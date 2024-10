Walhaie auf Kollisionskurs

Die Erwärmung der Meere könnte Walhaie in Schifffahrtsrouten drängen, so eine neue Studie von FREYA WOMERSLEY von der Marine Biological Association und DAVID SIMS von der University of Southampton.

Die globale Erwärmung hat das Potenzial, die Lebensräume auf der Erde in allen Ökosystemen neu zu ordnen. Und unsere neue Forschung zeigt, dass Walhaie – der größte Fisch der Welt – gefährdet sein könnten, da sie durch die Erwärmung der Ozeane in stark befahrene Schifffahrtsrouten drängen könnten.

Mehr als 12,000 Meeresarten Es wird erwartet, dass sich die Artenvielfalt in Zukunft mit der Erwärmung der Meere neu ausbreitet. Die Tiere, die sich nicht fortbewegen können, um in geeigneten Lebensräumen zu bleiben, laufen Gefahr, vollständig ausgerottet zu werden.

Anders sieht es jedoch bei größeren und hochmobilen Tieren aus, die sich frei bewegen können, um Bedingungen zu finden, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Für sie stellen sich ändernde Meeresbedingungen isoliert betrachtet möglicherweise nicht so große Bedrohungen dar, da sie in kühlere Meere abwandern können.

Veränderte Bedingungen könnten die Arten vielmehr in neue und gefährlichere Gebiete drängen, wo sie mit Schiffspropellern und anderen direkten menschlichen Bedrohungen in Kontakt kommen.

Wir befürchten, dass dies auch mit Walhaien passieren wird. Diese riesigen Haie können bis zu 18 m lang werden – ungefähr vier Autos nebeneinander – aber trotz ihrer Größe und ihres robusten Aussehens ist ihre Zahl bereits abgelehnt um mehr als 50 % in den letzten 75 Jahren.

Walhai in der Andamanensee (Abe Khao Lak)

In bisherigen Forschung Wir haben herausgefunden, dass dieser Rückgang teilweise auf Kollisionen mit großen Schiffen zurückzuführen sein könnte. Walhaie sind besonders gefährdet, da sie umherschwimmen und sich von Plankton und anderen winzigen Organismen ernähren und dabei selten schneller schwimmen müssen als das menschliche Schritttempo. Während sie sich lange Zeit langsam in der Nähe der Oberfläche bewegen, werden sie oft von Schiffen angefahren und getötet.

Unsere neue Forschung baut auf dieser früheren Arbeit auf. Wir kommen zu dem Schluss, dass der Klimawandel diese sanftmütigen Riesen noch stärker gefährden wird, da sich ihre bevorzugten Lebensräume in neue Gebiete mit starkem Schiffsverkehr verlagern.

Eine ungewisse Zukunft

Die Forschung wurde von einem internationalen Team von mehr als 50 Wissenschaftlern aus 18 Ländern durchgeführt, die an der Globales Hai-Bewegungsprojekt, wobei Satellitenverfolgungsdaten aus 15 Jahren von fast 350 einzeln markierten Walhaien verwendet wurden.

Die Bewegungsspuren wurden mit der Temperatur, dem Salzgehalt und anderen Umweltbedingungen zum jeweiligen Zeitpunkt abgeglichen, um zu ermitteln, welche Art von Lebensraum die Haie bevorzugten.

Diese Beziehungen wurden dann auf der Grundlage von Klimamodellen (leistungsstarke Computerprogramme zur Klimasimulation) in die Zukunft projiziert, um aufzuzeigen, in welchen Teilen des Ozeans in Zukunft möglicherweise ähnliche Bedingungen herrschen, wie sie die Arten heute nutzen.

Unser hochmoderner Ansatz hat völlig neue Gebiete aufgedeckt, in denen Walhaie in Zukunft möglicherweise leben könnten, etwa die US-Gewässer im Pazifik in der Region der Kalifornischen Bucht, die japanischen Gewässer im östlichen Chinesischen Meer und die atlantischen Gewässer vieler westafrikanischer Länder.

Uns wurde schnell klar, dass sich in diesen Regionen einige der weltweit geschäftigsten Seehäfen und Schifffahrtsstraßen befinden. Daher haben wir unsere Karten der bevorzugten Habitate mit denen der weltweiten Schifffahrt überlagert und konnten so feststellen, dass mit Kollisionen von Haien mit Schiffen zu rechnen ist.

Die wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, wobei die am stärksten befahrenen Routen gelb markiert sind. Die Gebiete C (Westküste der USA), D (Westafrika) und E (Ostasien) werden voraussichtlich mit der Erwärmung der Ozeane für Walhaie besser geeignet sein (Womersley et al. / Natur Klimawandel, CC BY-SA)

Auf dieser Grundlage prognostizieren wir, dass die Koexistenz von Haien und Schiffen bis zum Ende dieses Jahrhunderts 15,000 Mal höher sein wird, wenn wir weiterhin in hohem Maße auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. Im Vergleich dazu wird sie nur 20 Mal höher sein, wenn wir einem Szenario nachhaltiger Entwicklung folgen.

Dies bedeutet nicht, dass die Zahl der Kollisionen um das 15,000-fache oder gar das 20-fache steigen wird, da wir nur vorhersagen können, wo sich Walhaie in Zukunft aufhalten werden, und die genaue Anzahl der Schiffe variieren wird. Wenn die Haie jedoch in diese neuen Gebiete und ihre stark befahrenen Schifffahrtswege vordringen, ist eine erhöhte Sterblichkeit eine sehr reale Möglichkeit.

Wir haben bereits aufgezeichnet, dass von Haien angebrachte Satellitensender in Schifffahrtsstraßen ihre Übertragungen abrupt einstellten, und Sender zur Tiefenmessung zeigten, wie die Haie langsam – wahrscheinlich tot – auf den Meeresboden sanken.

Kurswechsel

Unsere Ergebnisse sind alarmierend, zeigen aber, dass wir die Populationsentwicklung der Walhaie durchaus beeinflussen können. In diesem Fall können wir durch die Eindämmung des Klimawandels indirekt auch dafür sorgen, dass der Ozean für einige seiner größten Bewohner ein sicherer Ort ist.

Wir wissen bereits, welche Strategien zur Begrenzung von Kollisionen zwischen Schiffen und Haien erprobt werden sollen. Im Februar 2024 schlugen die Unterzeichner des UN-Übereinkommens zum Schutz wandernder Arten einen Reihe von Empfehlungen mit besonderem Schwerpunkt auf Walhaien.

Dazu gehören die Verlangsamung der Geschwindigkeit und die Umleitung Wichtige Standorteund die Einrichtung eines Kollisionsmeldenetzes. Jetzt liegt es an den einzelnen Regierungen, Maßnahmen zu ergreifen.

Es ist möglich, dass andere Arten infolge des Klimawandels einem ähnlichen Druck ausgesetzt sein werden. Hitzewellen in den Ozeanen könnten beispielsweise andere Haie in kühlere Oberflächengewässer drängen, die von der Langleinenfischerei ausgebeutet werden, oder in größere Tiefen, in denen es weniger Sauerstoff gibt.

Es ist an der Zeit, unseren Fokus in Zukunft auf diese interagierenden Stressfaktoren zu richten, damit wir beginnen können, das Mosaik der Bedrohungen zu quantifizieren, denen Meerestiere in den Ozeanen von morgen ausgesetzt sind, und diejenigen zu schützen, die am stärksten gefährdet sind.

