystems, das das Hausriff bildet. Die Küstenregion, die weitaus größer ist als das Hausriff, wird von einer weiten Fläche von 1 bis 3 Meter tiefen Seegraswiesen dominiert. Weiter außen verändert das Plateau seine Zusammensetzung und wird zu einem üppigen und lebendigen Korallenriff, das ähnlich abrupt in die Tiefe abfällt, jedoch einige subtile Unterschiede in seiner Topografie aufweist.

Anstatt ein nahezu vertikales Profil zu haben, das durchgängig verläuft, ändert die Riffwand regelmäßig ihr Tempo von einer Wand zu einem steilen Abhang und wieder zurück. Wenn Sie sich an der Wand entlang bewegen, finden Sie ein Wunderland aus Hart- und Weichkorallen sowie Schwämmen, vom oberen Ende des Riffs (in einer Tiefe von 2 bis 3 Metern) bis über die 50-Meter-Marke hinaus.

Ein Schwarm großstacheliger Glasfische sucht Zuflucht unter einer Tischkoralle.

Wenn die Strömung ihren Höhepunkt erreicht, versammeln sich Fischschwärme zum Fressen in der Nähe des Riffkamms. Dazwischen huschen bunte Fahnenbarsche und Füsiliere umher und versuchen, eine Mahlzeit zu fangen, ohne selbst eine zu werden. Sie können jederzeit auf einen oder zwei vorbeiziehende Adlerrochen oder einen wandernden Schwarm Buckelkopf-Papageifische stoßen. Ein genauerer Blick in die Falten und Spalten des Riffs offenbart eine große Vielfalt an Krebstieren und anderen Wirbellosen.

Turkey Beach gilt als einer der besten Orte im Meeresschutzgebiet Wakatobi, um Schildkröten zu finden.

Die Grüne Meeresschildkröte (Chelonia mydas) hat sich zum Nickerchen am Riff von Turkey Beach niedergelassen.

Zu dieser Vielfalt an Meereslebewesen kommt noch hinzu, dass das meiste Gelände mit flachen Überhängen und Unterspülungen übersät ist, die den vielen dort heimischen Grünen Meeresschildkröten gemütliche Plätze für ein Nickerchen bieten. Tatsächlich gilt Turkey Beach als einer der besten Orte im Meeresschutzgebiet Wakatobi, um Schildkröten zu finden. Tag und Nacht treffen Taucher auf eine gesunde Population von Grünen Meeresschildkröten. Bei Flut kommen sie ins Flachwasser, um Seegras zu knabbern, und an tieferen Hängen können sich ihnen ein paar Karettschildkröten anschließen, die an Schwämmen knabbern.

Angesichts der Anzahl der an diesem Ort gefundenen Schildkröten fragen Sie sich vielleicht, warum er nicht Turtle Beach genannt wurde. Die Antwort hat mit der Mehrsprachigkeit der Gäste von Wakatobi zu tun. In den Anfangstagen des Resorts war ein Gast aus Deutschland von den vielen Meeresschildkröten, die er während eines Tauchgangs sah, fasziniert, hatte aber auch einige Schwierigkeiten, das englische Wort „Turtle“ zu verstehen, und bezeichnete sie fälschlicherweise als „Turkeys“. Von da an blieb der Name Turkey Beach bestehen.

Taucher kreuzt entlang eines der senkrechteren Profile am Wakatobi-Tauchplatz Turkey Beach.

Ähnlich wie am Hausriff können die Strömungen am Turkey Beach in Stärke und Richtung schwanken und je nach Gezeitenzyklus sowohl nach Norden als auch nach Süden fließen. Aus diesem Grund gibt es an diesem Ort keine Festmacherboje und alle Tauchgänge werden als Driften durchgeführt. Je nach Stärke der Strömung können die Tauchpläne eine sanfte Drift beinhalten oder spannender werden.

Zusätzlich zu den regelmäßigen Besuchen der Tauchboote des Resorts wird Turkey Beach von den Taxibooten des Wakatobi angefahren. Wenn die Strömung nach Norden fließt, können Taucher eine fünfminütige Taxibootfahrt zum Tauchplatz unternehmen und dann einen ausgedehnten Strömungstauchgang genießen, der sie zurück zum Anlegesteg des Resorts bringt.

Aufgrund seiner Nähe zum Resort und seines Angebots ist Turkey Beach einer der beliebtesten Nachttauchplätze in Wakatobi. Nach Einbruch der Dunkelheit finden Sie die Schildkröten wahrscheinlich schlafend unter einem Felsvorsprung. Sie werden auch die üblichen nachtaktiven Tiere finden, darunter jagende Rotfeuerfische, Tintenfisch Sie gleiten zwischen den Korallen umher, Tintenfische sind auf Patrouille, Papageienfische haben sich in ihren Schleimkokons eingekuschelt und alle möglichen Krabben huschen umher.

Ob bei Tag oder bei Nacht, ein Tauchgang am Turkey Beach ist ein lohnendes Erlebnis und es bleibt einer der beliebtesten Tauchplätze von Wakatobi.

