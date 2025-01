Wakatobis Wall-to-Wall-Paradies

Wenn Sie Steilwandtauchen mögen, finden Sie in Wakatobi ein Paradies von Wand zu Wand

Egal, wie oft Sie es schon erlebt haben, der erste Moment, wenn Sie den Rand einer steilen Unterwasserwand erreichen, wird immer ein Nervenkitzel sein. In der einen Sekunde schwimmen Sie mit Flossen durch ein flaches Korallenriff, in der nächsten schweben Sie über dem Rand des Abgrunds. Dieser topografische Kontrast ist im Wakatobi Dive Resort besonders ausgeprägt, wo viele der Tauchplätze steile Wände umfassen, die in sehr geringer Tiefe beginnen – einige sind weniger als 10 Fuß tief und stürzen vertikal in Tiefen ab, die weit über die akzeptierten Grenzen des Sporttauchens hinausgehen. Begleiten Sie uns bei diesem virtuellen vertikalen Wandflug-Tauchabenteuer.

Hinter der Riffspitze von Wakatobis berühmtem Hausriff liegt eine steile Wand, die mit einer bunten Vielfalt an Hart- und Weichkorallen, Gorgonien, Schwämmen und Manteltieren bedeckt ist.

Over the Edge

Tauchboot am Rand der Wand. Es ist ein atemberaubender Anblick, wenn sich das Tauchboot einer von Wakatobis Wänden nähert und der Bug über einem Korallenriff schwebt, das zum Greifen nah scheint. Foto von Didi Lotze

Der Kapitän des Tauchboots manövriert das Boot vorsichtig nahe an die Riffkante heran. Das Morgenlicht dringt durch die ruhige Wasseroberfläche und bietet einen dramatischen Blick auf das, was darunter liegt. Der Kontrast zwischen dem tiefen, hypnotischen Blau des Ozeans und dem plötzlichen Anstieg des Riffkamms, der flach genug aussieht, um darin zu stehen, ist atemberaubend. Wenn Sie über die Seite blicken, können Sie einem großen Teil der steilen Wand ein gutes Stück weit durch das kristallklare Wasser folgen.

Eine letzte Überprüfung der Ausrüstung und einen Riesenschritt später werden Sie mit einem flachen Bereich über Ihnen und einem tiefen Bereich unter Ihnen konfrontiert, während Sie mit einer subtilen Entlüftung Ihres BCD mit dem Abstieg beginnen. Unterwegs fällt Ihnen eine große, farbenfrohe jadegrüne Anemone mit ihren vielen Clownfischen am Rand der Wand auf, aber sie können warten. Jetzt ist es Zeit, den Keller zu besuchen. Flankiert von Ihrem Kumpel und Ihrem Tauchführer steigen Sie drei in Formation ab wie Fallschirmspringer im freien Fall in Zeitlupe. In gemächlichem Tempo reisen Sie TauchcomputerDie Tiefenmessungen erreichen inzwischen dreistellige Werte, während sich die Landschaft gleichzeitig dramatisch verändert hat.

Tauchen Sie ein in diese Schattenwelt und nehmen Sie wundersame Erscheinungen an.

Hier unten, geschützt vor Oberflächenwellen und Sturmfluten, wird alles größer. Die Wandfläche ist übersät mit Hainen aus übergroßen Weichkorallenbäumen und Gorgonien, die breiter sind als doppelt so groß wie Ihre ausgestreckten Arme. Schwämme in dieser schattigen Welt nehmen immer seltsamere Ausmaße an, wie Fassschwämme, die viel größer geworden sind als ein echtes Fass. Sie wünschten, Sie hätten heute Morgen Weitwinkelaufnahmen gemacht, aber andererseits gibt es mehr Wände, als Sie zählen können, und natürlich gibt es einige rätselhafte Lebewesen, die in den Spalten der Wand Schutz suchen.

Taucher mit roten Gorgonien und Peitschenkorallen. Pinki's Wall liegt an der Westseite des Sawa-Riffsystems und zeichnet sich durch riesige Fassschwämme und große Gorgonien aus, die auf den Felsvorsprüngen wachsen und eine Vielzahl von Lebewesen beherbergen.

Machen Sie eine schnelle virtuelle Reise auf einigen von Wakatobis Mauern Hier

Es gibt auch mehrere Fischarten, die Sie bei einigen der flacheren Tauchgänge nicht bemerkt haben, wie Fahnenbarsche und Basslets mit gestreiften Markierungen oder fleckigen Farbmustern in lebhaften Farbtönen, die fast elektrisiert wirken. Eine Explosion von Bewegung und Farbe fällt Ihnen ins Auge. Es ist ein kleiner orange-rosa Fisch, der sich in der Nähe der Wand aufhält und dann regelmäßig in offenes Wasser, es flackert Zwecke und scheint einen noch helleren Orange-, Rosa- und Lilaton anzunehmen. Wenn Sie sich an ein Briefing vor dem Tauchgang erinnern, erkennen Sie, dass es sich um einen männlichen Lippfisch handelt, der darauf aus ist, die Aufmerksamkeit eines potenziellen Partners auf sich zu ziehen.

Eine Tauchführerin aus Wakatobi zieht Ihre Aufmerksamkeit mit einer „Komm herüber“-Bewegung auf sich. Sie schwebt in der Nähe einer großen Gorgonie und zeigt auf etwas, das aussieht wie, nun ja, weitere Zweige der Gorgonie. Sie schauen. Dann schauen Sie genauer hin. Nichts. Dann sehen Sie es endlich: ein winziges Seepferdchen, klein genug, um über Ihren Fingernagel zu passen, mit einer Farbe und Textur, die die seines Gorgonienwirts perfekt nachahmt. Es sei Ihnen verziehen, dass Sie dieses winzige Geschöpf nicht gesehen haben. Die Tarnung des Zwergseepferdchens ist so perfekt, dass Wissenschaftler die meisten Arten erst nach dem Jahr 2000 entdeckten.

Der Anblick eines perfekt getarnten Zwergseepferdchens ist ein Anblick, den man selten vergisst. Dieser kleine Kerl wurde am Fan 38 East fotografiert, einer charakteristischen Wakatobi-Mauer, die für ihre vielen, vielen Seefächer bekannt ist.

Ihre fotografischen Bemühungen, den kleinen Kerl einzufangen, fangen an, das Beste aus Ihnen herauszuholen, während Sie versuchen, ruhig zu bleiben, obwohl sich scheinbar nichts unter Ihnen befindet. Doch bevor es zu Frustrationen kommen kann, greift Ihr Guide ein und fungiert als menschliches Stativ. Mit einer Hand fest an einem leblosen Steinstück festgehalten, mit der anderen unter dem Arm oder an der Oberseite Ihres Aquariums, wird die Aufgabe plötzlich einfach. Klicken Sie auf den Auslöser und Sie haben ihn. Während Sie sich glücklich schätzen, einen gesehen zu haben, denken Sie daran, Ihrem Tauchguide sowohl für seine scharfen Augen als auch für seine stetige Unterstützung zu danken.

Mittelmaß: Besuch der alten Küste von Wakatobi

Die Zeit scheint stillzustehen, während Sie bewegungslos neben der hoch aufragenden Wand stehen. Aber die Stickstoffuhr läuft und es gibt noch viel mehr zu sehen. Ihr Guide führt Sie langsam nach oben in mittlere Tiefen, wo die Wand von einem ausgedehnten Netzwerk schattenreicher Unterspülungen und Höhlen übersät ist. Bei einer Abendpräsentation im Longhouse vor ein paar Nächten erklärte der Leiter des Tauchzentrums, dass Teile der Wand in diesem Tiefenbereich vor Tausenden von Jahren durch Wellenbewegungen geformt wurden, als der Meeresspiegel noch niedriger war.

In einer Tiefe von etwa 100 Fuß (30.5 Metern) stoßen Taucher an der Seite der Wand häufig auf Überhänge und Felsvorsprünge, die vor Tausenden von Jahren durch die Bewegung des Wellengangs geformt wurden, als der Meeresspiegel niedriger war.

Diese uralten Erosionen bieten heute einer Vielzahl zurückgezogen lebender Lebewesen Schutz, was durch eine vorsichtige Annäherung und den umsichtigen Einsatz einer kleinen Tauchlampe entdeckt werden kann. Die verräterischen Antennen von Hummern ragen aus einer Felsspalte hervor, in einer weiteren Vertiefung ist eine grüne Schildkröte zu sehen.

Nachfüllen, wenn nicht

Wenn wir immer flacher werden und eine Tiefe erreichen, bei der die meisten für einen Sicherheitsstopp bleiben würden, ist der Tauchgang noch lange nicht vorbei. Ein kurzer Blick auf Ihre ComputerDas Display zeigt an, dass Ihre verbleibende Nullzeit noch nicht einmal einstellige Werte erreicht hat. Ihr Druckmesser zeigt, dass Sie noch eine komfortable Reserve haben, um weiterzumachen und das Beste aus Wakatobis 70-Minuten-Profilen herauszuholen.

Das Aufsteigen in geringere Tiefen bedeutet mehr Sonnenlicht, da das Riff beginnt, ein anderes Aussehen anzunehmen. Foto von Walt Stearns

Sie nutzen also die letzten zehn bis 15 Minuten, um das mit Korallen bedeckte flache Plateau des Riffs zu erkunden. Zurück oben sieht das Riff im starken Sonnenlicht anders aus. Die großen roten und orangefarbenen Gorgonien und Gorgonien werden durch Flecken aus Lederkorallen und komplizierten Formationen aus Platten- und Tischkorallen ersetzt. Bei fast extrem niedrigem Wasserstand ragen die Korallen fast an die Oberfläche und ihre Spiegelungen spiegeln sich in den ruhigen Untiefen des Wassers, wodurch eine surreale Doppelbelichtung des Riffs entsteht.

Nachdem Sie das Gesamtbild bewundert haben, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Details, während Sie eine Jagd durch die Gipfel und Täler des Korallenkamms beginnen. Ein Schwarm schwarzer Drückerfische, gemeinhin als schwarze Durgons bezeichnet, zieht mit ihren Brust- und Rückenmuskeln vorbei Zwecke wellenförmig mit einer Schlagbewegung, die eher dem Fliegen als dem Schwimmen ähnelt.

Ein Schwarm Drückerfische zieht vorbei, ihre Brust- und Rückenflossen Zwecke wellenförmig mit einer Schlagbewegung, die eher dem Fliegen als dem Schwimmen ähnelt.

Während Sie auf Ihren Guide schauen, bedeutet er Ihnen beiden, sich vom Riff wegzubewegen, damit das Boot Sie abholen kann. Dein Computer sagt, dass während des Tauchgangs 74 Minuten vergangen sind. Zurück an Bord, während Sie auf der Suche nach den Tintenfischen, die sich von Ihnen verabschieden, über die Bordwand starren, strahlt Ihr Guide ein breites, strahlendes Lächeln auf und fragt: „Bereit für einen weiteren Tauchgang?“ Dann wird Ihnen klar, dass es noch viele weitere Möglichkeiten geben wird, diese heimlichen Jäger und die vielen anderen erstaunlichen Kreaturen zu entdecken, die die Mauern von Wakatobi ihr Zuhause nennen.

